Bombazo: a menos de dos años del Mundial, los All Blacks se quedaron sin entrenador

La bomba explotó al mediodía del jueves en Nueva Zelanda. Los All Blacks despidieron a su entrenador a mitad del camino a la Copa del Mundo de Australia 2027. Los malos resultados, el rendimiento por debajo de las expectativas y una supuesta defectuosa relación con los referentes del plantel, fueron los motivos para que la New Zealand Rugby Union le interrumpiera el vínculo a Scott Roberton.

“El punto medio del ciclo del Mundial es el momento ideal para analizar el progreso de los All Blacks durante las dos primeras temporadas. El equipo está listo para jugar un calendario importante en 2026 y el Mundial del 2027 sigue siendo el objetivo clave”, indicó David Kirk, Presidente de la NZRU, en una de sus primeras grandes decisiones a la cabeza de la unión. “Hemos analizado a fondo el progreso del equipo dentro y fuera de la cancha y, posteriormente, hemos conversado con Scott sobre el futuro. Tanto la NZRU como Scott coincidimos en que lo mejor para el equipo es que deje su puesto como entrenador principal”, añadió el capitán de los All Blacks campeones del mundo en 1987.

Scott Robertson tiene un gran balance al frente: 20 victorias en 27 tests, pero no pudo sostenerse en el cargo SANKA VIDANAGAMA� - AFP�

La salida de Robertson tiene varios trasfondos. 20 triunfos en 27 tests es un buen balance para cualquier selección menos para los All Blacks, que históricamente rozaron la excelencia. Algunas caídas golpearon fuerte: el 43-10 frente a los Springboks es la máxima diferencia que sufrieron en su historia, y el 33-19 ante Inglaterra, el anteúltimo encuentro en su ciclo, el equipo no tuvo reacción. Entre las derrotas, hay dos ante los Pumas: 38-30 en Wellington, en el 2024, y 29-23 en Vélez, en el 2025.

Adentro de la cancha, los All Blacks sufrieron vaivenes en medio de una renovación, sin las figuras de clase mundial que caracterizaron a los hombres de negro a lo largo de su historia. No tuvieron profundidad en su plantel para ser dominantes. Pero la razón principal de su marcha sería por la relación con los jugadores. El New Zealand Herald informó en diciembre que había “frustraciones internas generalizadas” dentro de los All Blacks y los jugadores habrían señalado a Robertson y a su asistente Scott Hansen, en el centro de su descontento. El medio kiwi también afirmó que los comentarios más críticos vinieron de los jugadores más experimentados con “frustraciones acumuladas a lo largo del mandato de Scott Robertson”.

La derrota de los Al Blacks ante Inglaterra por 33-19 en Twickenham David Rogers - Getty Images Europe

El miércoles por la tarde, el Herald informó que Ardie Savea, el mejor jugador del país y capitán cuando Scott Barrett se ausentó, estaba considerando ofertas del extranjero a largo plazo si no se hacían cambios y así no podría representar a los All Blacks. La NZRU respondió rápido y acordó la salida del entrenador.

La asunción de Robertson en el 2024 generó expectativas altas por su notable desempeño con Crusaders, multicampeón del Super Rugby. Sobre todo, por su liderazgo y su estilo descontracturado. En Nueva Zelanda fue aclamado casi por unanimidad y quedó a mitad del camino a Australia 2027, algo poco frecuente en una selección que suele respetar los procesos. En el 2022 Ian Foster estuvo en la cuerda floja y los jugadores lo respaldaron fuera de la cancha. Este no fue el caso para un entrenador que vivió una situación similar a la de los Pumas en los últimos tres ciclos mundialistas: Santiago Phelan, Daniel Hourcade y Mario Ledesma cortaron su etapa a mitad de camino. Scott Robertson ni siquiera llegó a dirigir una Copa del Mundo.

Scott Robertson has departed as Head Coach of the All Blacks. We wish Razor all the best with his next steps.



En los últimos años los All Blacks dejaron de ser la mejor selección del mundo, honor que le pertenece a Sudáfrica, actual bicampeón del mundo y del Rugby Championship. El 2026 será un año crucial para los All Blacks, en la temporada que se reanudarán las giras entre las dos grandes potencias del rugby. Este año los kiwis viajarán a África en un viaje extremadamente demandante, con cuatro tests ante los Springboks y cuatro partidos ante las mejores franquicias locales. Un desafío mayúsculo, además del novedoso Nations Championship, en la que enfrentarán a todos los equipos del Seis Naciones. Como país orgulloso del rugby, buscarán consagrarse campeones en la primera edición.

En las próximas semanas se anunciará el reemplazante de Robertson, que se consagró campeón con la selección M-20, con Canterbury y con Crusaders. En todos se popularizó con su característico breakdance en los festejos. Esta vez no hubo baile y se va con sabor a poco.