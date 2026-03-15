SIC se estrenó en el Top 14 con autoridad: goleó a Belgrano con la precisión de un cirujano

Parece que fue ayer cuando San Isidro Club cayó ante Newman y el equipo de Boulogne masticaba con rabia la derrota que lo obligaba a ver al adversario celebrar el campeonato. Sin embargo, pasaron cuatro meses y medio de la final del torneo de URBA en San Isidro. Un tiempo prolongado como para volver a la actividad, comenzar a jugar por los puntos y pensar en tener revancha de aquella frustración.

Durante la pretemporada, SIC acumuló ansiedad y ganas de estar otra vez sobre el césped con la pelota entre las manos, desplegando su estilo e izando sus tradicionales banderas. Jugando el rugby que sabe jugar, el que asiduamente lo consagra. Que a veces sale bien, y en otras ocasiones, no tanto. El que casi siempre convence por la solidez y que muchas veces, como este sábado, impresiona por su contundencia y su precisión. Un estilo que nunca defrauda, desde el punto de vista de la entrega y de la búsqueda constante, a través de su compacto grupo de delanteros o mediante la habilidad y la velocidad de los sagaces tres-cuartos.

San Isidro Club consiguió 8 tries en Pinazo, donde actuó como local por tener suspendida su cancha a raíz de los incidentes de la semifinal ante CASI de 2025. Hernan Zenteno - La Nacion

El conjunto zanjero, superado por Newman el 1 de noviembre, regresó al ruedo este sábado y caminó por encima del maduro y aguerrido Belgrano. El de la marca hostil y el contraataque letal. La goleada por 58-18 fue tan sorpresiva como elocuente, y acabó reflejando una inusual diferencia entre equipos de elite y de niveles parejos, en el predio que el Marrón tiene en el Pinazo, sobre el kilómetro 45, 5 del ramal Pilar de la ruta Panamericana. Allí hizo de local el subcampeón del Top 12, como consecuencia de tener suspendida su cancha (por los incidentes en el clásico con el CASI en la semifinal) y debido a que la sede de Virrey del Pino de Belgrano Athletic, en el barrio de los caserones de tejas, por estos días está destinada a una competencia de cricket.

La completa actuación de SIC sorprendió al rival y a los espectadores que no están en el día a día del plantel. Para los protagonistas que se entrenan y salen confiados a la cancha, la goleada fue el fruto de una extensa preparación a conciencia. El tercera línea Santos Fernández de Oliveira, una de las figuras más salientes de la tarde más allá de no anotó puntos, lo explicó para LA NACION con la misma facilidad con la que juega: “Teníamos muchas ganas de empezar el campeonato y, por suerte, tiramos todo sobre la cancha. Es raro ganarle por 40 puntos a un adversario tan duro, pero jugamos enchufados desde el minuto cero y nos mantuvimos así hasta el minuto ochenta. Por eso se dio este resultado tan amplio”.

Belgrano gana un line-out, pero lejos estará de ser en la jornada inicial del torneo de URBA el equipo aguerrido que les cuesta mucho a todos los contrincantes. Hernan Zenteno - La Nacion

Y camino a formar junto a sus compañeros y oponentes en derredor de la Copa Conti –puesta en juego cada vez que se cruzan estos clubes–, a un costado del campo de juego, Fernández de Oliveira mencionó los puntos fuertes del ganador. “Atacamos muy bien, nos pasamos muy bien la pelota y aprovechamos los espacios. Eso fue lo más positivo de este triunfo. Después, tenemos que mejorar un poco en el aspecto defensivo, pero por ser el primer partido, creo que estamos bien”, opinó. A pocos metros, Julián Rebussone, el capitán de Belgrano, entregó el trofeo a Mateo Albanese, el hombre que a partir de esta temporada lleva el brazalete que heredó de Carlos Pirán en el conjunto de Boulogne.

San Isidro Club ganó de punta a punta. Impuso su juego, primero con los delanteros al sacar ventajas en la mayoría de las formaciones, y luego definiendo por fuera con precisión de cirujano en el traslado de la pelota. Los wings Bernabé López Fleming y Timoteo Silva resultaron una pesadilla para los backs de Belgrano.

Compacto del éxito de SIC

Y así como parece que SIC no se hubiera tomado vacaciones, su contrincante dio la impresión de no haber superado la pretemporada. O no lo hizo suelto, o listo. Le faltó ritmo y el equipo careció de esa furia que lo distingue para presionar y ganar en el contacto. Además, cometió innumerables infracciones que pagó muy caras: dos tarjetas amarillas en el primer tiempo, a Lisandro García Dragui (22 minutos) y Franco Vega (a los 33), y otra en el segundo, a Rebussone (a los 28, con el ganador ya definido).

San Isidro Club volvió y goleó. Belgrano todavía no: sigue de pretemporada.

Síntesis de SIC 58 vs. Belgrano 18