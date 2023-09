escuchar

BORDEAUX.- Desde el momento en que se conoció la lesión de Malcolm Marx, o incluso quizás antes, la posibilidad de que el apertura Handré Pollard se sumara a las filas de los Springboks empezó a sonar con fuerza. La demora del entrenador Jacques Nienaber en nombrar un reemplazante y la reaparición del apertura con su club Leicester avivó los rumores.

Mientras tanto, el campeón del mundo sigue su curso en el Mundial de Francia 2023 por los carriles esperados. En su segundo partido, en Bordeaux, asestó la mayor goleada de este certamen al imponerse 76-0 al débil seleccionado de Rumania, incluidos 12 tries, y espera por el gran duelo ante Irlanda, el sábado en el Stade de France.

Handré Pollard, apertura de los Springboks en los últimos dos Mundiales, había quedado al margen de la lista de 33 al no recuperarse a tiempo de una lesión en la pantorrilla. No obstante, el viernes reapareció luego de cuatro meses cuando ingresó desde el banco con la camiseta de los Tigers en un partido por la Prem Cup inglesa ante Sale. De todas formas, siempre se especuló con que la no convocatoria no era más que una jugada de Nienaber y el director de rugby Rassie Erasmus, a sabiendas de que alguna baja tendrían y podrían contar con el apertura para las instancias finales.

Toda la potencia de Steven Kitshoff, que intenta ser frenado por Adrian Motoc Christophe Ena - AP

En Bordeaux, el apertura fue Damian Willemse, que tuvo una buena actuación individual aunque no estuvo certero con sus envíos a los palos (6/8). De hecho, tanto él como el 10 titular, Mannie Libbbok, tienen características similares: muy peligrosos con la pelota en las manos, rápidos, pero inconsistentes en el armado del juego y, sobre todo, en los intentos con el pie. Ni hoy ni en el debut ante Escocia fue un factor en el desenlace del partido.

Rumania, debe recordarse, entró por la ventana ya que había terminado detrás de España en la eliminatoria europea, pero la mala inclusión de un jugador por parte de los ibéricos le dio la posibilidad de volver a la gran cita luego de haberse quedado al margen por primera vez en 2019.

Willemse, habitualmente fullback titular, es el la alternativa como apertura de Libbok, como hoy, mientras que la tercera opción es la de ubicar Faf de Klerk como 10, algo que ocurrió a los 17 minutos del segundo tiempo. El medio-scrum también asumió las patadas a los palos (2/4), rol que igualmente puede desempeñar el wing Cheslin Kolbe. Ante Rumania, el 9 fue Cobus Reinach, que se lució con un hat-trick, en el segundo tiempo lo reemplazó Grant Williams, autor de dos conquistas, que había comenzado el partido jugando de wing, y luego desde el banco De Klerk ingresó como apertura. Alternativas no le faltan, pero la oportunidad de contar con la experiencia, inteligencia y efectividad de Pollard es algo que no pueden pasar por alto.

La celebración de Grant Williams (segundo de la derecha) son sus compañeros: Sudáfrica alimenta su condición de candidato ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Doce minutos tardó Sudáfrica en alcanzar el punto bonus. El try de Willemse, luego de una linda jugada individual (entrada en negativo y slalom a toda velocidad hasta el in-goal) fue el cuarto para los Springboks y rubricó su inicio arrollador. A partir de allí, no obstante, levantaron el pie del acelerador, cometieron algunos errores en el contacto, algunos penales innecesarios y fallaron en las formaciones fijas que le impidieron seguir engrosando el marcador, más allá de tener el control total ante un equipo de otra categoría.

Hubo tiempo, nomás, para que el medio-scrum Kobus Reinach completara su hat-trick en apenas 24 minutos de acción. Mapimpi también facturó por triplicado en un segundo tiempo en que los Springboks recuperaron la consistencia y aplastaron a voluntad a Rumania.

Cuando añadan a Pollard, los campeones serán aún más peligrosos.

El resumen del partido

La síntesis

Sudáfrica: Willie le Roux; Grant Williams, Canan Moodie, Andre Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Damian Willemse y Cobus Reinach; Kwagga Smith, Duane Vermeulen y Marco van Staden; Marvin Orie y Jean Kleyn; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi (c) y Ox Nche.

Willie le Roux; Grant Williams, Canan Moodie, Andre Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Damian Willemse y Cobus Reinach; Kwagga Smith, Duane Vermeulen y Marco van Staden; Marvin Orie y Jean Kleyn; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi (c) y Ox Nche. Entrenador: Jacques Nienaber.

Cambios: ST RG Snyman por Orie; 6m, Jaden Hendrikse por Reinach; 17, Faf de Klerk por Willemse; 20, Steven Kitshoff por Nche y Trevor Nyakane por Malherbe.

Suplente: Jesse Kriel y Jasper Wiese.

Rumania: Marius Simionescu; Tevita Manumua, Jason Tomane, Taylor Gontineac y Nicholas Onutu; Hickney Vaovasa y Gabriel Rupanu; Vlad Neculau, Cristian Chirica (c) y Andre Gorin; Marius Iftimiciuc y Adrian Motoc; Alexandru Gordas, Ovidiu Cojocaru e Iulian Hartig.

Marius Simionescu; Tevita Manumua, Jason Tomane, Taylor Gontineac y Nicholas Onutu; Hickney Vaovasa y Gabriel Rupanu; Vlad Neculau, Cristian Chirica (c) y Andre Gorin; Marius Iftimiciuc y Adrian Motoc; Alexandru Gordas, Ovidiu Cojocaru e Iulian Hartig. Entrenador: Eugen Apjok.

Cambios: ST Cristi Boboc por Neculau; 12m, Sefan Iancu por Iftimiciuc; 15, Damian Stratila por Gorin; 17, Alesandru Savin por Hartig; 20, Robert Irimescu por Cojocaru y Gabriel Pop por Tomane; 27, Alin Conache por Gontineac.

PT: 3m, try de Reinach (S); 8, 10, 12 y 25, goles de Willemse por tries de Reinach -2-, Mapimpi y de él mismo (S).

ST: 13m, try de Fourie (S); 16, gol de Willemse por try de Williams (S); 22, gol de De Klerk por try de Williams (S); 24, try de Mapimpi (S).

Cancha: Stade de Bordeaux.

Árbitro: Mathieu Reynal (Francia)