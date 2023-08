escuchar

Después de descender por el filo de un acantilado y atravesar una grieta que se forma en medio de las rocas se llega a una pequeña playa. Quizá no tenga la estridencia de otras que la circundan en la región de Algarve, consideradas de las más lindas de Europa, pero su carácter enigmático la envuelve en un aura especial. A pocos kilómetros de allí, al sur de Portugal, se encuentran los Pumas ultimando los detalles para el Mundial de Francia. Sin hacer mucho ruido, lejos de partidos más taquilleros con que se alistan las potencias, el seleccionado argentino se prepara para llegar en el punto óptimo al 9 de septiembre, día del estreno frente al inglés en Marsella.

El equipo dirigido por Michael Cheika se encuentra desde hace una semana en un centro de entrenamientos en Vilamoura, el mismo en el que estuvo antes del Mundial Inglaterra 2015. Un lugar que brinda todas las facilidades para enfocarse de lleno en el rugby, con clima ideal y playas a pocos minutos de distancia para los contados momentos de relax. Además, no muy lejos de Madrid, donde este sábado los Pumas afrontarán, ante España a las 15.45 de Buenos Aires y con televisación de ESPN, su último compromiso antes del debut mundialista. Un duelo que no tiene la repercusión del Inglaterra-Irlanda del sábado pasado, del Nueva Zelanda-Sudáfrica de este viernes ni del Francia-Australia de este sábado, pero que permite al entrenador terminar de calibrar algunos movimientos y despejar las últimas dudas. Aunque todavía falta para alcanzar el punto óptimo, el equipo está en el lugar que el director técnico pretende.

“Es increíble el trabajo que podemos hacer sin distracciones, todos en un mismo lugar, con la fuerza de la mentalidad de los jugadores, que está muy bien”, dijo Cheika en una conferencia de prensa desde Vilamoura. “Estamos trabajando muy duro, pero es donde queremos estar en este momento. Tenemos dos semanas antes del primer partido y estamos donde queríamos estar en este momento de la planificación”.

Cheika se mostró exultante al hablar de los resultados que está obteniendo y de la respuesta de sus dirigidos en esta etapa. “Estamos buscando un equilibrio entre el físico y el rugby, el físico y la parte mental, que es muy importante en un Mundial”, continuó. “Hicimos foco en el trabajo individual de cada jugador, su rol en el equipo. Es el momento de tener claridad sobre cómo queremos ejecutar en la cancha. Estamos en esa etapa en la que ya no buscamos crecimiento sino ejecución. Estamos muy alineados entrenadores y jugadores en el rol que tiene que cumplir cada uno. Desde hace 10 días estamos acá; es un buen momento para este grupo de pasar de la transición a la ejecución”.

El único nubarrón en el idílico escenario que plantea el australiano es la baja de Nahuel Tetaz Chaparro. El partido del sábado contribuirá a eliminar la incógnita de su reemplazante. Además, el choque con España ofrece oportunidades de sumar minutos a algunas piezas importantes que casi no tuvieron acción en la parte gruesa de la pretemporada, el Rugby Championship y el test match contra Sudáfrica en Vélez: Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, Marcos Kremer, Matías Alemanno, Joel Sclavi como pilar izquierdo, Rodrigo Isgró.

Joel Sclavi, campeón de Europa por La Rochelle, estará en el equipo titular en el estadio de Atlético de Madrid, pero como pilar izquierdo. UAR

La pareja de medios con la que soñó Cheika al asumir se consuma finalmente en el último partido previo al Mundial. Cubelli y Sánchez iban a jugar el primer partido del ciclo, frente a Escocia en Jujuy, pero el medio-scrum se lesionó el día anterior, cuando ya había sido anunciado como titular, y el apertura sufrió un desgarro a los 20 minutos. El número 9 apenas jugó seis partidos por Biarritz este año. Su estado físico no preocupa tanto como su falta de ritmo de juego. Va a sumar minutos valiosos. Y aunque no hay dudas de que Santiago Carreras llevará la camiseta 10 ante Inglaterra, Sánchez cumple un rol muy relevante en el seleccionado y, con escasos 75 minutos de acción bajo la dirección de Cheika, es clave que sume rodaje y se adapte al funcionamiento del equipo.

“Es un partido muy importante para los dos”, valoró Cheika. “Con la experiencia que tienen, no sólo en los Pumas sino también en los mundiales, no necesitan hacer nada extraordinario. Deben organizar el equipo, tomar buenas decisiones, tener claro el rol de cada uno. Hacer que los otros jueguen mejor. Este tipo de experiencia es un valor más que pueden aportar”.

🎙️ Tras el anuncio de la formación de Los Pumas que enfrentará a España el próximo sábado, Marcos Kremer vuelve al equipo y así lo vive. Además, le dejó un mensaje a Nahuel Tetaz Chaparro.#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/p2y4Canpx6 — Los Pumas (@lospumas) August 24, 2023

Expulsado en el último partido de la temporada de Stade Français, Marcos Kremer se perdió los enfrentamientos con las potencias del sur, por lo que su presencia en la cancha de Atlético de Madrid también es trascendente, ya que el entrerriano es una de las máximas figuras del plantel. Lo mismo se puede decir de Guido Petti Pagadizábal, que tras una lesión este año jugó unos pocos minutos en el último encuentro, frente a Sudáfrica, y de Alemanno, que se lesionó ante All Blacks y se recuperó a tiempo. El cordobés jugará algunos minutos tras salir del banco de suplentes. Rodrigo Isgró, estrella de Pumas 7s y una de las apuestas de Cheika, jugó un solo partido (la victoria sobre Australia) y también necesita sumar millas.

Inglaterra, en cambio, tiene más preocupaciones por resolver con miras al 9 de septiembre. En la semana perdió a tres titulares para ese partido: el capitán Owen Farrell y el octavo Billy Vunipola, suspendidos, y el wing Anthony Watson, lesionado. Cheika, no obstante, no manifestó ni el mínimo interés en la situación del rival: “Son distracciones. Hay muchas distracciones. Si nos ponemos a escuchar lo que dice la prensa, lo que hacen los otros equipos, nos distraemos. No nos importa eso”, aseveró. “Todos los jugadores que tiene Inglaterra son muy buenos. El foco está en nosotros. Lo digo sinceramente. No hablamos de la situación, no tiene nada que ver con nosotros. Sabemos que el primer partido es el más importante. Después, el segundo, y así. Nos preparamos de esa manera”.

"ESTAMOS TRABAJANDO MUCHO", las palabras de Michael Cheika sobre los días de preparación de Los Pumas de cara al Mundial.



📺 Los 48 partidos del Mundial en #StarPlusLA pic.twitter.com/2G1sr8Qel3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2023

Lo que sí reconoce Cheika es el riesgo de sufrir alguna baja que entraña el duelo contra España, como le ocurrió a Inglaterra. “Desde el primer día estamos hablando de mejorar la defensa y el tackle, y la altura del tackle. Hasta ahora no tuvimos un penal en contra por un tackle peligroso en el año. Pero se volvió una parte del rugby. Es la primera vez en mi vida como coach en que estoy entrenando algo en particular, como bajar la altura del tackle. Estamos practicando eso todos los días. No podemos saber qué va a pasar en el partido, pero estamos entrenando de esta manera. Las lesiones no entran en la consideración. Estamos bien preparados y entramos al partido para jugar al máximo”, sostuvo.

En el sur de Portugal, los Pumas vuelan bajo, fuera del alcance del radar. Apenas están tomando carrera.

El reemplazante de Tetaz Chaparro, en juego

La baja de Nahuel Tetaz Chaparro es, hasta ahora, una única mancha en la preparación de los Pumas para la Copa del Mundo. Una rotura del tendón de Aquiles izquierdo sufrida esta semana marginó de Francia 2023 al primera línea. Mayco Vivas y Lucio Sordoni viajaron a Portugal y serán suplentes ante España. Uno de los dos irá al Mundial.

Lucio Sordoni, el jugador de Glasgow Warriors, de Escocia, es una de las opciones para el puesto vacante en los Pumas.

En la lista de 33 Pumas, Cheika había incluido dos pilares izquierdos naturales: Tetaz Chaparro y Thomas Gallo, que se ya se perfilaba como titular para el estreno mundialista. Pero el puesto de pilar requiere que el suplente ingrese en todos los partidos y juegue minutos trascendentes, como lo son los últimos, cuando un penal en un scrum puede costar el partido. La posibilidad de que Joel Sclavi, pilar derecho por naturaleza y suplente de Francisco Gómez Kodela, juegue también de izquierdo (lo hizo en 11 ocasiones en el campeón de Europa, La Rochelle, este año), más la buena consideración que tiene el staff sobre Eduardo Bello (alternativa como derecho), hizo que no hubiera un tercer pilar izquierdo en el plantel.

Mayco Vivas, uno de los que pelean por el casillero que deja disponible la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro. Prensa UAR / Matty Georges

Ante España, Sclavi será el pilar izquierdo titular. De su actuación dependerá la elección por Vivas o por Sordoni. El primero es más experimentado (protagonizó el Mundial Japón 2019) y se ajusta mejor a la posición de pilar izquierdo (el otro es derecho), pero una lesión en el cuello padecida en 2021 lo alejó de su mejor estado de forma.

“Veremos distintas combinaciones esta semana y la performance de cada uno de ellos. Es duro pelear por un lugar, pero de eso se trata la elección. Hay tiempo, no necesitamos decidir inmediatamente. Veremos cómo transcurren el partido y los entrenamientos de la semana próxima”, dijo Cheika.

La formación de los Pumas vs. España

El preparador australiano del seleccionado argentino se manifestó en ocasión del anuncio de la alineación titular que actuará frente a los españoles este sábado en Madrid. Que será la siguiente:

15. Juan Cruz Mallía (25 presencias en los Pumas)

14. Rodrigo Isgró (1)

13. Matías Moroni (73)

12. Santiago Chocobares (13)

11. Mateo Carreras (10)

10. Nicolás Sánchez (97)

9. Tomás Cubelli (capitán, 88)

7. Kremer, Marcos (56)

8. Isa, Facundo (46)

6. Bruni, Rodrigo (20)

5. Rubiolo, Pedro (4)

4. Petti Pagadizábal, Guido (74)

3. Bello, Eduardo (13)

2. Creevy, Agustín (100)

1. Sclavi, Joel (11)

Los suplentes serán estos ocho jugadores:

23. Bogado, Martín (1)

22. De la Fuente, Jerónimo (75)

21. Bazán Vélez, Lautaro (6)

20. Grondona, Santiago (14)

19. Alemanno, Matías (86)

18. Sordoni, Lucio (4)

17. Vivas, Mayco (18)

16. Ruiz, Ignacio (5)