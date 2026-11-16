Ochenta mil fanáticos enardecidos en el Stade de France festejando una pequeña revancha, tras una durísima batalla física, por lo ocurrido tres años atrás en el Mundial. Los jugadores de Gales enfrentando el haka envueltos en una penumbra roja y luego venciendo a los All Blacks después de 73 años. Los Pumas consiguiendo la única victoria para el sur en un partido que pareció de otro deporte. La quinta fecha del Nations Championship -segunda del segmento europeo- dejó imágenes memorables. Va a ser difícil superar un fin de semana así, aun cuando el certamen tiene reservado un desenlace vibrante. No es aconsejable hacer predicciones sin riesgo de caer en el ridículo.

El sábado, condensados en tres turnos, se jugarán los últimos seis encuentros de la etapa regular del novel torneo que llegó para potenciar las ventanas internacionales de mitad y fin de año. Esos duelos consagrarán a los ganadores de cada conferencia, que disputarán la gran final en Twickenham siete días más tarde. En el norte, tres equipos luchan por el sitial de privilegio. En el sur, Sudáfrica festejó el éxito galés y sigue con vida, mano a mano con Nueva Zelanda. Pero sería vano hacer futurología. Cualquiera cosa puede pasar.

Gales maniató a Nueva Zelanda, que igual sacó una leve ventaja y todavía puede llegar a la final ADRIAN DENNIS - AFP

Además, se definirá el resto de las posiciones, que determinarán los cruces por las ubicaciones finales: los dos segundos por el tercer puesto, los dos terceros por el quinto, y así sucesivamente, repartidos en dos partidos el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Lo único seguro es que Italia peleará por el penúltimo lugar, ya que ante los Pumas sumó su primer punto y no tiene chances de salir del fondo de su hemisferio.

En el norte, Francia tiene ventaja sobre Inglaterra e Irlanda. No solo porque suma un punto más (21 contra 20), sino porque enfrenta al rival más accesible: recibe en el Stade de France a los Pumas, en uno de los partidos que cierran la jornada, a las 17.10. Saldrá a la cancha sabiendo qué necesita y puede que hasta le alcance con una derrota. Antes, Inglaterra se medirá con Nueva Zelanda a las 11.10 en Twickenham, y a las 13.40 jugarán Irlanda vs. Sudáfrica, en Dublín. Completan la fecha Escocia vs. Japón en el primer turno, Italia vs. Fiji en el segundo y Gales vs. Australia, en paralelo con el encuentro de la Argentina.

Pese a la caída, los All Blacks sacaron una pequeña ventaja sobre los Springboks merced al doble punto bonus (los cuatro tries y el margen de siete tantos). Ante igualdad de puntos, la moneda caerá para el lado de los sudafricanos, que ostentan una diferencia de tantos muy superior (138 contra 66).

Will Joseph volvió a Inglaterra y fue imparable en la goleada ante Japón; el local busca llegar al partido principal, pero para eso debe vencer a los All Blacks Kin Cheung - AP

Nueva Zelanda buscará desquite en Twickenham de la derrota sufrida un año atrás, ahora con Dave Rennie en la conducción: había empezado muy bien su ciclo, pero el traspié ante el renacido Gales (el primero desde 1953, el cuarto en la historia) significó un durísimo golpe. Sudáfrica, por su parte, no pudo revalidar ante Francia lo hecho en los cuartos de final del Mundial 2023 en el mismo escenario (un partido muy similar al de entonces) y ahora llega desgastada al duelo con Irlanda, que viene de superar con holgura a Fiji.

Las chances de los Pumas

La victoria ante Italia, aunque deslucida, contrastante con los demás choques electrizantes del fin de semana, les permitió a los Pumas al menos escalar una posición en la conferencia sur. Con dos triunfos (el anterior había sido ante Gales en el segundo partido del año), el seleccionado argentino llegó a 11 puntos y supera por dos a Australia, que cayó en Edimburgo y solo suma un festejo (ante Italia). Pero la escasa cantidad de bonus acumulados pone a los dirigidos por Felipe Contepomi en desventaja: los Wallabies se enfrentan a Gales a la misma hora, y una victoria australiana los obligará a vencer a Francia para mantener el tercer lugar.

En caso de conservar su posición, el rival en la definición podría ser cualquiera de los tres candidatos del norte: desde una revancha ante Francia hasta un nuevo cruce con Inglaterra o Irlanda. De volver al cuarto lugar, jugarían por el 7.º puesto ante Escocia o Gales, que pueden igualar en puntos a Inglaterra o Irlanda, pero tienen una diferencia de tantos muy inferior.

Francia es el rival más difícil al que pueden enfrenar los Pumas hoy; no los vencen de visitantes desde 2014 Thibault Camus - AP

Los Pumas llegaron el domingo a París y aguardan la recuperación de los lesionados: Julián Montoya (conmoción cerebral) y Marcos Kremer (esguince de tobillo). Después de viajar, realizaron movimientos livianos el lunes; martes y miércoles se entrenarán en el Instituto Nacional del Deporte (al sudoeste de la Ciudad Luz) con intensidad creciente, y el jueves descansarán, día en que Contepomi dará a conocer la formación para el sábado.

Por el presente del rival, se trata del compromiso más exigente del calendario. La victoria ante Sudáfrica no hace más que ratificar la gran temporada que atraviesa Francia, título del Seis Naciones incluido. Más allá de algunas bajas, Galthié dispone del mejor plantel posible, al contrario de lo que ocurrió en julio, cuando dio descanso a varios jugadores y le costó la derrota ante Nueva Zelanda. Cuando vino Sudáfrica a la Argentina, fueron los Pumas los que sufrieron varias ausencias. Después de la merma notable en el rendimiento que evidenciaron ante Irlanda e Italia, están obligados a reaccionar para ser competitivos. El posicionamiento en el Nations Championship, un certamen que tomaron como uno de los objetivos del año, también está en juego.

Las posiciones

Conferencia Norte

Equipo Puntos Dif.

Francia 21 +80

Inglaterra 20 +134

Irlanda 20 +57

Escocia 15 -8

Gales 15 -28

Italia 1 -158

Conferencia Sur

Equipo Puntos Dif.

N. Zelanda 22 +66

Sudáfrica 21 +138

Argentina 11 -27

Australia 9 +3

Japón 5 -96

Fiji 0 -161

La última fecha