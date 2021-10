Top 12 de la URBA: Belgrano le ganó a CASI con un try agónico de Brescia y mantiene vivo el sueño de ser semifinalista

El objetivo es claro y el enemigo a quien debe plantearle lucha está identificado. No existe margen de error. Con la mente puesta en clasificar a las semifinales y no perderle pisada a CUBA, con quien disputa esa chance, Belgrano arrancó la segunda fase del Top 12 con el pie derecho. Sin brillar, pero haciendo valer su poderoso packs, le ganó agónicamente a CASI por 30 a 23 en la Catedral y sigue mirando de reojo a los universitarios, que –por ahora– marchan segundos en la zona A, donde el cómodo líder es el San Isidro Club.

La diferencia de nuevo puntos entre los Zanjeros y su inmediato perseguidor, CUBA, es matemáticamente casi indescontable. Sin embargo, los 5 puntos que los cubanos le llevan a Belgrano deben ser revalidados partido a partido. Y es ahí donde radican las ilusiones de Belgrano Athletic para poder convertirse en semifinalista de la zona A. “No tenemos margen de error, estamos obligados a descontarle puntos a CUBA para dejar al club bien arriba”, analizó el pilar y capitán de Belgrano Athletic Francisco Ferronato.

🚆 Se iba el encuentro y apareció Augusto #Vaccarino: el forward de #Belgrano arremetió contra la defensa del #CASI y tiró un tremendo offload para que Juan #Brescia anote el try en la última jugada del partido. El Marrón se llevó el triunfo por 30-23 en La Catedral. 🤎💛 pic.twitter.com/7FJlBSc8TW — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 23, 2021

El partido satisfizo a todos. Fueron ochenta minutos donde no hubo tregua, donde se atacó de principio a fin y donde existió hasta el último minuto la incertidumbre por el resultado final. Y más allá de los momentos dispares que atraviesan CASI y Belgrano, primó el rugby creativo, el que busca atacar con más hombres que los que defienden, el que procura sorprender con relevos, cambios de ritmos y voluntad para no darse por vencidos. Tanto fue así que hubo cuatro amonestados y un try agónico de Juan Brescia, que hacía apenas segundos había entrado en el conjunto de Virrey del Pino.

El parcial 17 a 7 del primer tiempo a favor de CASI estuvo muy acorde con esos 40 minutos. Los locales lograron imponer la voluntad de ir para adelante y le sacaron máximo réditos a las tres amonestaciones que sufrió Belgrano, con los tries de Torres Obeid y Matías Phelan y la pegada de Martin Roger. Sin embargo, el pack de Belgrano sacó a relucir su fortaleza física y mental, y, sin renunciar a su juego ofensivo, se mantuvo a tiro del resultado con dos penales convertidos por Tomas Rosati.

CASI vs Belgrano Santiago Filipuzzi - LA NACION

El complemento fue vibrante, porque los dos equipos arriesgaron continuamente y utilizaron sus mejores armas. Crecieron los forwards de Belgrano, que dominaron todas las formaciones, y CASI comenzó a pagar caro la amonestación de Leo Mazzini. Rápidamente, con los tries de Ferronato y Vaccarino y las conversiones Rosati, la visita pasó al frente 20- 17. Los sanisidrenses mantuvieron su celo defensivo y el santiagueño Roger logró puntos gracias a su puntería. Sin embargo, con el tiempo cumplido surgió la potencia de Augusto Vaccarino para romper con defensa local y habilitar al recién ingresado Juan Brescia para que Belgrano Athletic desate una fiesta en plena Catedral.

“Nunca pensé que hoy me iba a tocar ser protagonista del triunfo. Uno siempre trata de aportar desde el lugar que toque. Ojalá que este try en un futuro cercano tenga mayor valor que esta victoria ante CASI”, comentó eufórico Brescia, el héroe del conjunto de Virrey del Pino en la inestable tarde de San Isidro.

Casi vs Belgrano. 23-10-21 LA NACION/Santiago Filipuzzi

En suma, ganó Belgrano, pero el Club Atlético San Isidro merece aplausos por su entrega. Obviamente, las diferencias están en el presente y los objetivos: CASI está resignado a terminar el año como se pueda; Belgrano sabe que la lucha para cumplir con el objetivo de clasificarse a las semifinales del top 12 es mano a mano con CUBA. Y mucho dependerá de los logros propios y los tropiezos ajenos que sucedan en las próximas cuatro jornadas. Pero sobre todo, de quién gane el duelo que ambos disputarán en un par de fechas.