Rivales de los Pumas en el Mundial de Francia: Inglaterra y Japón no levantan, pero Samoa crece

El ciclo de Steve Borthwick al frente de Inglaterra aún no da garantías. Tras la salida de Eddie Jones en diciembre de 2022, el ex segunda línea del seleccionado inglés todavía no encontró la mejor forma ni los intérpretes para llevar a cabo su idea. Tres derrotas en cinco presentaciones en el Seis Naciones, incluyida una goleada de Francia por 53-10, y ahora una caída a manos de Gales por 20-9, no hacen más que inundar de dudas a un equipo que todavía no encuentra el rumbo y corre contrarreloj para el debut en el Mundial de Francia, que tendrá lugar frente a los Pumas el 9 de septiembre en Marsella.

En Cardiff, ingleses y galeses empezaron la serie de amistosos previos para desoxidarse después de un largo tiempo sin rugby. Las secuelas de la exigente pretemporada se hicieron notar en la cancha: fue un encuentro reñido y cerrado, con una infinidad de errores, sobre todo del visitante. Inglaterra intentó mover la pelota, pero se topó con sus propias imprecisiones y una defensa firme. Terminó con 23 pérdidas de pelota, un número altísimo.

El tanteador se movió en el primer tiempo por la puntería de los pateadores. Leigh Halfpenny acertó dos penales para el local, y Marcus Smith convirtió tres para la Rosa. El dueño del puesto de apertura es uno de los interrogantes que tiene Borthwick con miras al Mundial. El talentoso inglés de 24 años explota bien los espacios y es una amenaza en ataque, pero le falta la templanza y la experiencia que poseen George Ford y Owen Farrell, que disputaron la Copa del Mundo en 2015 y 2019.

“Califico a Marcus excepcionalmente alto. Tiene un conjunto de destrezas increíble y una gran habilidad para encontrar espacios. Reconoce cuándo hay defensores a los que puede eliminar. Él puede sacarlos de la línea y poner a otras personas en el espacio o encontrar el espacio él mismo”, lo respaldó Borthwick antes del test match. El jugador de Harlequins mostró algunos destellos en el inicio en Cardiff, pero se desinfló, al igual que el resto del conjunto. “En esas posiciones cruciales se necesita profundidad, que haya tres jugadores que puedan actuar en esa posición. Con la cantidad de tarjetas que hay y los protocolos de conmoción, debe haber profundidad para esos puestos de especialistas”, agregó el head coach.

Gales fue más ordenado y prolijo en las ejecuciones. Fue más consciente de sus limitaciones y jugó al error ajeno, con una defensa firme que completó 91% de los tackles. Cuando se lanzó al ataque lastimó a Inglaterra: la conquista lograda a los 7 minutos de la parte final por Gareth Davies fue una maravilla, que nació del pie de Sam Costelow. Ocho minutos más tarde, George North encontró un hueco en la defensa y derrumbó a una Inglaterra que no se hizo fuerte en ningún aspecto. Empezó bien con el scrum, pero en la segunda mitad fue muy penalizada y en el line-out perdió cinco pelotas propias.

El inglés Joe Cokanasiga es tackleado por los galeses Rio Dyer y Louis Rees-Zammit durante el amistoso de la Summer Nation Series, previo al Mundial de Francia, disputado en el Principality Stadium de Cardiff Ben Whitley - PA

Al equipo entrenado por Borthwick aún le quedan varias pruebas para tomar ritmo y ajustar piezas. El próximo sábado tendrá revancha ante Gales; en el siguiente se enfrentará con Irlanda, y cerrará con Fiji la serie de amistosos. Cuenta con un plantel largo y una variedad de jugadores que muchos seleccionados envidiarían. Contrarreloj, tiene el desafío de lograr un engranaje como equipo. Dentro de 34 días se cruzará con los Pumas.

Síntesis de Gales 20 vs. Inglaterra 9

Gales: Leigh Halfpenny; Louis Rees-Zammit, George North, Max Llewellyn y Rio Dyer; Sam Costelow y Gareth Davies; Aaron Wainwright, Jac Morgan (capitán) y Christ Tshiunza; Will Rowlands y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Ryan Elias y Corey Domachowski.

Leigh Halfpenny; Louis Rees-Zammit, George North, Max Llewellyn y Rio Dyer; Sam Costelow y Gareth Davies; Aaron Wainwright, Jac Morgan (capitán) y Christ Tshiunza; Will Rowlands y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Ryan Elias y Corey Domachowski. Ingresados: Elliot Dee, Nicky Smith, Henry Thomas, Ben Carter, Taine Plumtree, Tomos Williams, Dan Biggar y Mason Grady.

Entrenador: Warren Gatland.

Inglaterra: Freddie Steward; Max Malins, Joe Marchant, Guy Porter y Joe Cokanasiga; Marcus Smith y Danny Care; Tom Pearson, Alex Dombrandt y Lewis Ludlam; George Martin y David Ribbans; Will Stuart, Jamie Blamire y Ellis Genge (capitán).

Freddie Steward; Max Malins, Joe Marchant, Guy Porter y Joe Cokanasiga; Marcus Smith y Danny Care; Tom Pearson, Alex Dombrandt y Lewis Ludlam; George Martin y David Ribbans; Will Stuart, Jamie Blamire y Ellis Genge (capitán). Ingresaron: Theo Dan, Bevan Rodd, Kyle Sinckler, Jonny Hill, Tom Willis, Jack van Poortvliet, George Ford y Henry Slade.

Entrenador: Steve Borthwick.

Primer tiempo: 7 minutos, penal de Smith (I); 13, penal de Smith (I); 17, penal de Halfpenny (G); 25, penal de Halfpenny (G), y 42, penal de Smith (I). Resultado parcial: Gales 6 vs. Inglaterra 9.

7 minutos, penal de Smith (I); 13, penal de Smith (I); 17, penal de Halfpenny (G); 25, penal de Halfpenny (G), y 42, penal de Smith (I). Gales 6 vs. Inglaterra 9. Segundo tiempo: 7, gol de Halfpenny por try de Davies (G), y 18, gol de Halfpenny por try de North (G). Resultado parcial: Gales 14 vs. Inglaterra 0.

7, gol de Halfpenny por try de Davies (G), y 18, gol de Halfpenny por try de North (G). Gales 14 vs. Inglaterra 0. Árbitro: Nick Berry (Australia).

Nick Berry (Australia). Estadio: Principality, de Cardiff, Gales.

Japón en baja, Samoa en alza

Otro seleccionado que cmopartirá el grupo D de Francia 2023 con los Pumas es Japón, que sorprendió al mundo en el 2015 al derrotar a los Springboks y lo ratificó en su Mundial, en 2019, en el que superó a Escocia e Irlanda y se clasificó por primera vez para los cuartos de final. Pero ahora llega en baja a disputar la Copa del Mundo: con una generación gastada y sin grandes apariciones de jóvenes, no logró asentarse en el ciclo mundialista. Los resultados en la Pacific Nations Cup Series de este año lo confirman. Como la caída por 35-12 de este sábado a manos de Fiji, en la que los nipones fueron superados en casi todos los aspectos del juego.

Hace dos fines de semana fueron derrotados por Samoa por 24-22, y luego apenas le ganaron a Tonga por 21-16. Si bien Japón tuvo competencia contra las potencias, no aprovechó el impulso del Mundial 2019. Se enfrentará con los Pumas en el 8 de octubre en Nantes.

Compacto de la victoria de Fiji sobre Japón

Samoa, otro integrante de la zona D del Mundial –es decir, adversario de la Argentina–, dio un salto en esa Pacific Nations Cup Series. Tras ese triunfo sobre los japoneses Japón, ahora venció por 34-9 a Tonga. Con muchos jugadores en las mejores ligas europeas, más los locales que protagonizaron el Super Rugby por Moana Pasifika, puede convertirse en una amenaza seria.

Además, aprovechó el cambio de elegibilidad de World Rugby y jugadores como Steven Luatua, Charlie Faumina (ex de All Blacks) y Christian Leali’ifano (ex de Wallabies) le aportan experiencia para competir. El amistoso del 26 de agosto con Irlanda le servirá para observar con mejor perspectiva donde está parado.

Chile, el otro rival de los Pumas, se enfrentará a partir de las 20 de este sábado en Antofagasta con Argentina XV, en un encuentro en el que varios visitantes harán un último intento por ganarse un lugar en la lista del seleccionado para el Mundial de Francia Transmitirá ESPN 2.