Domingo Miotti con la pelota: volverá a ser el apertura de Jaguares, esta noche ante los Reds

Diez minutos bastaron para encender la alarma. Jaguares comenzó el Súper Rugby de manera muy positiva considerando todos los atenuantes que acarreaba, pero la forma en que se les escapó la victoria el último sábado evidenció que todavía es un equipo en formación. El partido de hoy es al mismo tiempo una oportunidad de volver a la senda ganadora e impone presión por ganar para no perder el tren justo antes de una gira de máxima exigencia por Sudáfrica. Que Reds no convierta en rojo el naranja que se encendió ante Hurricanes.

Jaguares recibe esta noche a los australianos de Reds por la 3ª fecha del Súper Rugby 2020, a las 20 en la cancha de Vélez, en procura de cerrar de manera positiva este primer segmento de tres partidos en casa. El balance hasta aquí despierta optimismo en relación al funcionamiento que mostró el equipo. No obstante, la forma en que se le escapó el triunfo en los últimos 10 minutos (ganaba 23-12 y cayó 26-23) da cuenta de que esta versión de Jaguares todavía está en proceso de maduración. Lógico tratándose apenas de los primeros pasos de un equipo que sufrió bajas importantes, que tiene muchos jugadores con poca experiencia en este nivel y que está estrenando un sistema de juego novedoso.

Para este encuentro, el entrenador Gonzalo Quesada decididamente puso en marcha el proceso de recambio. Si para el partido pasado los cambios fueron por lesión, esta vez es rotación pura. Supo malear esa alquimia de manera efectiva en 2019, año mundialista, y deberá volver a hacerlo en una temporada determinante para los Pumas de cara al sorteo de Francia 2023, para el que se tomará el ranking post ventana de noviembre.

"Los cambios no están muy ligados a los jugadores que jugaron mejor o peor. Es como el año pasado, aunque esto recién empieza y van dos partidos nada más", justificó Quesada. "Hay puestos donde tenemos varias opciones y están muy parejos. Hay chicos que merecen un lugar y queremos verlos en esa rotación, con la óptica de que todo el equipo esté en competencia y que no dejemos a nadie al margen".

Una curiosidad: la formación es parecida a la que se impuso en junio en Brisbane, con jugadores con poco recorrido en el Súper Rugby como Santiago Carreras (que entonces jugó un partido consagratorio), Felipe Ezcurra, Lucas Paulos, Lucio Sordoni y Juan Cruz Mallía, que tuvo un gran partido ante Lions y vuelve desde el banco tras una conmoción cerebral. Cuatro de los que ingresan lo hacen por primera vez este año: Sordoni, Santiago Socino, Javier Díaz y Matías Alemanno, mientras que Tomás Albornoz aguarda por su debut absoluto (estuvo en el banco ante Hurricanes).

Reds tiene muy buen pack, un gran scrum y un gran maul. Tenemos que estar finos con los forwards y metiéndole mucha presión en las formaciones fijas. Va ser uno de los puntos claves " Mayco Vivas (pilar de Jaguares)

"Reds tiene muy buen pack, un gran scrum y un gran maul. Tenemos que estar finos con los forwards y metiéndole mucha presión en las formaciones fijas. Va ser uno de los puntos claves", analizó Mayco Vivas, consolidado como pilar izquierdo titular. La batalla de los forwards, entonces, cobrará todavía mayor importancia de la que habitualmente tiene.

Gonzalo Quesada sabe que este partido es importante porque después habrá una dura gira por Sudáfrica Crédito: VillarPress

Luego de enfrentar a un equipo sudafricano y a uno neozelandés, ahora llega uno de Australia. Para Vivas, esto no cambia la actitud de Jaguares: "Son estilos de juego distintos, pero a nosotros no nos cambia. Nuestra meta es tomar la iniciativa y jugar los 80 minutos de igual manera".

Tras perder sus dos primeros partidos, ambos como visitante, Reds llega de capa caída. No obstante, el renombre de algunos de sus integrantes obliga a ser cauto: Taniela Tupou, Izack Rodda, Lukan Salakaia-Loto, James O'Connor y Henry Speight, por ejemplo, todos Wallabies. En cambio, ya no está Samu Kerevi y no vino el promisorio Jordan Petaia.

Jaguares mostró buena forma en los dos primeros partidos. Dominó en el debut a un combativo equipo de Lions y construyó durante 70 minutos una buena ventaja ante Hurricanes, un conjunto poderoso. No obstante, menguó la intensidad en el cierre y lo pagó con una derrota.

La oportunidad es grande. El riesgo también. Que el naranja, como la camiseta de Jaguares, no se torne rojo frente a los Reds. El Súper Rugby recién comienza y Jaguares quiere seguir siendo protagonista.

Felipe Ezcurra será el 9 Crédito: VillarPress

Las formaciones

Jaguares: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Domingo Miotti y Felipe Ezcurra; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Tomás Lezana; Lucas Paulos y Guido Petti Pagadizábal; Lucio Sordoni, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Suplentes: Santiago Socino, Javier Díaz, Joel Sclavi, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz y Juan Cruz Mallía.

Reds: Jock Campbell; Chris Feauai-Sutia, Hunter Paisami, Hamish Stewart y Henry Speight; James O'Connor y Tate McDermott; Liam Wright (c), Harry Wilson y Lukhan Salakaia-Loto; Angus Blyth e Izack Rodda; Taniela Tupou, Alex Mafi y JP Smith.

Entrenador: Brad Thorn.

Suplentes: Sean Farrell, Dane Zander, Josh Nasser, Harry Hockings, Angus Scott-Young, Moses Sorovi, Isaac Lucas y Bryce Hegarty.

Inicio: 20hs

TV: ESPN

Cancha: estadio José Amalfitani, Buenos Aires

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)