Tomás Albornoz vs. Finn Russell, el Messi del rugby: un duelo que paga la entrada en Los Pumas-Escocia

El Mundial 2026 se cuela inevitablemente en la conversación. Escocia no es en fútbol la potencia que sí suele ser en rugby, pero sigue siendo una nación orgullosa, apasionada por la pelota y con una vieja simpatía por la Argentina, alimentada por la épica de Maradona ante sus archienemigos (en términos deportivos) ingleses en México 86. Tras una clasificación auspiciosa, en la que dejó en el camino a Dinamarca, los escoceses soñaban con superar por primera vez la fase inicial. No pudieron: terminaron entre los terceros de peor rendimiento y regresaron antes de tiempo. Ahora les queda alentar por Argentina o cambiar el chip y meterse de lleno en el Nations Championship, donde su selección debutará este sábado a las 16 en Córdoba ante los Pumas. Un encuentro marcado por el duelo entre el Messi del rugby y el 10 de celeste y blanco.

Finn Russell, en acción en el último Seis Naciones: "Soy el Messi del rugby", dijo sin sonrojarse Jane Barlow - PA

Después de una concentración en Madrid, el plantel de Escocia llegó a Buenos Aires a fines de la semana pasada y pudo comprobar de cerca cómo se vive un Mundial en la Argentina. “Definitivamente había mucha euforia”, reconoció Pieter de Villiers en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION. Sudafricano de nacimiento, internacional con Francia (incluidos dos Mundiales) y actual entrenador de scrum del Cardo, De Villiers admitió, sin embargo, que no es precisamente un futbolero: “La gente aquí es muy apasionada por el fútbol, de una manera similar a lo que ocurre aquí por el rugby. Fue lindo presenciarlo, pero ahora estamos plenamente enfocados en el rugby. No soy la mejor persona para hablar de ello”.

El hooker Ewan Ashman, en cambio, se mostró algo más conectado con lo que ocurre en Norteamérica. “Miré los partidos de Escocia y algunos más, para ser honesto. No diría que soy un fanático del fútbol, pero lo sigo. En la Argentina el fútbol está en todos lados. No descansa; es una locura. Otro nivel”. ¿Cree que la selección argentina puede repetir? “Definitivamente”, respondió. “Messi sigue luciendo impecable, así que nunca lo descartaría. Creo que Francia también va a estar en la pelea. Son mis dos candidatos”.

No obstante, el capítulo más reciente es la comparación entre Lionel Messi y Finn Russell, el apertura y figura de los visitantes. En la serie de Netflix Full Contact, sobre el Seis Naciones de 2023, se autoproclamó el Messi del rugby. ¿Lo cargan por eso? “No creo. Yo nunca lo cargué por eso. No soy lo suficientemente valiente”, respondió Ashman, autor de cuatro tries ante los Pumas (dos en 2022 en Santiago del Estero y dos en 2025 en Edimburgo, todos con derrota). “Es un tipo pícaro y se sale con la suya con esas cosas. Siempre está dispuesto a hacer una broma, aunque no sé cuánto estaba bromeando aquella vez.”

Las patadas a los palos son uno de los tantos puntos fuertes de Albornoz FRANCK FIFE - AFP

La comparación puede sonar exagerada, pero encierra una dosis de verdad: Russell es, probablemente, el jugador más imaginativo y creativo del rugby actual. Los Pumas lo sufrieron más de una vez, en especial en la goleada 52-29 de noviembre de 2022 en Murrayfield. A los 33 años, parece haber dejado atrás esa rebeldía que conspiró contra su calidad en sus inicios como profesional. Definitivamente integra el podio de los mejores aperturas del mundo.

En esa conversación también puede (y acaso debe) entrar Tomás Albornoz. Desde que irrumpió definitivamente en los Pumas en aquel partido ante Australia, por el Rugby Championship 2024 en Santa Fe, y se adueñó de la camiseta número 10, el apertura argentino creció y fue ganando reconocimiento internacional como uno de los mejores del mundo en su puesto. Un cóctel completo de estrategia, atrevimiento, velocidad, uso del pie y puntería a los palos.

Su desembarco en un club de élite como Toulon esta temporada, después de cuatro años en Benetton, terminó de apuntalar esa consolidación. Aunque había pocas dudas sobre su jerarquía, Albornoz superó las expectativas. “Es un jugador completo. Es una gran ventaja para nosotros. Tiene un juego de patadas muy preciso”, lo elogió Pierre Mignoni, ex medio scrum de Les Bleus y entrenador del club francés. Tommaso Menoncello, compañero suyo en sendos clubes europeos, también fue enfático: “Es uno de los mejores jugadores del mundo. Puede aportar chispazos; juega por instinto”. Alain Carbonel, ex jugador de Toulon, tampoco escatimó elogios: “Uno siente que es el dueño de la pelota. Es ágil e incisivo, y claro en el manejo del partido en todo momento”.

Finn Russell, un malabarista del rugby; aquí, en Twickenham DANIEL LEAL - AFP

El encuentro del sábado se anticipa entonces como un duelo entre Russell y Albornoz. El Messi del rugby contra el 10 de celeste y blanco. Será la primera vez que se enfrenten a nivel internacional, ya que Russell no vino a la Argentina en la serie de julio de 2022 —Albornoz ingresó desde el banco en el tercer partido— y el tucumano no estuvo en las citas de noviembre de 2022 y 2025 en Edimburgo. Esta última fue la única vez que Russell perdió contra los Pumas en cinco enfrentamientos; los restantes fueron en noviembre de 2014, 2016 y 2018.

Vale la pena pagar la entrada para ver a estos dos jugadores distintos, aunque esto no es fútbol, sino un deporte donde lo colectivo pesa por encima de las individualidades. Pese a las numerosas bajas, la mayoría por lesión y algunas por haber disputado el sábado la final del Top 14 de Francia, el entrenador Felipe Contepomi está en condiciones de armar un equipo de primera línea, con 15 jugadores con experiencia como titulares. La rotación que tuvo el equipo en los dos primeros años del ciclo le permite contar con un plantel amplio.

Tomas Albornoz vuela hacia un try de Toulon en un partido del Top 14 francés SYLVAIN THOMAS - AFP

Contepomi anunciará los titulares hoy por la mañana, pero no es difícil aventurar que el equipo se parecerá a esta formación: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Matías Moroni y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Pablo Matera, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Franco Molina y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya y Mayco Vivas.

El Mundial de fútbol copa la escena, pero los Pumas reclaman atención. Sus rendimientos recientes la justifican. Con Russell y Albornoz en la cancha, el espectáculo está asegurado.