Los Pumas - Inglaterra, un ensayo con mucho en juego rumbo a Francia 2023: fiesta del rugby en Twickenham

escuchar

Faltan 10 meses para el Mundial, pero la prueba más cercana a lo que vivirán los Pumas en Francia 2023 se producirá este domingo. Inglaterra, rival del estreno en Marsella el próximo 9 de septiembre, recibe a los argentinos en el inicio de la ventana de noviembre, los últimos tres partidos de una temporada que, hasta aquí, cambió el paradigma del equipo. Con la llegada de Michael Cheika, los Pumas recuperaron la mística y la peligrosidad de su juego. Ahora deben ratificarlo ante las potencias del Viejo Continente, entre las cuales el seleccionado inglés es el que infunde mayor peligrosidad.

Los Pumas desembarcan en Twickenham para enfrentarse al seleccionado de Inglaterra, este domingo, a las 11.15. Un escenario en que sólo pudieron imponerse una vez a los locales (25-18 en 2006, en la previa al Mundial de Francia 2007), un equipo ante el que acumulan diez derrotas consecutivas; el último triunfo fue en 2009, en Salta (24-22). Datos suficientes como para ilustrar el poderío del rival y el desafío al que se enfrentan los argentinos.

#Entrevista | 🎙 Se dieron a conocer los 23 jugadores disponibles para jugar con Inglaterra y así vive una nueva titularidad Santiago Carreras 👇🏻#VamosLosPumas pic.twitter.com/A2RngvHRdq — Los Pumas (@lospumas) November 4, 2022

Al mismo tiempo, el partido representa una inmejorable oportunidad de ratificar la transformación que experimentan los Pumas a partir de la llegada de Michael Cheika a la conducción. En la ventana de julio, una serie de tres partidos ante Escocia (tercer rival de esta gira), recuperaron la mentalidad ganadora imponiéndose aun con deficiencias en el juego. En el Rugby Championship lograron conjugar ese espíritu con una mejoría técnica y táctica y fueron competitivos en cinco de los seis partidos ante las potencias del sur, incluidas dos victorias resonantes ante Australia y Nueva Zelanda.

Quedó el sabor amargo de un cierre inconsistente teñido por la indisciplina que le costó dos derrotas ajustadas ante Sudáfrica. El primer mandato para este partido, entonces, será no cometer penales evitables. Doblemente importante ante un rival caracterizado por capitalizar al máximo las oportunidades que se le presentan.

Michael Cheika, al frente de la evolución de los Pumas Rodrigo Nespolo - LA NACION

Inglaterra llega en medio de un proceso de transición que su entrenador Eddie Jones todavía no termina de consolidar. Eso representa una oportunidad para los Pumas. En sus últimas presentaciones, en julio, la Rosa se impuso 2-1 a los Wallabies en Australia. Si bien les devolvió la confianza tras un flojo Seis Naciones, no terminó de encontrar fluidez en su juego. Para la conservadora idiosincrasia inglesa, un condimento accesorio: en la medida que puedan imponerse en las formaciones fijas y dominar el contacto con sus potentes forwards, tendrá buena parte del trabajo hecho.

Por lo que mostraron ambos este año, los Pumas tienen más variantes y vuelo en ataque. Pero para llegar a ese punto, primero deben cumplir con los fundamentos básicos. Cheika no se cansa de repetirlo: scrum, line-out, ruck, defensa. Hay que agregar disciplina. En ese sentido, la presencia de Marcos Kremer es clave. El tercera línea de Stade Français viene siendo el mejor de la temporada para los Pumas, especialmente merced a lo que genera y contagia con el tackle. Había sido suspendido jugando para su club y no iba a llegar, pero consiguió una reducción de la pena y será de la partida. Las ausencias en el pack de Guido Petti Pagadizábal (lesionado) y Agustín Creevy (no convocado) pueden llegar a sentirse cuando se mueva el banco ya que el recambio es inexperto (Lucas Paulos e Ignacio Ruiz, respectivamente).

¡Los primeros 23 Pumas de la gira! 🐆



Estos son los jugadores designados por Michael Cheika para enfrentar a @EnglandRugby.#VamosLosPumas pic.twitter.com/De8HFze4ki — Los Pumas (@lospumas) November 4, 2022

Si los forwards logran imponerse, será interesante ver qué pueden hacer los backs. Allí, lo más saliente es el regreso del wing tucumano Mateo Carreras, que había causado una gran impresión un año atrás pero había sido omitido por Cheika hasta aquí. Sin Sánchez ni Urdapilleta en el plantel, el australiano insiste con Carreras de 10.

El ingreso de los Pumas al Rugby Championship en 2012 los acercó a las potencias del sur, pero los perjudicó a la hora de enfrentarse a los europeos. En parte por cuestiones de calendario, ya que esta gira se había convertido en el cierre de una desgastante temporada para los argentinos, cuando los anfitriones recién están despegando de la suya. Principalmente por el estilo de juego que proponen los del sur, profundizado con el ingreso al Super Rugby entre 2016 y 2020: los Pumas sufrían cada vez que el rival les enlentecía la pelota, rasgo propio de los Test Matches ante los del norte. Así, desde entonces sólo ganaron dos partidos en la ventana de noviembre ante seleccionados que no sean Italia: Gales en 2012 y Francia en 2014. Perdieron los restantes 15 partidos. Ahora, con los argentinos jugando en clubes de Europa, el paradigma vuelve a cambiar.

El triunfo histórico de la Argentina ante Inglaterra, como visitante MATT DUNHAM - AP

El partido tiene también el condimento de enfrentar a dos entrenadores australianos, ex conductores de los Wallabies. Antiguos compañeros de equipo en el club Randwick, tomaron caminos y estilos distintos. Si en algo se parecen es en tener una lengua filosa, lo que provocó enfrentamientos dialécticos que parecen haber quedado en el pasado. En la semana, Jones, sagaz, se dedicó a criticar la forma en que se arbitra hoy en día. Más allá de su intencionalidad, razón no le falta. Una interpretación del referí, una tarjeta, pueden dictar la suerte de un partido. El rugby va camino a convertirse en una lotería.

Desde que asumió la conducción de Inglaterra en 2016, Jones tiene un registro de 7-0 ante Cheika. Vuelven a enfrentarse, aunque esta vez sin la camiseta australiana de por medio. Está la celeste blanca. Cheika le devolvió el orgullo. Es hora de plasmarlo en la cancha.

Los equipos

Inglaterra: Fredie Steward; Jack Nowell, Manu Tuilagi, Owen Farrell (c) y Joe Cokanasiga; Marcus Smith y Ben Youngs; Tom Curry, Billy Vunipola y Maro Itoje; Johnny Hill y Alex Coles; Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.

Entrenador: Eddie Jones.

Suplentes: Jack Singleton, Mako Vunipola, Joe Heyes, David Ribbans, Sam Simmonds, Jack Willis, Jack van Poortvliet y Henry Slade.

Marcos Kremer, uno de los imprescindibles; también, frente a Inglaterra MICHAEL BRADLEY - AFP

Argentina: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo.

Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Facundo Isa, Eliseo Morales, Tomás Albornoz y Matías Orlando.

Inicio: 15.15 hora local, 11.15 de la Argentina

TV: ESPN

Cancha: Twickenham Stadium, Londres

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)