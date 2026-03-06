Luciano González Rizzoni y la reestructuración de los Pumas 7s: “Hay que tener más paciencia de lo normal”

Trota solo a un costado de la cancha. Con su etapa fornida va a paso cansino, mientras sus compañeros hacen trabajos en la cancha. Va a su ritmo. Luciano González Rizzoni no padece ninguna lesión, pero el cuerpo médico administra sus cargas para llegar al 100% a los días de competencia. “Estando cerca del viaje, no querían que siga cargando. Soy de los que más me golpeé durante la semana”, admite en una charla con LA NACIÓN antes de viajar a Vancouver, donde se disputará la quinta etapa de la temporada del SVNS.

El sábado, los Pumas 7s volverán a la acción en Canadá, con González Rizzoni como uno de los grandes estandartes en una temporada desafiante, lejos del protagonismo al que se habían acostumbrado: el éxodo de varios referentes en la estructura que comanda Santiago Gómez Cora, convierte al riojano en una pieza indispensable en la búsqueda de ser un equipo competitivo. “Vengo jugando mucho más en esta temporada. Se fue un jugador clave como Tobi Wade y tenemos que tratar de acostumbrar a algunos jugadores a esa posición en el centro de la cancha. Pero estoy cómodo, el preparador físico y el fisioterapeuta están haciendo un buen trabajo. El último torneo tuve molestias y se notaron un poco: tuve un golpe fuerte en la rodilla, pero no es nada que me prohíba jugar. Lo llevé como pude”, reveló el jugador de 28 años, que terminó con dolencias el último torneo de Perth.

Luciano González Rizzoni entrenando con los Pumas 7s en Casa Pumas con una venda en su pierna derecha Manuel Cortina

González Rizzoni jugó los 20 partidos de la temporada de los Pumas 7s como titular y disputó el 75% de los minutos. Venía acostumbrado a rotar más, pero hoy el equipo lo implora adentro de la cancha. Es irremplazable. Su contagio y su potencia para destruir cualquier intento de tackle y para agrupar defensas son trascendentales para que los Pumas 7s generen desnivel en ataque. En defensa, es el único con el oficio para defender como centro, un puesto que requiere atención, velocidad y reacción: un quiebre en el seven tiene grandes chances de terminar en try. Un hand-off indomable, combinado con su fuerza de piernas, son cualidades distintivas por lo que lo eligieron, merecidamente, como el mejor jugador del mundo en 2025.

González Rizzoni jugó todos los partidos de Los Pumas 7s como titular en la última temporada Ricardo Pristupluk

Luego de dos temporadas en las que Argentina se consagró como el ganador de la serie regular, hoy marchan sextos entre los ocho países que componen el SVNS 1. “Hay mucho recambio de jugadores. Hablando con los referentes, decimos que hay que tener más paciencia de lo normal. Creo que es muy difícil acostumbrarse a que el equipo vuelva a pelear arriba. Son chicos nuevos que vienen con muchas ganas. Hay muchas cosas para corregir, sí: no vienen sabiendo jugar al seven desde los clubes. Eso es normal”, explicó en una charla distendida bajo la sombra de los árboles cercanos al portón que da ingreso a Casa Pumas.

“Nosotros mismos lo vivimos muchos años para llegar al nivel que tuvimos con un equipo bastante formado. Hay que tenerles paciencia y saber que van a andar bien. Hay gente que nos pregunta qué nos pasa y es el recambio: nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y ellos a nosotros y a los cambios del entrenador. Es un sistema de adaptación grande; con unos torneos más vamos a andar muy bien”, agregó.

Luciano González Rizzoni durante el entrenamiento de los Pumas 7s en Casa Pumas el 21 de enero de 2026 Zach Franzen

El plantel para la gira por América del Norte está compuesto por siete jugadores debutantes en esta temporada y siete que acumulaban experiencia en el circuito. “Obviamente veníamos con las expectativas altas del pasado, pero a medida que fueron pasando los torneos, nos dimos cuenta de la situación en la que estábamos. Pusimos el foco en trabajar mucho más en el grupo para llegar bien a las finales. Va a ser cuestión de cabeza, de pulir detalles para llegar de la mejor manera a Hong Kong. Ese es nuestro objetivo. Estas primeras giras fueron más de adaptación, de volver a reencontrarnos. Encontrar un piso que nos haga fuertes para arrancar las últimas tres finales mucho mejor”, describió el back.

El pedido de disculpas por su enojo en Singapur

Una arenga en el entretiempo del partido ante España en Singapur se hizo viral. “Estamos todos dormidos”, inició exultante González Rizzoni, seguido por una serie de insultos en la ronda del equipo, que capturó la transmisión oficial del SVNS. “Venía con una calentura del momento. Creo que a todos nos pasa. Es muy natural y argentino… después les pedí perdón a todos, no era el momento de hablarles así a los chicos nuevos. No hay que transmitirles esa presión a ellos, pero me entendieron la situación. Me quedé tranquilo de que no se lo tomaron mal. Fue un partido que no venían las cosas y me enojé”, contó quien tuvo un paso por Argentina XV durante el 2023.

🤬 "ESTAMOS TODOS DORMIDOS".



🗣️ Las indicaciones de Luciano González Rizzoni, en el entretiempo del encuentro frente a España, para con Los Pumas 7s.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/el0c9Z1RjZ — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 1, 2026

- ¿Cómo se manejan los más experimentados con los chicos nuevos en este momento que no les están saliendo las cosas?

- A los chicos les tratamos de transmitir tranquilidad y que estudien mucho el juego. Que pongan su granito de arena y no se lleven por los resultados ni por los comentarios negativos. Tenemos que estar encerrados puertas adentro y fortalecernos. Santi Álvarez siempre habla de picar la piedra, de insistir, que en algún momento se va a romper la piedra y vamos a estar bien. Pero hay veces que te toca estar abajo y hay que remar y remar. Que no se asusten, que es parte del proceso. Ellos vienen con vibras positivas y siempre están preguntando y queriendo mejorar.

- ¿Te sentís representado en ellos cuando vos te sumaste en el 2017, que también fue una etapa de recambio?

- Sí, me siento muy representado cuando arranqué. A mí me tocó la misma situación, pero los torneos eran diferentes: antes eran 12 equipos, ahora son solo ocho y es más duro. Me siento identificado, lo viví. Estuve ahí abajo mucho tiempo y se los digo: “Muchachos, tranquilos, que esto va a ir bien”. Pero no es tirar la camiseta y decir que va a andar bien, sino aportar cada uno su granito de arena y trabajar. Tuvieron un golpe de realidad y se dieron cuenta que tienen que aportar mucho.

- ¿Qué les generó las salidas de muchos jugadores importantes en una misma temporada?

- Fue muy duro la partida de varios de los chicos. Hoy justo hablé con Tute Osadczuk, que es mi mejor amigo. Compartí cuarto muchos años con él y fue la partida que más me dolió, no me lo esperaba. Pero hay que entender que es lo mejor para ellos, no estar llorando por lo que fue el equipo, sino que hay que levantar cabeza, ponerle el pecho a las balas y seguir adelante.

- ¿Vamos a ver la mejor versión de este equipo en las tres etapas finales?

- El equipo se está entendiendo un poco mejor. En algunos tramos pudimos adaptarnos mejor a distintos escenarios. Antes, estábamos acostumbrados a que todo el equipo sabía qué hacer. Era casi de memoria. Ahora es todo más en conjunto para ensamblarlo. Vamos a llegar bien física y mentalmente a las finales. Queremos disfrutar. El año que viene va a ser un año diferente, porque va a ser para clasificar a los Juegos Olímpicos y este año lo tomamos de aprendizaje para evolucionar.