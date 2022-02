Seis Naciones: Irlanda apabulló a Italia, que terminó el partido con 12 jugadores y sin hookers

Una expulsión, dos jugadores menos. A los 18 minutos se terminó el partido. Mientras World Rugby busca hacer un juego más seguro y al mismo tiempo más dinámico a través de modificaciones reglamentarias, muchas veces cae en situaciones no sólo contradictorias con aquella pretensión, sino que desvirtúan totalmente el juego. Es lo que ocurrió en el partido de hoy entre Irlanda e Italia por el Seis Naciones.

A los 18 minutos, el hooker suplente Hame Faiva, que minutos antes había reemplazado al titular Gianmarco Lucchesi por lesión, recibió una tarjeta roja en un tackle alto por lo menos discutible. Al no poder formar el scrum por no tener más hookers, momento a partir del cual se empezó a jugar sin empuje (tira-saca), por regla Italia debió resignar a otro jugador y jugó el resto del partido con 13 jugadores (12 en los últimos cinco minutos por una amarilla). Naturalmente, el resto del partido estuvo de más e Irlanda, que al principio también le costó un poco acomodarse al descalabro, terminó ganando 57-6.

El árbitro Nika Amashukeli explica a los jugadores, en medio del desconcierto David Fitzgerald - Sportsfile

En primer lugar, cabe analizar la expulsión de Faiva, que requirió la intervención del TMO durante varios minutos. Si bien el árbitro Nika Amashukeli (primer georgiano en arbitrar un partido del Seis Naciones) fue implacable al advertir el contacto del hombro del defensor en la mandíbula del atacante en el intento de tackle. La reiteración una y otra vez en cámara lenta no dejó dudas. Sin embargo, no quedó tan claro que no existieran factores mitigantes. Dio la sensación de que el atacante bajó sensiblemente la cabeza y por eso se produjo el tackle alto. En todo caso, no está claro y no deja de ser una acción de juego. Quedarse con uno menos, con la diferencia que esto significa en el rugby, es determinante. Demasiado castigo para una acción dudosa.

Pero, segundo, lo peor fue que por esa acción Italia perdió a dos jugadores. Al quedarse sin hookers, debió jugar el scrum simulado. Existe una regla que cuando esto ocurre, el equipo que fuerza la situación debe resignar a otro jugador de campo. Además, debe mantener a ocho dentro del scrum, por lo que por afuera quedaron siete contra cinco. Fueron varios minutos de desconcierto. El capitán de la Azzurra, Michele Lamaro, no entendía por qué debían jugar con 13. Irlanda se sumó al desconcierto al principio tardó en sacar provecho de esta situación. Cuando se enfocó, se hizo un picnic cada vez que sacó la pelota a las puntas.

Esta regla tiene como objetivo evitar que un equipo que está padeciendo en el scrum finja una lesión y obligue a que se juegue sin empuje. Desde ese punto de vista, resulta lógico, pero la rigurosidad del reglamento no contempla situaciones como ésta.

Jamison Gibson Park, de Irlanda pasa el balón durante el partido del Seis Naciones ante Italia, que los locales ganaron con amplitud. Peter Morrison - AP

Los últimos 60 minutos no tuvieron razón de ser. Irlanda consiguió los cinco puntos, se recuperó de la derrota ante Francia y se mantiene en la pelea por el título, aunque le quedan partidos complicados (Gales e Inglaterra) y debe esperar ayuda externa para que se caiga el puntero. Pero no puede sacar muchas concusiones cabales de este encuentro.

Italia sumó su 35ª derrota seguida y la 100ª desde que compite en el torneo (2000), en un momento en que se discute su continuidad en la elite europea ante la posibilidad de sumar a Sudáfrica desde 2026. Es lo más probable que 15 contra 15 no habría tenido mejor suerte. Pero mereció tener la oportunidad de rebatirlo en la cancha. La indocilidad del reglamento se la quitó.

Lo mejor del triunfo de Irlanda

Resultados de la 3ª jornada del Torneo Seis Naciones

Sábado

Escocia - Francia 17 - 36

Inglaterra - Gales 23 - 19

Domingo

Irlanda - Italia 57 - 6