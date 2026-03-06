Irlanda sigue en la lucha por el título del Seis Naciones: necesita la ayuda de otra selección

La espectacular corrida de Rhys Carré se llevó todos los flashes. Con sus 137 kg y su pelirroja cabellera, el pilar recorrió más de 40 metros para levantar a un Gales entusiasta pero limitado, que compitió de igual a igual, pero cayó en su visita a Dublín. El triunfo de Irlanda por 27-17 lo mantiene expectante en la lucha por el título del Seis Naciones, a la espera de Escocia-Francia (sábado a las 11.10, por ESPN 3) que, a falta de una fecha para el final, definirá gran parte del mejor torneo de selecciones de Europa.

En una semana en la que el trofeo del Seis Naciones sufrió un incidente y se incendió en su traslado a Dublín, Irlanda apagó cualquier intento de reacción de un Dragón golpeado, pero al menos mostró algunos signos de rebeldía a través de su defensa. Vestido de blanco, ajeno a su tradición, se aferró a dobles tackles para frenar los ataques rivales y mantenerse siempre cerca en el tanteador.

El espectacular try de Rhys Carré en Irlanda-Gales

Irlanda llegó al choque del viernes luego de jugar uno de sus mejores partidos post Mundial de Francia: el inobjetable 42-21 como visitante ante Inglaterra, con varios tramos del rugby que supo enamorar a su gente, insinuó una levantada que hoy no pudo confirmar. Apenas algunos destellos en el primer tiempo, que arrancó ganando con el try de Jacob Stockdale y luego cayó en las garras de un equipo que se inmoló en defensa: totalizó 240 tackles (89% de eficacia) durante los 80 minutos, una cifra altísima que grafica lo que fue el partido; el local varió los ataques, fue eficaz en los rucks ofensivos, pero terminó chocando ante una pared que, con insistencia, se terminaría rompiendo.

Es el final de la victoria de Irlanda ante Gales y llegan los saludos entre los integrante sdel equipo en el Aviva Stadium de Dublin PAUL FAITH� - AFP�

El try de Jack Crowley sobre el cierre del primer tiempo fue producto de ese desgaste. Pero antes del entretiempo, Rhys Carré se inventó un try solo. Al carismático primera línea de Saracens se le dibujó una sonrisa mientras avanzaba y se acercaba a la meta. No es común ver a un pilar recorrer tantos metros y menos en este equipo de Gales al que todo le cuesta el doble y no tiene velocidad en los reposicionamientos ofensivos.

Tras el 12-10 al entretiempo, Irlanda golpeó de entrada a través de Jack Conan, uno de sus mejores hombres en la noche en Dublín que contó con presencia argentina: el rosarino Damián Schneider fue uno de los jueces de línea del cuerpo arbitral. Pero el local se relajó, bajó el ritmo de juego y dejó de generar esas largas secuencias en ataque que tanto lo caracterizan. El try de James Bottham lo despertó y respondió con la conquista de Jamie Osborne, que le valió el punto bonus ofensivo y poco más que rescatar. Si bien atraviesa un proceso de recambio de cara al Mundial de Australia 2027, el estándar del Trébol está varios escalones más arriba.

El festejo de Irlanda por el try de Jamie Osborne ante el Dragón Rojo, que esta vez lució camisetas blancas Peter Morrison� - AP�

A pesar de la derrota, Alex Mann fue la gran figura de la cancha, con una notable cifra de 32 tackles, récord en un encuentro del Seis Naciones según la estadística de Opta, superando los 31 de su compatriota Luke Charteris en el 2015. A través de la lucha y una buena estrategia defensiva, con dobles tackles y mucha actividad, Gales puede empezar a construir. Si bien acumula 15 derrotas consecutivas en el torneo y está hundido en una crisis institucional, los dos últimos partidos mostró signos de dónde aferrarse. El encuentro ante Italia en la última fecha será una final para intentar evitar otra cuchara de madera.

Todos los ojos estarán puestos en Escocia-Francia, el plato fuerte de la cuarta fecha del Seis Naciones. Con un triunfo con punto bonus, Les Bleus se coronará campeón por segundo año consecutivo. Pero El Cardo está ante su gran chance de dar un golpe sobre la mesa: con una multitud que se espera en Murrayfield, puede igualar a su rival en la punta y hasta incluso superarlo si suma el punto bonus extra y los conducidos por Fabien Galthié no lo logran. Irlanda hizo su trabajo. Sin brillar quedó a un punto de Francia. Ahora le queda esperar.

El resumen del partido

La síntesis

Irlanda: Jamie Osborne; Robert Baloucoune; Garry Ringrose, Stuart McCloskey y Jacob Stockdale; Jack Crowley y Jamison Gibson-Park; Nick Timoney, Caelan Doris (Capitán) y Jack Conan; Tadgh Beirne y James Ryan; Tadgh Furlong, Ronan Kelleher y Tom O´Toole.

Cambios: PT: 23´Nathan Doak por Gibson-Park (temporario). ST: 19´ Thomas Clarkson por Furlong, Joe McCarthy por Ryan y Josh van der Flier por Timoney, 23´ Tom Stewart por Kelleher y Michael Milne por O´Toole, 29´ Tom Farrell por Ringrose y Ciaran Frawley por Stockdale, 35´Nathan Doak por Gibson-Park.

Entrenador: Andy Farrell.

Gales: Louis Rees-Zammit; Ellis Mee, Eddie James, Joe Hawkins y Josh Adams; Dan Edwards y Tomos Williams; James Botham, Aaron Wainwright y Alex Mann; Ben Carter y Dafydd Jenkins; Thomas Francis, Dewi Lake (capitán) y Rhys Carre.

Cambios: ST: 5´ Nicky Smith por Carre y Ollie Cracknell por Wainwright, 15´Ryan Elías por Lake, Archie Griffin por Francis y Adam Beard por Carter, 29´ Louie Hennessey por Mee.

Entrenador: Steve Tandy

Suplentes: Kieran Hardy y Jarrod Evans.

Primer tiempo: 5 minutos gol de Crowley por try de Stockdale (I), 16´ penal de Edwards (G), 37´ try de Crowley (I), 41´ gol de Edwards por ty de Carre (G). Resultado parcial: Irlanda 12-10 Gales.

Segundo tiempo: 3 gol de Crowley por try de Conan (I), 22´gol de Edwards por try de Botham (G), 27´ try de Osborne (I), 36´penal de Crowley (I). Resultado parcial: Irlanda 15-7 Gales.

Amarillas: 27´Tomos Williams (G)

Árbitro: Karl Dickson

Cancha: Aviva Stadium, Dublín.