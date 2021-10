Susto e impacto en el Abierto de Hurlingham de polo: Nicolás Pieres terminó en el hospital y La Dolfina-Brava derrotó a Ellerstina

Una jornada de favoritos claros en el Abierto de Hurlingham no presagiaba lo movida que terminaría siendo. En el primer turno de la segunda fecha de zona A, RS Murus Sanctus doblegó a La Irenita por 14 a 8 con la vuelta de Facundo Sola, que completó su primer partido en la Triple Corona, recuperado de una lesión en el codo derecho. Los sacudones vendrían después, también en el predio de Pilar de la AAP.

Ellerstina, que seguía con un suplente, Matías Torres Zavaleta, en lugar de Hilario Ulloa, mantenía la supremacía de handicap, con 37 contra 33, sobre La Dolfina-Brava. Pero en el segundo chukker perdía por 2 a 0. Primera sorpresa. Lo peor se dio al final de ese parcial, con mucha mala fortuna. Rodrigo Ribeiro de Andrade fue a cubrir una bocha cerca de un tabla, su caballo patinó y cayó, y Nicolás Pieres, que venía apareado con el brasileño, se fue al piso porque su montado no pudo evitar al del adversario. No a mucha velocidad, pero eso es mala noticia en el polo: los golpes y las lesiones más graves suelen ocurrir cuando los desplomes son lentos, no cuando se va a fondo.

El back de Ellerstina dio un latigazo y fue brevemente aprisionado por su caballo. Quedó tendido, inmóvil. Perdió el conocimiento. Alarmó a todos. Familiares y allegados llegaron corriendo desde los palenques del equipo. Una ambulancia, por supuesto, también. Tras cierto rato de angustia, se supo que Nicolás se movía. De todos modos, la demora, larguísima, agregaba incertidumbre.

Finalmente, el número 4, de 30 años, fue llevado al cercano Hospital Austral, de Pilar. Más tarde se supo que no tenía lesiones, físicas ni neurológicas, pero quedaría en observación por 24 horas para descartar efectos retrasados del revolcón. El caso del más chico de los hermanos Pieres: el conducto en el que está su médula espinal es más pequeño que lo normal, y todo golpe en la cabeza o el cuello repercute más en él, específicamente en la movilidad de sus extremidades, que en una persona cualquiera. Tiene antecedentes de golpes preocupantes que lo mantuvieron inactivo por un cierto tiempo.

Ataca Poroto Cambiaso y defiende Bautista Bayugar, que al reemplazar a Nicolás Pieres tuvo su debut absoluto en la Triple Corona. LA NACION/Sergio Llamera

Afortunadamente, no parece ser el caso. Nicolás, recobrada la conciencia, estaba enojado por haberse golpeado, pero no atemorizado. En lo deportivo, sin él Ellerstina pasó a tener 35 goles de valorización, y entonces en los papeles se hizo más parejo el encuentro con La Dolfina-Brava, quedó a dos de distancia. Y con aquellos dos tantos de ventaja en las chapas.

Bautista Bayugar suplió al back titular y tuvo su estreno absoluto en la Triple Corona. Y el joven, que está intentando clasificarse por otro equipo para el Campeonato Argentino Abierto, empezó muy bien, hasta con un gol. Pero La Dolfina-Brava dio pelea. En un partido de pocos goles, ganaba por uno, perdía por uno, empataba. Y halló la definición a cinco segundos del campanazo definitivo, con un bocha sucia recuperada por Guillermo Terrera cerca del arco de la Z y llevada por el delantero hasta los mimbres. Diez a nueve final. El fuerte abrazo de Terre con su compañero Adolfo Cambiaso (n.) ilustró lo que implicaba el triunfo para el segundo conjunto del club de Cañuelas, que en su versión La Dolfina Polo Ranch había estado dos veces muy cerca de quebrar a Ellerstina en Palermo.

En una circunstancia excepcional en este caso, lo logró. Por cierto, no cambió sustancialmente el mapa del grupo A de Hurlingham, porque por la diferencia de goles Poroto Cambiaso y compañía ya no pueden acceder a la final. Esa clasificación se definirá el sábado entre Murus Sanctus y Ellerstina. El equipo francés avanzará en caso de hasta perder por un tanto; la Z necesita hacerlo por dos o más. Da la impresión de que con Nicolás Pieres en la cancha.

Este domingo continuará la zona B del Abierto de Hurlingham, con dos cruces: a las 14, La Natividad vs. Alegría, y a las 16.30, La Dolfina vs. La Ensenada. Siempre en Pilar.

Los cascos azules: Guillermo Caset, figura de RS Murus Sanctus, e Ignacio Toccalino, el líder de La Irenita. LA NACION/Sergio Llamera

Síntesis de RS Murus Sanctus 14 vs. La Irenita 9

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Guillermo Caset, 10; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Nero, 10. Total: 36.

La Irenita: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31.

Progresión: RS Murus Sanctus, 3-1, 7-2, 8-3, 10-7, 12-7, 13-7 y 14-9.

Goleadores de RS Murus Sanctus: Sola, 4; Caset, 7 (2 de penal y 1 de córner); Fernández Llorente, 2, y Nero, 1. De La Irenita: Loza, 3; Bocchino, 2; Toccalino, 2 (ambos, de penal), y Strada, 2.

Jueces: Gonzalo López Vargas y Martín Pascual. Árbitro: Matías Baibiene.

Cancha: Nº 6 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

La Dolfina-Brava 10 vs. Ellerstina 9