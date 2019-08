El octavo Facundo Isa, un tercera línea de jerarquía internacional que no fue considerado por Mario Ledesma; la noticia más impactante en la lista de los Pumas para el Mundial de Rugby de Japón 2019 Fuente: AFP

Primero fueron algunas excepciones "europeas", principalmente entre los primeras líneas. Luego, Mario Ledesma tomó la decisión de convocar a los mejores (o a casi todos, porque faltó Juan Imhoff). Pero aclaró que, ante igualdad de condiciones, iban a prevalecer los que se quedaron a jugar en la Argentina y no los del exterior. Y cumplió, tal como se puede ver en la lista de los 31 Pumas convocados para el Mundial de Japón.

La convocatoria refleja el fuerte compromiso de la UAR con el sistema. Ese condicionamiento pesaba sobre el entrenador y es insoslayable. No solo por la sustentabilidad del proyecto profesional ante el éxodo de rugbiers. En un grupo que logró su mayor consolidación desde lo deportivo, pero también desde lo humano en el último Súper Rugby, incorporarle elementos "extraños", podía ser también un riesgo para la armonía del plantel.

Para los Jaguares, no debe haber resultado sencillo, desde lo emocional, ver cómo Joaquín Díaz Bonilla y Domingo Miotti, los dos aperturas que "bancaron" el año en la mayor competencia de franquicias y mostraron una notable evolución en su juego, se quedaron fuera de la lista para dar lugar a Nicolás Sánchez (Stade Français) y Benjamín Urdapilleta (Castres). Lo de Sánchez es menos chocante porque se fue hace apenas un año. El exjugador de CUBA, en cambio, nunca había estado en el equipo. Pero la diferencia de jerarquía de ambos (por juego, experiencia y contextura física) es grande y la convocatoria no admite discusión desde lo técnico.

Más difícil todavía, entonces, habrá sido digerir la salida de Sebasitán Cancelliere (wing), que tuvo una recta final formidable con Jaguares y perdió el puesto por sus errores determinantes en los partidos con Sudáfrica. Lucas Mensa, el centro de Pucará (no pertenece a Jaguares, pero sí al sistema, por Argentina XV), parece haber tomado su lugar. Hay dos wingers puros (Ramiro Moyano y Bautista Delguy). ¿Por qué Ledesma lleva menos de los que podía haber elegido? Porque se decantó por la polifuncionalidad de Matías Moroni (centro/wing), Emiliano Boffelli (wing/fullback), Santiago Carreras (centro/wing/fullback) y Juan Cruz Mallía (centro/fullback).

Ramiro Moyano es otro que no jugó para nada bien en el Rugby Championship. Nunca volvió a ser el definidor centelleante después de su lesión. Y Bautista Delguy no pudo probarse porque viene también de una recuperación por dolencias (jugó algunos partidos con Jaguares XV y es una de las debilidades de Ledesma). Sin embargo, se impuso allí la regla del sistema, para que el descartado fuera Santiago Cordero (Bordeaux), que tampoco se lució, aunque marcó un try ante los Springboks.

La ausencia que impacta es la de Facundo Isa (Toulon). Porque es, en la tercera línea, uno de los jugadores más elogiados en Francia y se lo extrañó mucho tiempo. Se pensaba que su puesto iba a estar asegurado pese a las dificultades de la readaptación al equipo. Pero el jugador de 25 años quedó marginado mientras que Juan Manuel Leguizamón, de 36, quedó por su experiencia y su ascendencia sobre el grupo, y también ingresó Rodrigo Bruni, que tampoco tuvo aún mucho rodaje con los principales equipos (Pumas y Jaguares), pero sí logró continuidad con Jaguares XV.

En la primera línea no hay grandes sorpresas. Porque desde 2015 la lista de jugadores es de 31 y no de 30, lo que posibilita llevar más primeras líneas, una posición siempre compleja. El único "extranjero" será Juan Figallo (Saracens). Solo quedó al margen Ramiro Herrera (Stade Français), que no cumplió en torno a las expectativas y se ganó un espacio Enrique Pieretto.

La lista puede dar lugar a algunas polémicas. Pero todos compitieron por ganarse un lugar y tuvieron su oportunidad. Menos uno, claro: Imhoff.