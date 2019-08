Scott Barrett es expulsado ante los Wallabies por el árbitro Jerome Garces. Observa su compañero Kieran Read (número 8), el capitán de los All Blacks:

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2019 • 13:57

Solo el árbitro francés Jerome Garces vio que en el tackle de Scott Barrett, de All Blacks, al capitán australiano Michael Hooper había algo raro. La asistencia por video del TMO terminó por confirmar las sospechas de Garces: Barrett había usado su codo para golpear a su rival en la cabeza y el cuello. Por esa acción, el neocelandés recibió la tarjeta roja y fue expulsado. A continuación, Christian Lealiifano convirtió el penal. Y los Wallabies, con un hombre más, se fueron al descanso adelante en el marcador por 16-12. Al final ganarían por 47 a 26 el partido de la última fecha del Rugby Championship.

La expulsión de Barrett fue el principal incidente del partido disputado en Perth, Australia, y que los locales terminaron ganando. Barrett se suma a Cyril Brownlie (en 1925), Colin Meads (1967) y Sonny Bill Williams (2017) como el cuarto expulsado en la historia de los All Blacks. Se perdió el segundo tiempo del partido contra los Wallabies, pero aún no se sabe si deberá purgar más fechas de suspensión.

Así fue la expulsión de Barrett (All Blacks)

El entrenador neocelandés, Steve Hansen, coincidió en que esa jugada influyó en el resultado del partido: "Si vas a recibir una tarjeta roja, el peor rival contra el que puedes recibirla es uno que juega con el pie. Australia quiso jugar con el pie y hacerlo rápido. Al final, encontraron más espacio del que nosotros pudimos cubrir, así que merecen todo el crédito", elogió Hansen, al que no le gustó nada la roja a Barrett. "No se trata de si estoy contento o no. Es su decisión. Irá a un tribunal disciplinario y habrá un proceso", adelantó.