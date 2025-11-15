Newman campeón: el Cardenal venció a Marista y ganó el Nacional de Clubes de rugby
Tras consagrarse dos sábados atrás en el Top 12 de URBA, el equipo bordó se impuso en Benavídez al campeón del Interior
El 2025 termina como el año deportivo más importante para Newman. Justo en la temporada del cincuentenario del club, que se cumplirá a principios de diciembre, el rugby del Cardenal arrasó y eliminó su vacío de trofeos. Dos semanas atrás se coronó en el Top 12, la máxima competencia del rugby de Buenos Aires, con un 15-3 a San Isidro Club en la final. Hace una semana su intermedia y su preintermedia A salieron campeonas en sus respectivas finales en CUBA. Y este sábado, la alegría se extendió con otra conquistam, la del Nacional de Clubes, logrado con un 38-15 sobre Marista, de Mendoza, en Benavídez.
Después de años de desarrollarse como un torneo largo, el Nacional tiene ahora un formato brevísimo, de un solo partido. Enfrenta al campeón de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y el del Torneo del Interior, que reúne a las otras federaciones regionales que conforman la Unión Argentina de Rugby (UAR). Marista fue el mejor entre los clubes de las diversas partes del país excluida Buenos Aires, y llegó a la cancha de Newman para disputar el trofeo nacional con el local.
Se mantuvo competitivo en el primer tiempo. Llegó a estar en ventaja y cerró los 40 minutos iniciales con un 10-10 que dejaba totalmente abierta la definición. Incluso quedó 15-10 al frente a comienzos de la segunda mitad, pero luego el Cardenal dominó pelota, territorio y tanteador y se escapó hasta triunfar por 23 puntos.
Las lágrimas del Gonzalo Gutiérrez Taboada en la ronda final de festejo mostraron la importancia que el 10 otorgó a ésta, la segunda conquista de su carrera, a sus 38 años de edad. Y la emoción se multiplicó cuando los compañeros elevaron en ronda a Marcelo Brandi, que en principio se retiraba con esta definición. El hooker que consiguió el priemr try en el desenlace del Top 12 contra SIC fue reconocido por todos en el presunto cierre de una trayectoria trascendente.
Formaciones de Newman y Marista
- Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.
- Suplentes: Cruz Ulloa, Florencio Llerena, Lucas Nava, Jerónimo Ureta, Francisco Lascombes, Fermín Perkins, James Wright y Beltrán Salese.
- Entrenador: Santiago Piccaluga.
- Marista: Matías Colomer; Genaro Podestá, Alejo Videla, Julián Hernández y Lucas Bartolini; Bautista Filizzola y Lucca Filizzola; Agustín Gómez (capitán), Agustín Sarelli y Tomás Gómez; Valentín Gozálvez y Fausto Fernández; Jesús Porro, Alejandro Pronce y Maximiliano Montilla.
- Suplentes: Julián Guevara, Lisandro Sosa Jiranek, Tobías Filizzola, Gerónimo Tejada, Juan de la Cruz Calle, Marcos Porro, Tomás Bekerman y Gabriel Ponce.
- Entrenador: Daniel Rocuzzo.
- Árbitro: Tomás Ninci.
- Cancha: Newman.
