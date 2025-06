Sebastián Cancelliere vuelve a Hindú: ahora casado, padre e ingeniero, dejó Europa por el primer amor

A los 31 años, Sebastián Cancelliere vuelve a jugar en Hindú. Este sábado formará como número 15 ante CASI, a partir de las 15.30, por el Top 12 de URBA.

Cuando armó las valijas y se despidió, fue a cumplir su sueño Puma. Cancelliere no había estado en el plantel de Jaguares pero fue convocado para la ventana de noviembre del 2017, que no le permitió estar en las definiciones para representar a su club. Ocho años después regresa a su casa, tras una etapa agitada en el rugby profesional y en su vida: se recibió de ingeniero industrial, se casó, se convirtió en padre y retorna en plena vigencia, tras tener continuidad en Glasgow Warriors. “Siempre quise volver temprano”, cuenta en una larga charla para LA NACION en la sede Hindú.

Llegó al país hace una semana, el jueves al mediodía. Hizo una siesta y se fue al primer entrenamiento. El sábado, frente a CASI, escolta en el Top 12, se parará como fullback, un puesto poco habitual en su carrera. “La última vez que jugué ahí fue circunstancialmente, en un partido de los Pumas contra All Blacks en Vélez, en el 2018. No recuerdo bien, pero hubo algunas lesiones en la línea de backs y me tocó entrar ahí”, rememora el jugador que transitó su carrera profesional en Jaguares, del Super Rugby; Jaguares XV, en el Súper Rugby Américas, y Glasgow Warriors, en el United Rugby Championship.

Una copa en Glasgow Warriors

–¿Cuándo tomaste la decisión de volver?

–En marzo me dijeron que no podían volver a contratarme, por una política de la unión de Escocia. Franco Smith, mi entrenador, quería que me quedara. En marzo me llamó a su oficina con el manager y Franco estaba llorando... Me dijo que no podían renovarme el contrato. A Escocia llegó David Nucifora, que estuvo diez años en Irlanda e implantó su sistema y me explicó que no querían más extranjeros, salvo algunos proyectos que pudieran ser calificados como escoceses. En mi cabeza estaba jugar un año más y volver a Hindú; yo siempre quise volver temprano. Desde el día en que me fui siempre tuve ganas de afrontar mi nueva vida profesional post rugby en Argentina, sin ser tan grande. Me divierte encarar ese desafío.

–¿Tuviste alguna oferta para seguir en Europa en otro club?

–Tuve algunas charlas para jugar en Francia, pero nada concreto. Un día le dije a mi mujer “yo tengo muchas ganas de volver, ¿por qué no?“. Me banca en todas. Estamos esperando nuestro segundo hijo para noviembre y era ir un año a Francia, cambiar de país y de idioma, que es muy difícil... Lo pensé y dije ”la verdad, por ganar un par de euros más... Prefiero volver a Torcuato y jugar en Hindú“. Llamé a mi agente y le dije que dejara de buscar. Me insistió, pero le dije que no. Sentí que era el momento de volver. Vivir en Argentina me encanta.

”La verdad, por ganar un par de euros más... Prefiero volver a Torcuato y jugar en Hindú“, explica su regreso "Erre" Cancelliere, que tenía nivel como para continuar en el alto rugby profesional. Hernan Zenteno - La Nacion

–Nivel tenías como para seguir en Europa...

–En Glasgow jugaba como titular casi todos los partidos, pensaba que iba a seguir. Desde hace dos o tres años ya no me llaman a los Pumas y eso obviamente pesa y cambia la ecuación... Si seguía siendo convocado, sería otra la historia. Jugar en los Pumas es el mayor orgullo de un jugador argentino de rugby, es aquello a lo que aspiramos todos. Sabía que no iban a llamarme más y eso, de alguna manera, facilitó la decisión de volver y no agarrar cualquier cosa para seguir jugando en el primer nivel.

–¿Hay chances de que vuelvas al rugby profesional?

–Dejo abierta la puerta del rugby profesional sólo por la Major League Rugby [de Estados Unidos]. Hablé con Cochi Pellicena, que es el entrenador de Miami Sharks. Yo le dije que vuelvo a Argentina y dejo el rugby profesional, no por una cuestión de estar cansado sino porque quiero encarar nuevos proyectos. Le dije que si dentro de cuatro o cinco meses me dan ganas, le aviso. Me entendió. Mi idea es quedarme acá, en Hindú. Pero no quiero descartarlo porque serían seis meses. Pero en principio quiero quedarme acá.

Con Tom Jordan, de la selección de Escocia

–Naciste en Estados Unidos. ¿Alguna vez pensaste en jugar en su selección?

–No. Ya me lo han ofrecido, pero no. Para mí siempre fueron los Pumas o nada. Está perfecto que otros cambien de seleccionado y los respeto; es su trabajo. Pero para mí, después de ponerse la camiseta de los Pumas es difícil ponerse otra.

–¿Qué jugador vuelve a Hindú?

–Vuelvo con muchas ganas de aportar la experiencia que gané en estos ocho años desde que me fui. Con ganas de divertirme y de disfrutar de jugar al rugby. Quiero volver a disfrutar en Hindú. Desde el día en que me fui soñé cuándo iba a ser mi vuelta y quiero aportar desde donde me toque, en el rol que me toque. Físicamente estoy impecable. Voy a hacerme algunas operaciones a fin de año, pero en líneas generales estoy bien.

"Quiero aportar desde donde me toque, en el rol que me toque. Físicamente estoy impecable", comenta Cancelliere, que no pretende asumir, ni se siente del todo cómodo en, un papel de líder. Hernan Zenteno - La Nacion

–¿Cómo ves la evolución del torneo de URBA desde que te fuiste?

–Físicamente se dio un paso adelante en cuanto al gimnasio, la fuerza y la manera de correr. Estoy desde hace una semana y los entrenamientos son durísimos. Hoy también se va al gimnasio el miércoles, es decir que se le dedica tiempo al rugby casi todos los días. Después, hay un montón de tácticas y cosas que se puede hacer mucho mejor, pero cuestan por el poco tiempo que hay en los entrenamientos. En la segunda parte del Top 12 se sumará un montón de jugadores de calidad que le darán mayor prestigio al torneo. De por sí es un campeonato muy competitivo y cualquiera puede ganarle a cualquiera. Es muy loco. Los Tilos viene de abajo y está peleando arriba.

–Llegaste a jugar con Santiago Fernández, uno de los que mejor volvieron al rugby de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia?

–En el 2017 coincidí medio año con él. En gran parte fue mi modelo. Una persona que tiene un amor indescriptible al club, una gran pasión por el rugby. Un enfermo, muy estudioso y criterioso. Mi idea es hacer mi camino, pero siempre tuve a Santi como un modelo por seguir, en cuanto a volver vigente al club, con ganas de mejorar y de competir. Me habría gustado jugar más con él, he hablado de eso. ¡Lamentablemente no coincidimos de vuelta por pocos meses!

Buenos viejos tiempos I: con Nicolás Fernández Miranda, Lucas Camacho y Felipe Ezcurra, todos medio-scrums de Hindú; con el tiempo, Sebastián pasó a actuar como wing. LA NACION

–Después de largas carreras en el rugby profesional, que implica mucho desgaste, casi todos los jugadores deciden terminar en su club. ¿Por qué se da este fenómeno?

–La pasión con la que se vive el rugby de clubes y el día a día del club llenan. Tuve la suerte de jugar rugby profesional ocho años y de ponerme la camiseta de los Pumas, que es uno de los mayores logros de mi vida, pero volver a las bases es lo más lindo que hay. Jugar con amigos, con hijos de amigos, con chicos a los que entrené y veía cuando eran muy chicos, realmente reconforta y hace dar un plus.

–Hindú ha sido el club más exitoso del rugby de Buenos Aires en los últimos 30 años. ¿Por qué están costándole tanto estas dos últimas temporadas?

–El recambio en algún momento iba a llegar. Pasa en todos los clubes; algunos se rearman un poco mejor. En Hindú el talento está. Todos los clubes pierden jugadores en el rugby profesional y a Hindú eso lo golpeó. Después de una época dorada como la que tuvimos, por ahí el cambio es más brusco, se nota más. Pero se sigue trabajando muy bien en la parte física y la de rugby, hasta mejor que hace algunos años. Siempre es cuestión de mejorar el juego, y los que volvemos debemos, junto a los más grandes, seguir transmitiendo todo eso que vivimos cuando ganábamos. Al ganar, ganar y ganar se forma una mente ganadora y a eso tenemos que volver. Hay partidos que se nos escapan por poco... En su momento, cuando jugaba, había partidos que estábamos perdiendo pero yo sabía que íbamos a ganarlos. Tenía esa sensación. Hoy en día es difícil tener a jugadores como [Hernán] Chori Senillosa y [Belisario] Beli Agulla, pero hay muchos buenos. Me parece que tenemos que dar esa vuelta en cuanto a la cabeza. El talento está, los entrenadores están. Es laburar la mentalidad y la cabeza y decir que tenemos con qué ganar. Una vez que eso empieza, se vuelve a generar esa bola de nieve de cabeza ganadora.

Buenos viejos tiempos II: Hindú es el club más ganador en Buenos Aires en los últimos 30 años, pero desde hace algunas temporadas atraviesa un recambio que lo ha secado en cuanto a conquistas. LA NACION

–¿Vas a asumir un rol de líder?

–Quiero ayudar a transmitir lo que aprendí y a acomodarnos en el fondo de la cancha. Ayudar a los conductores y darles más respiro. No me gusta ese rol de líder, pero sí voy a ayudar en lo que pueda.

En tiempos de jugadores híbridos y polifuncionales, Cancelliere representó al país como medio-scrum en Argentina XV y como wing en los Pumas. También participó en el Circuito Mundial de Seven, en los Pumas 7s. Explosivo y desequilibrante, exhibe números superlativos: marcó 67 tries en 72 partidos en la primera división de Hindú. En equipos profesionales anotó 46 en 91 encuentros, y además registró 15 sobre 15 en Argentina XV y 4 sobre 14 en los Pumas.

Try en Glasgow Warriors

Running all the way to Pretoria 🏃‍♂️



Could @GlasgowWarriors book themselves a spot in the #URC final? 🤔#BKTURC | #MUNvGLA pic.twitter.com/05SZvj1n5z — BKT United Rugby Championship (URC) (@URCOfficial) June 15, 2024

–¿Cómo fue tu transición en los puestos desde juveniles?

–Jugué siempre de medio-scrum en juveniles, menos un año en el que fui apertura. Y seguí en ese puesto hasta la primera. El tema era que estaban Lucas Camacho y Feli Ezcurra y yo tenía patas como para jugar de wing. Manasa y Nico Fernández Miranda querían que jugara en la primera y me pusieron de wing en el 2015. Ese año ganamos los dos torneos (URBA y Nacional de Clubes) y luego fui cambiando. En Argentina XV jugué algunos partidos como medio-scrum. En el 2018, con Mario Ledesma en Jaguares, me consolidé como wing. En ese nivel es más difícil hacer el cambio.

Tiempo de estreno en los Pumas, con apenas vestigios de su cabellera; "Erre" protagonizó 14 partidos en el seleccionado argentino de 15 y consiguió 4 tries. Vallar Press - DyN

–¿En cuál función te sentiste más cómodo?

–Me gusta más jugar de wing o de fullback. De medio-scrum estaba bueno, pero a lo último me costaba más el tema de agacharme. No tengo la fisonomía de un medio-scrum. ¡No sé cómo lo hacía [el galés] Mike Phillips!

–En estos años de los Pumas surgieron muchos wingers de primer nivel y no tantos medio-scrums. ¿Nunca analizaste intentar consolidarte como 9?

–Obviamente, lo pensé. Había un poco menos de competencia en el puesto de medio-scrum, pero yo estaba contento como wing. No odiaba jugar de medio-scrum; si tenía la oportunidad, lo hacía. Me gustaba ser esa rueda de auxilio que me daba la chance de jugar. Pero para ser el medio-scrum de los Pumas hay que controlar a la perfección ciertos aspectos del puesto. El pie, sobre todo. Es difícil abarcar todo. Me enfoqué en ser wing; sabía que podía competir en el mejor nivel. Tenía más libertad para jugar ahí. De 9 es un poco más monótono; los que cambian el juego son los que irrumpen en esa monotonía. Me gustaba mucho, sobre todo en Glasgow, tener mucha libertad para aparecer por varios lados, donde sentía que podía hacer la diferencia. Yo peso 84 kilos y no soy el más rápido del mundo, pero sentía que era capaz de irrumpir en espacios donde el rival no lo esperaba. Ahí estaba mi fuerte. De wing podía aprovecharlo más.

Viveza para line-out y corrida al in-goal

😮‍💨 Quick thinking from Sebastian Cancelliere followed by the pace from George Horne sends the @GlasgowWarriors wing over the line 💥#BKTURC #URC #GLAvBEN pic.twitter.com/hNAcCFa6t7 — BKT United Rugby Championship (URC) (@URCOfficial) November 18, 2023

–¿Te quedaste con ganas de más en los Pumas?

–Uno siempre quiere jugar más partidos en los Pumas, pero siempre competí con jugadores muy buenos. De mi parte siempre di todo e hice lo mejor que pude para estar. No me tocó tanto por decisiones de entrenadores, que son válidas: tenían preferencias por otros. Yo competía con jugadores increíbles. Sabía qué rol ocupaba en las giras. No me quedó ningún remordimiento contra nadie. Estoy feliz de mi paso por los Pumas y me fui con muchos amigos, cosa que realmente es lo que más me importa.