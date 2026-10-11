SIC derrotó a CUBA y llega jaqueado a la última fecha: necesita ganar y que Hindú caiga ante Rosario

Cumplió con sus deberes, pero San Isidro Club terminó apesadumbrado, como la tarde gris de Villa de Mayo, que en varios tramos amagó con una llovizna. Los cómodos triunfos de Alumni sobre Los Tilos e Hindú sobre Regatas Bella Vista complicaron el panorama del subcampeón, que superó por 44-30 a CUBA, aunque se le achica el margen de error. Con una fecha por jugar, deberá superar con bonus a Buenos Aires CRC y recibir una mano de Atlético del Rosario en su visita a Hindú para quedar entre los mejores cuatro.

El coletazo que implicó la derrota en el superclásico, un desgaste emocional significativo, se hizo sentir en varios tramos de la tarde para un SIC inexpresivo, al que le costó conectarse ante un rival que ofreció resistencia en el primer tiempo pero luego se desinfló y bajó los brazos, como le pasó en casi toda la segunda parte del torneo. CUBA tiró la toalla muy pronto y ya hace varios meses quedó lejos de la parte alta. Un puñado de victorias le aseguró desprenderse de los puestos de descenso a la primera A.

Timoteo Silva ataca con apoyo de Lucas Sommer; sentado atestigua la escena Santos Fernández de Oliveira. Santiago Filipuzzi

El pie de Agustín Peres, un apertura de 20 años que irrumpió en la escena en las últimas dos fechas, dio esperanza al local, que movió la pelota a lo ancho de la cancha y sumó a través del 10 y de Segundo Pisani, uno de los emblemas, que puede haber jugado su último partido como local. Ignacio Bottazzini, a puro topetazo, anotó el único try en la primera mitad del visitante, que se fue al descanso abajo por 16-13, apagado, lejos de su estatus de equipo centralmente protagonista.

“Arrancamos imprecisos en el line y en el scrum. Hablamos en el entretiempo, lo corregimos y eso terminó abriendo el partido”, resumió Santos Fernández De Oliveira, uno de los puntos más altos en la remontada. El tercera línea suele ser el más buscado en el line-out, es uno de los que más tacklearon y en ataque tuvo mucho protagonismo, con participación en tres de los cinco tries de la segunda etapa.

Silva y Andrea Panzarini tacklean a Benito Ortiz de Rozas; SIC hizo cinco tries en la segunda mitad, después de quedar 16-13 abajo al cabo de la primera. Santiago Filipuzzi

El SIC se despejó en los cuarenta minutos finales. Reaccionó y se liberó. El año no podía terminar así para el conjunto zanjero, con una expresión tan apática. Salió decidido, con mejoras notables en el scrum. A los 6 minutos del segundo tiempo ya había sumado dos tries, a través de Timoteo Silva y Bernabé López Fleming, este último, tras una corrida magistral de Bottazzini, un hooker disfrazado de back. El primera línea que fue campeón del Súper Rugby Américas en Pampas recorrió 50 metros e hizo un amague ante el último defensor, antes de asistir al wing de Salta, que marcó por duplicado.

Si bien descontó dos veces mediante Tomás Anderlic y Pisani, CUBA quedó lejos de su rival. Un reflejo de lo que fue su 2026, en el que registra 9 éxitos y 16 derrotas, con una fecha por jugar, y frente Newman, el mejor de la etapa regular. Además, la intermedia y la preintermedia A no estarán en las semifinales de sus categorías, todo un signo para un club que supo contar con planteles extensos y ricos en cantidad y calidad.

Silva es tackleado por Lucas Campion; en contraste con la imagen, CUBA bajó los brazos demasiado temprano en su cancha. Santiago Filipuzzi

Conquistas de López Fleming, Fernández de Oliveira y Francisco González Capdevila liquidaron el encuentro y aseguraron el punto de bonus, pero los resultados de las otras canchas también incluyeron la unidad extra para el ganador. Ciro Plorutti espió a un grupo de jóvenes que estaban con sus teléfonos observando los otros encuentros, y resultados que no fueron los deseados; Hindú venció sin inconvenientes a Regatas por 40-10, y Alumni hizo lo propio ante Los Tilos por 31-12 y consiguió la clasificación. Le sacó cinco unidades de ventaja en la tabla al SIC, que ya no lo puede alcanzarlo por la diferencia de tantos en los encuentros entre sí (en la vuelta, Alumni le propinó una goleada, 59-15).

El conjunto de San Isidro necesita una derrota de Hindú como local ante Atlético del Rosario, que ya se aseguró la permanencia en el Top 14. Además, lógicamente, está obligado a superar, idealmente con bonus, a Buenos Aires, que por ahora no se salvó; la derrota a manos de Belgrano y el triunfo de Los Matreros lo dejaron a 4 puntos de la zona roja. A su vez, el club de Castelar visitará a Belgrano y La Plata Rugby recibirá a Regatas Bella. Ambos adversarios de los complicados están salvados, sin mayor motivación en la tabla.

Compacto del éxito de SIC en Villa de Mayo

SIC puede pagar caros los cruces que sostuvo con los rivales directos. Cayó en sus dos compromisos frente a Hindú y dividió triunfos con CASI y Alumni, pero en caso de igualdad con ambos en las posiciones, sale perdiendo. Luego de clasificarse para las semifinales en los últimos seis torneos (se consagró campeón en 2019 y 2023 y jugó las finales de 2021, 2022 y 2025), ahora sus chances de alcanzar los playoffs son escasas. Pero, fiel a su historia, luchará hasta la última pelota para explotar esa pequeña oportunidad.

Síntesis de CUBA 30 vs. SIC 44