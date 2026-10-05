Pumas en Europa: el récord de Urdapilleta, varios tries y el joven que debutó en el Top 14 con 18 años

El récord estaba al alcance de la mano y fue uno de los motivos para que Benjamín Urdapilleta siga jugando. En realidad, para volver de un repentino retiro y regresar a la mejor liga del mundo, donde escribió gran parte de su carrera. El argentino se convirtió el sábado en el máximo goleador de la era profesional del campeonato francés, un hito respaldado por su enorme trayectoria en ese país.

A los 40 años, Urdapilleta sigue agrandando su leyenda en Francia. Una conversión le bastaba para superar los 2612 puntos de Romain Teulet y lo logró en el minuto 26, luego del try de Braydon Ennor, con festejo incluido. Además, aportó otros dos penales para llegar a los 2619 tantos en la derrota de Perpignan por 55-25 en su visita a Racing 92.

“Cuando llegué a Francia en 2012, nunca imaginé que algún día me convertiría en el hombre récord del Top 14, es increíble. Mi familia está en Argentina, es un sacrificio que he hecho, pero es una elección”, expresó el jugador formado en CUBA, que disputó 261 partidos en la liga francesa.

El récord en la primera división en todas las épocas sigue en poder de Richard Dourthe, quien anotó 3015 puntos entre 1992 y 2008. Difícilmente Urdapilleta lo alcance en una temporada en la que va a tener menos protagonismo, luego de la contratación del italiano Paolo Garbisi. El 10, que disputó 19 encuentros con la camiseta de los Pumas, fue el único argentino en el conjunto catalán, tras las lesiones de Joaquín Oviedo (la más preocupante), Ignacio Ruiz y Jerónimo De la Fuente.

El try de Bruni

En la quinta fecha del Top 14 marcaron tries dos argentinos que están lejos de la consideración de Felipe Contepomi. Rodrigo Bruni quebró la defensa con su potencia en el triunfo de Bayonne por 35-32 ante el Stade Français. En el local también jugaron Mateo Carreras (fue amonestado), Facundo Bosch e Ignacio Calles, mientras que en el visitante completó los 80 minutos Juan Martín Scelzo. Por su parte, Francisco Gorrissen se escurrió entre varios rivales para marcar el suyo en la caída de Vannes frente a Pau por 43-40, en uno de los grandes choques del fin de semana en el que participaron Matías Alemanno, Julián Montoya, Santiago Grondona y Gonzalo García.

La conquista de Gorrissen

Toulouse sigue de racha a pesar de presentar un equipo alternativo, al que Felipe Contepomi seguro le echó un vistazo. Juan Cruz Mallía se desempeñó como apertura y lució errático, aunque mostró algunos destellos de su calidad. El cordobés sumó tres puntos con el pie y fue sancionado con tarjeta amarilla en su primer partido como titular luego de la lesión en la rodilla. El vigente tetracampeón superó en el derbi a Castres por un apretado 8-7, con la presentación como titular de Tomás Rapetti, el pilar derecho que procura seguir sumando rodaje en el primer nivel. Efraín Elías ingresó en el segundo tiempo, pero la gran novedad fue el debut de Bernardo Pucciarello, el rosarino de 18 años que entró en la última media hora. Hijo de Federico, pilar que representó a Italia y tuvo un largo recorrido en Europa, el centro surgido de Jockey de Rosario emigró hace unos meses al gigante de Francia, para integrarse al centro de formación y jugar principalmente en el sub 23. No obstante, ya empezó a sumar minutos en el primer equipo, en una temporada en la que rotarán con mayor frecuencia a las figuras del seleccionado francés para que lleguen con menos carga física al Mundial de Australia. Con 1,91 m y 100 kilos, Pucciarello ostenta condiciones que no abundan en jugadores de su edad.

La jornada fecha del Top 14 se cerró con un categórico triunfo de Montpellier por 28-0 ante Toulon. Domingo Miotti aportó 13 puntos con el pie, mientras que Justo Piccardo ingresó 14 minutos, otra vez en su rol de centro. En el visitante jugaron Tomás Albornoz y Luciano Asevedo.

La figura argentina del fin de semana fue Pedro Rubiolo, elegido mejor jugador en el resonante triunfo de Bristol Bears 41-26 sobre Northampton Saints por la Premiership inglesa. El rafaelino impuso su habitual rigor físico tanto en ataque como en defensa, con tackles firmes ante el último campeón. “Fue un partido muy duro. Era un partido muy personal para nosotros por lo que pasó la última temporada y estuvo bueno ganar con toda nuestra gente”, destacó el forward, en referencia a la abultada goleada 94-33 sufrida hace unos meses. “Toda la semana hablamos del partido de la temporada pasada, fue un resultado feo para nosotros y lo tomamos de manera personal”, agregó.

Bernardo Pucciarello, Juan Cruz Mallía, Efraín Elías y Tomás Rapetti en Toulouse Instagram

Fue el segundo encuentro de Rubiolo luego de la lesión en la rodilla que lo marginó de los tests de los Pumas en el país. Ante Northampton Saints completó 14 tackles y realizó ocho ataques durante los 80 minutos. Benjamín Grondona también tuvo mucho protagonismo y acertó 17 tackles en un equipo que procura meterse en la lucha por las semifinales, y que además volverá a contar con Matías Moroni a partir de la próxima semana. Juan Martín González volvió a sumar minutos en Saracens, que perdió 21-17 ante Sale Sharks. Joaquín Moro se impuso en el duelo de argentinos: fue triunfo por 24-19 de Leicester Tigers ante el Newcastle Red Bull de Simón Benítez Cruz y Franco Molina.