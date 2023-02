Seis Naciones: Francia se llevó un partidazo entre tarjetas, incidencias y buen rugby

escuchar

El clima mundialista se apoderó del Stade de France, el imponente estadio que a partir de septiembre recibirá, entre otros, el partido inaugural entre Francia y los All Blacks y la gran final. El público vibró con un partidazo entre Francia y Escocia que tuvo de todo: expulsiones tempranas, tries, ritmo y un nivel de intensidad a la altura de dos equipos que buscarán ser protagonistas en la Copa del Mundo, pero antes en el Seis Naciones. Los dos quedaron con diez puntos en la tabla, cinco por debajo de Irlanda, que luego de tres encuentros se mantiene con puntaje ideal.

Antes de los 12 minutos de juego, Francia-Escocia ya se había convertido en el segundo partido de la historia del torneo en sufrir dos expulsiones. Sólo había sucedido en Francia-Italia de 2014 y hoy se repitió. Primero, a los 6 minutos, el segunda línea escocés Grant Gilchrist golpeó con el hombro en la cabeza a Anthony Jelonch. Luego, mientras Francia se floreaba y ganaba 12-0 gracias a los tries tempraneros de Romain Ntamack y Ethan Dumortier, Mohamed Haouas ingresó de manera imprudente a un ruck y embistió cabeza con cabeza a Ben White.

Francia superó a Escocia en el torneo de Rugby de Seis Naciones ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El pilar se había metido en el equipo titular por la suspensión de Uini Atonio y se convirtió en el primer jugador de la historia del torneo en ver la tarjeta roja en dos oportunidades. En 2021, también ante Escocia, fue expulsado por un golpe de puño sobre Matt Fagerson. Nika Amashukeli no tuvo más remedio que sancionar a ambos en el Stade de France, en sanciones absolutamente reglamentarias. El georgiano, que dirigió en el triunfo de los Pumas sobre los All Blacks en 2022, es reconocido por ser estricto y riguroso con el reglamento.

Después del sacudón que significaron las expulsiones, bajaron las pulsaciones y ambos plasmaron su propuesta: Escocia abrió la pelota y se lanzó a jugar, mientras que Francia esperó, supo resistir y aprovechar sus oportunidades. El try de Thomas Ramos es una clara muestra, con una intercepción a 60 metros del ingoal. No obstante, el visitante no perdió el foco y siguió buscando, casi siempre a partir del ingenio de Finn Russell, el talentoso apertura que rompe el molde en un rugby estructurado. El 10 de Racing 92 asistió a Huw Jones para el descuento y para irse al descanso abajo 19-7.

La segunda etapa fue de dominio territorial de Escocia, que marcó nuevamente a través de Jones y de Finn Russell. Pero el Cardo finalizó con 17 pérdidas y no pudo obtener dos tries claves. Falló en los momentos calientes y Francia defendió con fiereza, aplomo y tackles ofensivos. Anularon a Duhan Van der Merwe, el rival más desequilibrante, y salieron bien de su propio campo con el pie de Antoine Dupont. Supieron sufrir y golpearon al final: con el resultado 25-21 a su favor, en lugar de dormir el partido fueron a buscar el try, que llegó a través de Gael Fickou, el mejor de la cancha por su inteligencia para defender. Un try que le dio el punto bonus ofensivo y le quitó el defensivo a su rival, que puede ser clave en el desenlace final si Irlanda tropieza en las últimas dos fechas.

Buena parte del Seis Naciones 2023 se decidirá con lo que suceda en dos semanas, cuando se reanude la competencia. Escocia recibirá a Irlanda y sabe que es su única oportunidad para seguir con chances concretas de ser campeón después de 24 años. Francia volvió a ganar, dio señales positivas en lo mental y visitará a Inglaterra para mantener las chances de repetir el título de 2022. Dos mano a mano que mantendrán en vilo al rugby.

Francia superó a Escocia con fiereza y aplomo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La síntesis

Francia: Thomas Ramos, Damian Penaud, Gael Fickou, Yoram Moefana y Ethan Dumortier; Romain Ntamack y Antoine Dupont (c); Gregory Alldritt, Charles Ollivon y Anthony Jelonch; Paul Willemse, y Thibaud Flament; Mohamed Haouas, Julien Marchand y Cyril Baille.

Cambios: PT: 7´ Francois Cros por Anthony Jelonch (temporario), 12´Sipili Falatea por Gregory Alldritt, 24´ Francois Cros por Anthony Jelonch. ST: 53´Romain Taofifenua por Paul Willemse, 62 Reda Wardi por Cyril Baille, 68´Matthieu Jalibert y Gatean Barlot por Romain Ntamack y Julien Marchand.

Entrenador: Fabien Galthié

Escocia: Stuart Hogg, Kyle Steyn, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Finn Russell y Ben White; Matt Fagerson, Hamish Watson y Jamie Ritchie; Grant Gilchrist y Richie Gray; Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman.

Cambios: PT: 10´ Jonny Gray por Hamish Watson, ST: 57´Ali Price y Jack Dempsey por Ben White y Matt Fagerson, 63´ Fraser Brown, Jamie Bhatti y WP Nel por Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman, 68´ Blair KInghorn por Kyle Steyn, 70 Sam Skinner por Richie Gray.

Entrenador: Gregor Townsend.

Primer tiempo: 4´Gol de Thomas Ramos por try de Romain Ntamack (F), 8´Try de Ethan Dumortier, 19´ Gol de Thomas Ramos por try del mismo (F), 25´Gol de Finn Russell por try de Huw Jones (E), 35´ Penal de Thomas Ramos (F)

6´ Tarjeta roja a Grant Gilchrist (E), 11´ Tarjeta roja a Mohamed Haouas (F)

Segundo tiempo: 47´Gol de Finn Russell por try de Huw Jones (E), 57´Penal de Thomas Ramos (F), 67´ Gol de Finn Russell por try del mismo (E), 81´gol de Thomas Ramos por try de Gael Fickou (F)

Estadio: Stade de France, Paris

Referee: Nika Amashukeli (Georgia)

