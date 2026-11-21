Los brazos en alto son de Irlanda y la marea verde que inundó el Aviva Stadium y entona la popular canción Zombie, de The Cranberries. La desazón y los gestos de frustración son de Sudáfrica, que esta vez lució de blanco. Pero en frío, cuando pasen los minutos, tendrá motivos para sonreír: la caída por 20-17 en Dublín los clasificó a la final de la primera edición de la Nations Cup, el próximo domingo en Twickenham, ante Francia o Inglaterra.

Tras una semana caldeada, Irlanda se hizo fuerte y dio otro paso al frente en la construcción del equipo de cara al Mundial de Australia. Le peleó de igual a igual el contacto, le complicó el line y, si bien fue levemente superado, no fue arrollado en el scrum como en su último enfrentamiento ante los Springboks, en el 2025. Además, tuvo lapsos de buen rugby, con secuencias largas y paciencia para construir juego. Similar a la Irlanda que brilló hasta el Mundial de Francia 2023 y luego ingresó en una vertiente negativa y un recambio que no se terminó de consolidar.

El tercera línea Josh van der Flier avanza con la pelota JULIEN DE ROSA - AFP

Fue un partido que se empezó a jugar el lunes, con la conferencia de prensa de Rassie Erasmus. El entrenador de los Springboks tiró dardos para todos lados. Desde la no sanción a Sam Prendergast, apertura de Irlanda, a la crítica al cuerpo arbitral de Francia-Sudáfrica por omitir 17 tackles franceses con la rodilla en el piso, a inferir que los árbitros del TMO pueden manipular los partidos de rugby. La suspensión de World Rugby no tardó en llegar para el excéntrico entrenador campeón del mundo, que hoy cumplió el primero de los seis partidos en los que deberá estar ausente.

En sus redes sociales, Erasmus anunció que reaccionaría al partido en vivo desde el hotel que los Springboks se alojaron en Dublín. Y así fue. En un link en el que el público podía registrarse y en el canal de YouTube de SuperSport apareció el entrenador, aunque sin volumen. Sólo se podían observar los gestos de Erasmus, que se exaltó con el try de scrum de su equipo, dio indicaciones al staff y terminó golpeando la mesa luego del knock-on de Jesse Kriel, que desperdició la última pelota de la tarde. Apenas habilitó el audio para hacer un breve balance del primer tiempo, en el que los Springboks se fueron al descanso abajo 17-10. Al finalizar el vivo, la transmisión del Supersports ya contaba con más de 400.000 visitas en YouTube.

Ryan Baird captura la pelota en un line FRANCK FIFE - AFP

Irlanda jugó en campo rival y golpeó primero gracias a dos tries de Robert Baloucoune, el mejor jugador de la cancha. No sólo por sus dos conquistas, sino por sus buenas intervenciones en ataque y sobre todo en el juego aéreo. Luego de un try de scrum sudafricano, Rónan Kelleher marcó el suyo tras una jugada preparada de line, una especialidad de la casa. El habitual hooker, Dan Sheehan, esta vez se posicionó como octavo y fue uno de los mejores del Trébol, junto al extraordinario Jamison Gibson-Park, un reloj en la conducción.

El ritmo de juego cayó en el segundo tiempo. Irlanda aguantó y se multiplicó en defensa con Ryan Baird, Joe McCarthy y otros forwards que resistieron los embates rivales. Al igual que hace una semana contra Francia, a Sudáfrica le faltó ingenio y virtudes de los backs para romper por afuera.

Lo más destacado Irlanda 20 - Sudáfrica 17

Las dos derrotas consecutivas son una señal de alerta para el bicampeón del mundo, que luego de la serie ante Nueva Zelanda parecía invencible y más adelante perdió tres de sus últimos cuatro compromisos. ¿La serie entre los Springboks y los All Blacks les generó un mayor desgaste emocional y físico? Es una posibilidad. A los dos les faltó chispa, sobre todo a los conducidos por Dave Rennie, que hoy fueron arrollados por Inglaterra. Con el punto bonus defensivo por perder por menos de siete, Sudáfrica igualó a su archirrival en cantidad de puntos y terminó como líder por diferencia de tantos a favor (+135 contra +41).

El rival de la gran final será Francia o Inglaterra. Si Les Bleus supera con punto bonus a los Pumas, será una revancha muy pronta de lo sucedido hace ocho días. De lo contrario será la Rosa, que llega en alza y será local.

La síntesis de Irlanda 20 - Sudáfrica 17

Irlanda: Hugo Keenan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Mack Hansen; Sam Prendergast y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Dan Sheehan (capitán) y Ryan Baird; Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Rónan Kelleher y Andrew Porter

Cambios: ST: 3 minutos Nick Timoney por Sheehan (temporario); 11, Thomas Clarkson por Furlong y Bundee Aki por Henshaw; 20, Tom Stewart por Kelleher, James Ryan por McCarthy y Nick Timoney por van der Flier; 31, Tom O’Toole por Porter

Suplentes: Craig Casey y Ciarán Frawley.

Entrenador: Andy Farrell

Sudáfrica: Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende y Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Morne van den Berg; Pieter-Steph du Toit, Cameron Hanekom y Siya Kolisi (capitán); Franco Mostert y Eben Etzebeth; Wilco Louw, Malcolm Marx y Ox Nche.

Cambios: PT: 25, Canan Moodie por Willemse. ST: 7, Gerhard Steenekamp, Thomas du Toit, Lood de Jager, Paul de Villiers y Marco van Staden por, Nche, Louw, Mostert, Kolisi y Hanekom; 13, Hanekom por du Toit; 21, Jan-Hendrik Wessels por Marx; 24, Grant Williams por De Allende

Entrenador: Rassie Erasmus.

Primer tiempo: 5 minutos, penal de Feinberg-Mngomezulu (SA); 7, try de Baloucoune (IR); 19, try de Baloucoune (IR); 35, gol de Feinberg-Mngomezulu por try de Van den Berg (SA); 40, gol de Prendergast por try de Kelleher (IR). Resultado parcial: Irlanda 17-10 Sudáfrica

Segundo tiempo: 13, penal de Prendergast (IR); 17, gol de Feinberg-Mngomezulu por try de Marx (SA). Resultado parcial: Irlanda 3-7 Sudáfrica.

Amarillas: 32, Sheehan (IR) y Van Staden (SA)

Árbitro: Chris Ridley (Inglaterra)

Estadio: Aviva Stadium, Dublín.