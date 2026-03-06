El nuevo Consejo Directivo de la UAR, con Córdoba al frente y una fuerte impronta pichotista

En una muestra de continuidad y profundización del modelo de conducción imperante desde 2008, la Unión Argentina de Rugby oficializará hoy, a través de una reunión virtual, la nueva conformación del Consejo Directivo para los próximos cuatro años de gestión. El mismo entrará en vigencia tras la aprobación de la Asamblea a realizarse el 26 del corriente y, como era un secreto a voces desde hace un tiempo, la presidencia recaerá en Félix Páez Molina, que se convertirá en el primer cordobés en alcanzar el cargo. Tanto o más significativa es la presencia en puestos clave de gente cercana a Agustín Pichot.

Páez Molina, ex presidente del Jockey Club y de la Unión Cordobesa, ocupó la vicepresidencia primera durante los cuatro años de mandato de Gabriel Travaglini (CASI). Con el regreso de un hombre de Córdoba se cumple con el pacto de alternancia con el interior, lo que no implica que la Unión de Rugby de Buenos Aires ceda poder. Al contrario, se mantiene la injerencia pichotista.

Félix Páez Molina, vicepresidente de la UAR

Esto se puede apreciar en la conformación de la Mesa Directiva, compuesta por los cinco dirigentes más encumbrados, que tienen a cargo las decisiones más sensibles. De acuerdo con los nombres a los que pudo acceder LA NACION de fuentes de los clubes y cercanas a la dirigencia, además de Páez Molina integrarán la llamada mesa chica Fernando Rizzi (Círculo Universitario de Quilmes) como vicepresidente primero, Jaime Barba (Entre Ríos) como vicepresidente segundo, Rodrigo Roncero (Deportiva Francesa) como secretario y Matías Gorosito (Rosario) como tesorero. En caso de que la Mesa requiera ser ampliada a siete miembros, como en ocasiones ocurre, se abrirá a los dos primeros vocales: Gustavo Cohen (CASI) es uno y el otro le corresponde al interior.

Desde la asunción de Porfirio Carreras en 2008, la UAR ha adoptado una línea de conducción que se mantiene hasta hoy, en un marco general de estabilidad institucional y sin grandes disidencias dentro del rugby argentino ni listas opositoras que requieran llamado a elecciones. Por entonces Pichot se sumó al Consejo como vocal en un solo período, aunque se mantuvo como representante de la Argentina ante World Rugby. Al dirigente de Alumni lo sucedió el tucumano Luis Castillo (2009-2013), el primer presidente representante del interior en la historia. Antecedió al rosarino Carlos Araujo (2014-2018) y éste al sanjuanino Marcelo Rodríguez (2018-2022), antes de que Travaglini (2022-2026) volviera a llevar a URBA al sillón presidencial.

Fernando Rizzi vuelve a la UAR luego de una ausencia de cuatro años Pablo Gasparini

La nueva conducción presenta nombres conocidos. Rizzi, por ejemplo, regresa luego de una ausencia de cuatro años. Llegó a la UAR en 2012 y durante dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022) ocupó el cargo de secretario. Además, fue presidente del board de Jaguares durante la presencia del rugby argentino en el Super Rugby. Rizzi se desempeña como gerente de Legales de Fortescue Argentina, la minera perteneciente al australiano Andrew Forrest y de la que Pichot es el director ejecutivo (CEO) de Crecimiento y Energía.

Roncero, uno de los Pumas de bronce de la selección capitaneada por Pichot en 2007, tomó en 2023 el lugar de vocal suplente que dejó Manuel Contepomi (otro integrante de aquel memorable equipo) cuando éste renunció luego de los incidentes que provocaron varios integrantes de la parcialidad de Newman en la semifinal de ese año ante Alumni. Ahora, el ex pilar asciende a un cargo trascendente. Queda por ver la compatibilidad entre su rol como secretario y su función en Play Patagonia (es socio junto a Pedro Ledesma, hermano de Mario, según la web de la empresa), empresa proveedora de la UAR a cargo de la realización de los “fan fest” en los partidos de los Pumas en la Argentina y agente de viajes para los Test Matches en el exterior.

Rodrigo Roncero y Agustín Pichot

El entrerriano Jaime Barba se mantiene en el Consejo y se suma a la Mesa Directiva. Llegó durante la presidencia de Castillo como vocal suplente y, como Rizzi, integró el board de Jaguares. Es presidente y gerente general de Camuzzi Gas. Gorosito, hombre de Duendes, se mantiene como tesorero por cuatro años más, rol que venía cumpliendo en el ciclo de Travaglini.

Otro nombre saliente que se suma a la mesa de decisiones, en los casos en que deba ser ampliada a siete miembros, es el de Gustavo ‘Gusi’ Cohen. Hombre del CASI, ex entrenador de los Pumitas, tuvo una larga carrera en la URBA, donde se desempeñó como prosecretario, vicepresidente y, actualmente, tesorero. Será el primer vocal en una lista que también integran, por Buenos Aires, Diego Pasman (SIC), que sube del puesto de vocal suplente; Ramiro Dobal (Delta), entrenador de la primera, hijo de Mario Dobal, el actual secretario, y Julio Larocca (San Cirano), que se mantiene en el cargo. Edgardo ‘Chali’ García (Olivos) sigue como revisor de cuentas (restan dos del interior) y Fernando Curuchet (Ciudad de Buenos Aires) se suma como suplente.

entrenamiento de Pumas 7 y entrevista a Luciano Gonzalez Ricardo Pristupluk

En total serán 16 miembros del interior y ocho de la URBA. Entre los nombres que aparecen en representación del interior figuran como vocales titulares Juan Emilio Torres (Universitario de Tucumán), a quien la unión tucumana eligió en lugar de Héctor Marcelo Corbalán Costilla, el actual vicepresidente segundo, y José Fauez, otro cordobés (Urú Curé). Como vocal suplente, Enríque Rodríguez Llames (Universitario de Mar del Plata), y como revisor de cuentas suplente el ex Puma mendocino Miguel Ruiz (Teqüé). A estos nombres deberían sumarse otros tres vocales titulares, tres suplentes y un revisor de cuentas suplente, todos del interior.