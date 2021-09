Top 12 de la URBA: CUBA - SIC, Newman - Alumni e Hindú - Pucará, los destacados de la 8ª fecha

Luego de la goleada (41-15) en su cancha en el superclásico y de recuperar la vanguardia del Top 12 de la URBA, San Isidro Club afrontará esta tarde otro cruce tradicional del rugby. Y si se trata estrictamente de actualidad deportiva, CUBA aparece como un adversario más exigente que el errático CASI. A las 15.40 y con televisación de Star+, el equipo zanjero (28 unidades), que está a la par de Newman en puntaje pero arriba en la tabla, visitará en Villa de Mayo al tercero (23), que viene de una derrota (25-23) definida en la última jugada frente al propio conjunto bordó.

La 8ª fecha del torneo empezará a las 13.40 con el encuentro anticipado, Hindú (4º, con 23 unidades) vs. Pucará (8º, con 16), transmitido por Star+. También será televisado por esa cadena Newman vs. Alumni (5º, con 21), desde las 15.30. Y a esa misma hora comenzará el resto del programa: Belgrano (6º, con 17) vs. Los Tilos (7º, con 17), Regatas (12º, con 2) vs. San Luis (9º, con 10) y Buenos Aires (11º, con 6) vs. CASI (10º, con 7).

El programa de la 8ª jornada

13.40 Hindú vs. Pucará

Hindú vs. Pucará 15.30 Newman vs. Alumni

Newman vs. Alumni 15.30 Belgrano vs. Los Tilos

Belgrano vs. Los Tilos 15.30 Regatas vs. San Luis

Regatas vs. San Luis 15.30 Buenos Aires vs. CASI

Buenos Aires vs. CASI 15.40 CUBA vs. SIC

Las posiciones