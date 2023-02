Seven de Los Ángeles: Los Pumas 7s vencieron a su bestia negra y ya están en las semifinales

escuchar

Los Pumas 7s se sacaron de encima un rival durísimo, de esos que nadie quiere cruzarse en instancias decisivas de una Serie Mundial. Briam Lima construyó un equipo de Samoa férreo en defensa, agresivo en el contacto y lo volvió a convertir en uno de los más competitivos del circuito de seven. Argentina lo sabe: en 2022 quedó eliminado las tres veces que los enfrentó en los cuartos de final. Fue por 24-19 en Los Ángeles, 19-14 en Hong Kong y 22-10 en Ciudad del Cabo. Por esa razón se vio el desahogo de los jugadores una vez que el sudafricano Morne Ferreira hizo sonar el pitazo final. En la tarde del domingo, superaron a su bestia negra para clasificarse a las semifinales por segunda vez en la temporada. El rival será Fiji, desde las 19.14 de nuestro país.

Estuvo lejos de ser un partido sencillo. Samoa cedió la pelota y apostó a su defensa. Los Pumas 7s pudieron destrabarla por su talento individual y también el juego en equipo, una simbiosis que suele funcionar en el seleccionado argentino. Un claro ejemplo de lo primero fue la genialidad de Marcos Moneta para abrir el marcador. Recibió un pase incómodo, arrinconado al touch y a 60 metros del ingoal. Lo resolvió con un rastrón corto y un sprint inalcanzable para los defensores.

“Son muy físicos y fuertes. Teníamos que correr mucho, el plan era correr más que ellos”, explicó el Rayo, que en el primer día de competencia le marcó tries a Gran Bretaña y Francia. “Ayer fue un día difícil porque se iba suspendiendo la competencia. La lluvia hizo lo suyo y fue difícil jugar. Pudimos avanzar a los cuartos de final y hoy hicimos un buen trabajo”, agregó.

Así como Moneta se inventó un try, los otros dos fueron culto a la paciencia y al trabajo. Luciano González apoyó el suyo, a pura potencia, sacándose dos rivales de encima en los metros finales. A los 25 años, el riojano se convirtió en el tercer jugador de la historia de los Pumas 7s en llegar a los 100 tries en el circuito. Todavía está lejos de los 230 de su entrenador Santiago Gómez Cora, pero no tanto de los 129 de Franco Sábato, su ex compañero.

Los Pumas 7s, con otra actuación destacada en Estados Unidos Zach Franzen / Prensa UAR - Zach Franzen

El último, cuando el resultado estaba 14-12, fue obra de Rodrigo Isgró, tras una larga secuencia de pases para lograr superar una defensa que presentó pocas fisuras. La victoria, además de otorgar un lugar en las semifinales, es fundamental para el ranking. Antes de arrancar el torneo, Samoa estaba tercero y Argentina quinto, en la pelea por las cuatro plazas para los Juegos Olímpicos de París.

En el sexto torneo de la temporada es la segunda vez que acceden a semifinales, la otra en Hamilton, donde fueron campeones. En la etapa de Nueva Zelanda, derrotaron a Fiji en los cuartos de final y precisamente los isleños volverán a estar cara a cara, tras un categórico triunfo ante Sudáfrica por 28-0. Otro rival directo para el ranking y otra prueba de fuego para intentar volver a jugar una final.