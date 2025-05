Sorpresa en el rugby europeo: cayeron los dos candidatos y un argentino va por el título

Cuando las expectativas estaban puestas en otro enfrentamiento entre Toulouse y Leinster, los dos clubes más ganadores de Europa, sus rivales dejaron en claro que los partidos hay que jugarlos. La verdad está en los 80 minutos y ambos hicieron los deberes. Northampton Saints venció a Leinster por 37-34, mientras que Bordeaux Bègles se impuso con autoridad por 35-18 ante el multicampeón francés. Buscarán el título el sábado 24 de este mes, en el Principality Stadium de Cardiff.

Guido Petti completó los 80 minutos en Bordeaux y jugará su primera final de Europa. Otra vez arrancó como ala, terminó como segunda línea y fue el dueño absoluto del line: recibió ocho lanzamientos en la hilera, el más buscado en esa formación. El jugador de 30 años no tuvo demasiada participación en ataque, pero en defensa aportó nueve tackles. Después de años sin demasiado rodaje por lesiones en las rodillas, Petti recuperó rasgos de su mejor versión y es una buena noticia para los Pumas, en un puesto en el que no abundan opciones.

De los siete partidos en el camino a la final, el forward formado en el SIC, que seguirá en Harlequins la próxima temporada, jugó todos los partidos como titular y sólo en uno salió reemplazado. Una pieza fundamental de un pack que hoy plantó bandera ante el último campeón. El trabajo incansable en los rucks de Maxime Lamothe y Jefferson Poirot, la actividad de Pete Samu y el impacto que generaron Ben Taofifenua y Pierre Bochaton (ambos apoyaron tries) desde el banco fueron vitales para la construcción de un triunfo contundente.

Bordeaux jugó con convicción, con una actuación completa de Maxime Lucu y Matthieu Jalibert, sus conductores. Y no faltaron los tries de Louis Bielle-Biarrey, una de las nuevas figuras del rugby mundial: el veloz wing lleva 18 tries en 13 encuentros en este 2025. Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa: Damian Penaud salió de la cancha asistido por los médicos por una lesión en el pie y las cámaras lo enfocaron llorando, una vez que finalizó el encuentro.

Lo mejor del triunfo de Bordeaux

Toulouse cederá el trono europeo esta temporada. Llegó algo diezmado, con la lesión de Antoine Dupont, su estrella, sumado a las bajas de Thomas Ramos y Blair Kinghorn, dos jugadores importantes entre los backs. Juan Cruz Mallía cambió de puesto y se desempeñó como fullback, rol que suele ocupar en los Pumas, pero no en su club. Seguro en el fondo de la cancha, aportó ocho puntos con el pie. Santiago Chocobares ingresó 21 minutos en el segundo tiempo y no pudo desnivelar. En su primera temporada en Europa, Efraín Elías miró a sus compañeros desde la tribuna, junto a Dupont y Ramos.

Juan Cruz Mallia intenta escapar; jugó como full back y aportó ocho puntos para Stade Toulousain (Photo by Lionel Hahn/Getty Images) Lionel Hahn - Getty Images Europe

El rival de Bordeaux Begles en la definición será Northampton Saints, el último campeón de Inglaterra, que sorprendió a Leinster como visitante y ganó 37-34 en un partidazo de ida y vuelta en Dublín. Tommy Freeman fue la gran figura con un hattrick, mientras que Henry Polllock confirmó que es la sensación de rugby europeo: con una actitud avasallante, el excéntrico tercera línea de 20 años es puro entusiasmo, con una energía desbordante que contagia a sus compañeros. Además de apoyar un try, realizó 22 tackles en defensa y recuperó dos pelotas. Con un solo test con Inglaterra en el último Seis Naciones, sus rendimientos en su club lo posicionan para intentar ganarse un lugar en la lista de los British and Irish Lions para la gira por Australia. Este jueves, Andy Farrell dará a conocer el plantel.

Leinster continúa sumando frustraciones en Europa. Con la base del seleccionado de Irlanda, los refuerzos notables de RG Snyman y Jordie Barrett y la incorporación del entrenador sudafricano Jacques Nienaber al plantel, no pudieron alzar la copa más deseada del viejo continente. En 2021 cayeron en la semifinal ante La Rochelle, rival con el que perdieron la final en los dos años siguientes. En el 2024 fueron derrotados por Toulouse en la definición, y ahora nuevamente quedaron eliminados en condición de local.

Bordeaux jugará la primera final en su historia en la Copa de Europa. Hace más de un lustro esta generación busca un título grande y están a 80 minutos de lograrlo. De irregular campaña en la Premiership, Northampton Saints alcanzó su tercera final en la Champions Cup. En 2000 se consagró en Twickenham, con Federico Méndez y Martín Scelzo como protagonistas, tras un apretado 9-8 sobre Munster. En 2011 perdieron ante Leinster en Cardiff. El 24 de mayo estarán nuevamente en la capital de Gales para intentar terminar con una sonrisa.

La final de la Challenge Cup

La segunda copa europea también se definirá entre un club inglés y un francés. Bath superó a Edinburgh 39-24 y se metió en la final. Por el otro lado de la llave, Lyon venció a Racing 92 por 29-15 y buscará su segundo título en la Challenge Cup. Tomás Lavanini no integró el plantel de 23, pero sigue en carrera para ganar su primer título en Europa. La final también será en el Principality Stadium de Cardiff, el 23 de mayo.