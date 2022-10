Top 13 de la URBA: Hindú venció a CUBA y será el Nº 1 confirmado, Newman quedará como Nº 2, Rosario remontó 30 puntos pero no ganó y el segundo descenso estará entre Pucará y Regatas

La penúltima jornada de la etapa regular del Top 13 estuvo llena de golpes de escena. Determinó cuál equipo será el clasificado número 1 en los cruces de las semifinales, ofreció una remontada asombrosa que sin embargo no terminó en victoria ni en derrota, vio caer a los dos clubes de San Isidro luego del electrizante clásico del sábado anterior, incluyó la última función de cuatro rugbiers históricos de Belgrano y redujo a dos conjuntos la lucha por la permanencia en el certamen de elite de URBA.

En el clásico de la ruta 202, Hindú logró en la cancha de CUBA no solamente un 24-15 sobre el campeón vigente, sino también el primer puesto del tramo inicial del torneo. ¿Cuál es el beneficio? Tener, supuestamente, un rival un poco menos fuerte en la semifinal, el cuarto de la tabla.

Martín Cancelliere y Tomás Passaro simbolizan la lucha en las alturas del torneo de elite de URBA: Hindú, el primero, superó a CUBA, por ahora el cuarto, pero ya clasificado para las semifinales. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Ya no puede alcanzarlo Newman, que en Benavídez cumplió con el triunfo esperado sobre Regatas Bella Vista, pero no le sobró mucho. Ni siquiera un try convertido: 25-19. El Cardenal luce bastante menos poderoso ahora que en la rueda inaugural, justo cuando están por llegar los playoffs. Pero el corto éxito del día le reportó una buena nueva: se aseguró el número 2, y su adversario en la semi será uno que estará por debajo de la formación bordó en la tabla, sea SIC o CUBA.

Francisco Pisani intenta detener a Paul Cardinal; a Newman le costó mucho imponerse a Regatas Bella Vista, pero lo doblegó sin mucho margen y se aseguró el puesto 2. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

En ese partido en Benavídez, la derrota con bonus le dio una vida más al visitante, que quedó a 5 puntos de Pucará en el penúltimo puesto y todavía lo tiene a tiro, aunque dependerá del resultado del cuadro de Burzaco el próximo sábado. No la tendrá fácil Regatas en su cancha: su huésped será CUBA.

José De la Torre intenta un rever pass ante el acoso de Felipe Freyre; Regatas consiguió en Benavídez un punto que le da chances de permanecer en el Top 13, pero el cuadro de Bella Vista pende de un hilo: debe derrotar a CUBA el sábado y esperar que San Luis no saque ni un punto frente a SIC. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Se verá dentro de una semana si Pucará lamentará lo que pasó esta tarde en Plaza Jewell. Llegó a estar venciendo a Rosario por 30 a 0, pero el local se recuperó de esa paliza. No del todo: el tanteador definitivo fue 33-33. Un empate que recordarán por un buen tiempo los rosarinos y que le duele al visitante: de haber ganado, aunque fuera por un tanto, sin bonus, ya tendría asegurada su permanencia en el Top 13 para la próxima temporada. De todos modos, conseguirla está muy a mano: el conjunto rojo necesita sacar una unidad en su visita a SIC en la última fecha o que Regatas no obtenga las cinco cuando simultáneamente reciba a CUBA.

Los que ya zafaron son San Luis y Buenos Aires. El cuadro marista lo consiguió con un triunfo sobre el propio San Isidro Club en La Plata, por 15 a 13, y dejó atrás la larga angustia de perder la categoría. Lo mismo hizo Buenos Cricket & Rugby, que ciertamente la padeció más, porque tuvo un muy mal comienzo de campeonato, aunque mucho peor en los resultados que en el juego. Esta vez se destapó con un espectacular 49-20 sobre CASI y en la Catedral, tal vez aprovechando un posible relajamiento de la Academia por la electrizante victoria en el superclásico de hace siete días.

¡Que manera de retirarse!



Leandro Magneres, Ignacio Favre, Tomas Gorrisen y Carlos Bence se despidieron de Virrey del Pino en la goleada de @BAC1896 por 61-7 sobre Los Tilos. #URBATop13 Copa Star+ presentada por Zurich pic.twitter.com/giaEpNEOKF — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 8, 2022

Tan fuerte resultó la fecha que el restante encuentro del día, a pesar de que no tenía nada importante en juego en la tabla de posiciones, fue impactante. En primer lugar, por la magnitud de la goleada de Belgrano, que a mediados del certamen aspiraba a ser semifinalista pero quedó lejos: 61-7 contra Los Tilos, que selló con un duro golpe su participación en el Top 13 antes de descender a la primera A, ya que el sábado venidero tendrá jornada libre. Y en segundo lugar, por el adiós, feliz, de cuatro referentes del equipo porteño: Leandro Magneres, Ignacio Favre, Tomás Gorrisen y Carlos Bence. Belgrano ya había empezado una renovación de su plantel, y continuará en esa senda.

La tarde, fresca, ventosa y hasta algo lluviosa en las canchas de URBA –incluso con algún atisbo de granizo–, no vio en acción a Alumni, que descansó. Para el sábado 15 al torneo le queda determinar un par de cuestiones: cuáles serán el tercero y el cuarto ubicados en la tabla y cuál club pasará a la primera A en 2023.

Los resultados de la 25ª fecha

CASI 20 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 49 (B)

vs. Buenos Aires Cricket & Rugby San Luis 15 vs. SIC 13 (B)

vs. SIC Pucará 33 vs. Rosario 33

vs. Rosario Newman 25 vs. Regatas Bella Vista 19 (B)

vs. Regatas Bella Vista CUBA 15 vs. Hindú 24

vs. Hindú Belgrano 61 (B) vs. Los Tilos 7

vs. Los Tilos Libre: Alumni

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales. Los dos últimos descenderán.

1º, Hindú , con 92 puntos (23 partidos)

, con puntos (23 partidos) 2º, Newman , con 84 (23)

, con (23) 3º, SIC , con 75 (23)

, con (23) 4º, CUBA , con 74 (23)

, con (23) 5º, Alumni , con 66 (23)

, con (23) 6º, Belgrano , con 55 (23)

, con (23) 7º, Rosario , con 49 (23)

, con (23) 10º, Buenos Aires , con 41 (23)

, con (23) 9º, CASI , con 39 (23)

, con (23) 10º, San Luis , con 36 (23)

, con (23) 11º, Pucará , con 35 (23)

, con (23) 12º, Regatas , con 30 (23)

, con (23) 13º, Los Tilos, con 24 (24)

La 26ª jornada, el sábado 8 de octubre

Hindú vs. Belgrano

Alumni vs. CASI

Regatas vs. CUBA

Rosario vs. Newman

SIC vs. Pucará

Buenos Aires vs. San Luis

Libre: Los Tilos

La 23ª fecha de la primera A

La Plata 45 (B) vs. Lomas 5

vs. Lomas Pueyrredón 24 vs. Los Matreros 63 (B)

vs. Los Matreros San Patricio 36 (B) vs. San Cirano 24

vs. San Cirano Olivos 21 vs. San Carlos 11

vs. San Carlos Curupaytí 17 vs. San Albano 36

vs. San Albano Banco Nación 20 vs. Champagnat 17 (B)

vs. Champagnat Francesa 17 vs. Mariano Moreno 13 (B)

La 23ª jornada de la primera B

SITAS 15 vs. Liceo Naval 12 (B)

vs. Liceo Naval Don Bosco 22 vs. GEBA 32

vs. GEBA Hurling 31 vs. San Martín 29 (B)

vs. San Martín Universitario de La Plata 34 (B) vs. Ciudad de Buenos Aires 12

vs. Ciudad de Buenos Aires San Andrés 19 vs. Delta 13 (B)

vs. Delta San Fernando 21 vs. Manuel Belgrano 16 (B)

vs. Manuel Belgrano Vicentinos 31 (B) vs. DAOM 17

