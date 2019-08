Mario Ledesma tiene la lista de convocados para el mundial de Japón Fuente: LA NACION

Se conoció la lista de 31 convocados de los Pumas para el Mundial de Japón 2019. Mario Ledesma anunció la nómina en una conferencia de prensa en Benavídez este mediodía. "Es un momento incómodo, pero le explicamos a quienes se quedaron afuera por qué no estarán. Pero más allá de la decepción, tienen que saber que en cualquier momento pueden subirse al avión por algún compañero", señaló Ledesma.

El plantel viajará el viernes 30 de agosto a Sidney, Australia, donde continuará su preparación y disputará un amistoso con el club Randwick de esa ciudad, el sábado 7 de septiembre. Tres días después, arribará a J Village, la primera sede de entrenamiento de Los Pumas en el Mundial, ubicada en la ciudad de Fukushima, para iniciar su estadía en Japón, de cara al debut en el certamen, en Tokio.

La lista de los Pumas para Japón 2019

TETAZ CHAPARRO, NAHUEL - JAGUARES - UAR - PILAR IZQUIERDO VIVAS, MAYCO - JAGUARES - UAR - PILAR IZQUIERDO CREEVY, AGUSTÍN - JAGUARES - UAR - HOOKER MONTOYA, JULIÁN - JAGUARES - UAR - HOOKER SOCINO, SANTIAGO - JAGUARES - UAR - HOOKER FIGALLO, JUAN - SARACENS - RFU - PILAR DERECHO MEDRANO, SANTIAGO - JAGUARES - UAR - PILAR DERECHO PIERETTO, ENRIQUE - JAGUARES - UAR - PILAR PETTI, GUIDO - JAGUARES - UAR - SEGUNDA LÍNEA LAVANINI, TOMÁS - JAGUARES - UAR - SEGUNDA LÍNEA ALEMANNO, MATÍAS - JAGUARES UAR - SEGUNDA LÍNEA MATERA, PABLO - JAGUARES - UAR - TERCERA LÍNEA LEZANA, TOMÁS - JAGUARES - UAR - TERCERA LÍNEA ORTEGA DESIO, JAVIER - JAGUARES - UAR - TERCERA LÍNEA KREMER, MARCOS - JAGUARES - UAR - TERCERA LÍNEA BRUNI, RODRIGO - JAGUARES - UAR - TERCERA LÍNEA LEGUIZAMÓN, JUAN MANUEL - JAGUARES - UAR - TERCERA LÍNEA CUBELLI, TOMÁS - JAGUARES - UAR - MEDIO SCRUM EZCURRA, FELIPE - HINDÚ - URBA - MEDIO SCRUM SÁNCHEZ, NICOLÁS - STADE FRANCAIS - FFR - APERTURA URDAPILLETA, BENJAMÍN - CASTRES - FFR - APERTURA DE LA FUENTE, JERÓNIMO - JAGUARES - UAR - CENTRO ORLANDO, MATÍAS - JAGUARES - UAR - CENTRO MORONI, MATÍAS - JAGUARES - UAR - CENTRO MENSA, LUCAS - PUCARÁ - URBA - CENTRO MALLÍA, JUAN CRUZ - JAGUARES - UAR - CENTRO MOYANO, RAMIRO - JAGUARES - UAR - WING/FULLBACK DELGUY, BAUTISTA - JAGUARES - UAR - WING/ BOFFELLI, EMILIANO - JAGUARES - UAR - WING/FULLBACK TUCULET, JOAQUÍN - JAGUARES - UAR - WING/FULLBACK CARRERAS, SANTIAGO - JAGUARES - UAR - WING/FULLBACK

Isa y Cordero, los grandes ausentes en la lista

Las listas siempre contienen sorpresas y polémicas. Ésta no fue la excepción. Ledesma dio a conocer los 31 jugadores que representarán a los Pumas en el Mundial y dejó afuera a tres jugadores que había convocado de Europa para reforzar la base de Jaguares: Facundo Isa, Santiago Cordero y Ramiro Herrera.

"Tratamos de ser coherentes y consistentes con lo que dijimos en un primer momento. Siempre hablamos que iban a jugar los mejores, que los chicos de afuera nos iban a aportar valor e iban a quedar en una lista si nos daban un plusvalor en todo sentido, adentro de la cancha, afuera de la cancha, en el funcionamiento", justificó Ledesma.

Isa, que volvió al seleccionado luego de dos años de proscripción por haberse ido a jugar a Europa (Toulon), no tuvo malos desempeños individualmente, pero Ledesma entendió que no le agregaba un plus al equipo y que no le alcanzaba para estar entre los 23 del primer partido, por lo que convocó a un jugador del sistema como Rodrigo Bruni.

"La competencia de Isa no era con Rodrigo Bruni, sí con los que pueden quedar adentro de los 23. Por eso Bruni estuvo jugando con Jaguares XV", dijo Ledesma. "Si considerábamos que estaban adentro de los 23 de un primer partido de Mundial, tenían que estar; y si no, no. Tenés que tener criterios de razonabilidad, lo tienen que entender. Siempre fue muy claro para adentro también."

Otras ausencias llamativas son las de Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla y Sebastián Cancelliere. El primero se perdió toda la temporada por lesión y, si bien se recuperó a tiempo y jugó los últimos dos partidos, Ledesma optó por premiar a Felipe Ezcurra, de gran campaña en el Super Rugby. En los otros dos casos puede inferirse que quienes ocuparon sus lugares, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras, se ganaron el puesto en los entrenamientos y los minutos que les tocó jugar.

Respecto de la decisión de optar por Ezcurra por sobre Bertranou, dijo Ledesma: "Tiene que ver con el momento. Gonza el año pasado era el medio-scrum titular, pero tuvo la mala suerte de lesionarse en un momento crítico. Felipe tuvo la oportunidad y la tomó muy bien. Tiene otro perfil, más patrón con los forwards, patrón que nos interesa mucho desde nuestro ADN. Me parece que fue tomando ese lugar con autoridad. Cubo [Tomás Cbuelli] tuvo año espectacular, pero esa pulseada la ganó Feli."

Díaz Bonilla había sido el 10 que reemplazó a Sánchez en Jaguares y lo hizo en gran forma. Pero lo que vio Ledesma de Urdapilleta en las dos semanas que jugó, más su experiencia como jugador de elite en el Top 14 francés, inclinaron la balanza. "Venimos de hablar con Tito. Su progresión desde el año pasado fue espectacular. Pero cuando entró Benja levantó la mano", explicó Ledesma. "Es un jugador que salió dos veces campeón de Francia en un 90% gracia a lo que hizo él en la semifinal y final, y respetó a rajatabla el plan de juego. Nos pareció una picardía dejar pasar un tipo así. Conoce a la perfección a los franceses y tiene una cabeza ganadora."

Además, sorprendió con tres jugadores con muy poca experiencia con la celeste y blanca: Lucas Mensa (80 minutos, sin paso por Jaguares), Santiago Carreras (21 minutos el sábado) y Juan Cruz Mallía (24 minutos en cuatro partidos del Rugby Championship 2018).

"Cuando mandamos a los chicos a Jaguares XV [a la Currie Cup] fue para sumar minutos", justificó Ledesma. "Mallía jugó de 12 casi todos los partidos 80 minutos. Carreras lo mismo. Rodri Bruni lo mismo. Lo mismo Sordoni, Bauti Delguy, Gonza Bertranou. A Mensa no lo conocíamos tanto y lo quisimos ver de cerca. Ahora todos lo conocen un poco más."

Ahora, el foco está puesto en el Mundial. El debut será el 21 de septiembre, ante Francia en Tokio. "Francia es el horizonte porque es el primero. Pero no es ni el principio ni el fin del mundo. Siempre tenés que tener en cuenta el punto de partida, no que sea una llegada. Nuestra huella digital es 'siempre empiezo'", dijo Ledesma. Previamente los Pumas harán una preparación en Sydney, hacia donde partirán el viernes 30, jugarán un amistoso ante el club Randwick antes de partir a Japón el miércoles 11 de septiembre.