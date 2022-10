Regatas Bella Vista luchó, perdió contra Newman y ahora depende de poco menos que un milagro para mantenerse en el Top 13 de URBA

Se desarrollaba la fecha 25 del rugby de Buenos Aires y el clima era cambiante en Benavídez. El fuerte viento corría hacia las canchas de tenis de Newman. Salía el sol, luego se nublaba, llovía y volvía a salir el sol en una tarde fría. Las sensaciones de Regatas Bella Vista también fueron muy cambiantes durante los 80 minutos, por lo que había en juego en la cancha y también con un ojo en lo que sucedía en los partidos de San Luis (frente al SIC) y Pucará (frente a Atlético del Rosario), los dos rivales arriba de la tabla en la lucha por intentar evitar el segundo descenso del Top 13 a la primera A de URBA.

“No aprovechamos el viento en favor en el segundo tiempo. Newman fue más inteligente moviendo la pelota con paciencia para que generemos penales y a partir de eso se nos vinieron a nuestro campo. Usaron el viento mejor”, sostuvo José De la Torre, uno de los más experimentados de Regatas. No le falta razón a su análisis. Su equipo sufrió el viento en la primera mitad y le costó salir de su campo. Las veces que ingresó en zona de peligro, facturó con tres penales de De la Torre. Pero aún sin estar en su mejor tarde, Newman fue solvente en los últimos metros y sumó con los tries de Marcelo Brandi y Juan Lanza, tras explotar el lado ciego de un scrum cuando su rival estaba con uno menos por la amonestación a Juan Manuel Gobet.

Joaquín De la Vega y Santiago Ruiz en la disputa de un line-out; Newman vs. Regatas fue parejo, pero el local llegó un poco más alto. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

El 18-9 parcial no desmoralizó a Regatas, que sabía que tenía el viento a favor en el tramo final. El encuentro se volvió friccionado, lleno de impresiones que se incrementaron en los lapsos de lluvia. “En el momento que empezó a llover nos jugó en contra, las pelotas se volvieron muy complicadas y estaba enjabonada”, explicó De la Torre, que cometió un error en la salida que terminó en el try de Lucas Marguery a siete minutos del final. Pero Regatas reaccionó y con más empuje que juego lo buscó al final. Ignacio Ruiz, el hooker que debutó en los Pumas en la última ventana de julio, fue la gran figura de la tarde por su juego en el contacto, sus tres pescas y su try a poco del final, que aún le da vida a su equipo. Lo tuvieron para ganar en la última pelota con un line a cinco metros del in-goal, pero Joaquín De la Vega, que volvió de los Pumas 7s, robó la pelota para ahogar las esperanzas.

Newman se lleva una victoria con dos sensaciones: sacó adelante un partido con un escenario y un planteo similar al que le puede ofrecer una semifinal, una instancia que le cuesta y a la que está clasificado hace dos fechas. Por otro lado, tuvo inconsistencias en su juego, que ya había mostrado en la caída a manos de Hindú, de hace siete días, y en la victoria ante el descendido Los Tilos, condenado en la fecha anterior.

Compacto de Newman vs. Regatas

Aunque el clima en Benavídez parecía similar al de un descenso, con llanto de algunos jugadores, llegaron buenas noticias de Burzaco: Atlético del Rosario descontó una desventaja de treinta puntos e igualó ante Pucará 33-33, por lo que quedaron sólo cinco puntos arriba en la tabla. Regatas recibirá en la última fecha nada menos que a CUBA, el último campeón, que ya tiene asegurado el boleto a las semifinales: “Hay que salir a ganar con bonus, no hay otra opción. Lo que suceda en Pucará-SIC no depende de nosotros. Vamos a tener que hacer un partido perfecto el sábado”, expresó De la Torre. Un panorama difícil, pero Regatas no se rinde.

Síntesis de Newman 25 vs. Regatas Bella Vista 19

Bautista Daireaux; Juan Lanza, Felipe Freyre, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Joaquín De la Vega, Jerónimo Ureta y Teófilo Garay; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Cambios: ST, 10 minutos, Mariano Urtubey por Borio y y Miguel Prince por Porolli; 20, Tomás Ureta por Cardinal; 35, Rodrigo Pueyrredón por Brandi y y Justo Bruzone por Garay, y 38, Félix Branca por Gosio.

Cruz Camerlinckx (capitán); Felipe Terra, Alejo Barrera, Juan Cruz Corzo y Francisco Pisani; José De la Torre y Marcos Joseph; Santiago Ruiz, Lucas Barrera y Agustín Medrano; Nicolás Juárez Bosch y Tomás Sanguinetti; Juan Manuel Gobet, Ignacio Ruiz y Román Casté. Entrenadores: Pablo Camerlinckx y Francisco Camerlinckx.

Cambios: PT, 34 minutos, Emilio Chávez por Lucas Barrera (temporario); ST, 7, Enrique Camerlinckx por Cruz Camerlinckx, y 20, Felipe Camerlinckx por Barrera.

13 minutos, penal de De la Torre (R); 15, penal de Gutiérrez Taboada (N); 18, penal de De la Torre (R); 28, penal de De la Torre (R); 26, try de Brandi (N); 32, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 40, gol de Gutiérrez Taboada por try de Lanza (N). 31, Gobet (R). Newman 18 vs. Regatas 9. Segundo tiempo: 6 minutos, penal de De la Torre (R); 33, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N), y 39, gol de De la Torre por try de Ruiz (R). Amonestados: 37, Marguery (N). Resultado parcial: Newman 7 vs. Regatas 10.

6 minutos, penal de De la Torre (R); 33, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N), y 39, gol de De la Torre por try de Ruiz (R). 37, Marguery (N). Newman 7 vs. Regatas 10. Árbitro: Simón Larrubia.

Simón Larrubia. Cancha: Newman.