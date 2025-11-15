Newman campeón: el Cardenal venció a Marista y ganó el Nacional de Clubes de rugby

El 2025 termina como el año deportivo más importante para Newman. Justo en la temporada del cincuentenario del club, que se cumplirá a principios de diciembre, el rugby del Cardenal arrasó y eliminó su vacío de trofeos. Dos semanas atrás se coronó en el Top 12, la máxima competencia del rugby de Buenos Aires, con un 15-3 a San Isidro Club en la final. Hace una semana su intermedia y su preintermedia A salieron campeonas en sus respectivas finales en CUBA. Y este sábado, la alegría se extendió con otra conquistam, la del Nacional de Clubes, logrado con un 38-15 sobre Marista, de Mendoza, en Benavídez.

Después de años de desarrollarse como un torneo largo, el Nacional tiene ahora un formato brevísimo, de un solo partido. Enfrenta al campeón de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y el del Torneo del Interior, que reúne a las otras federaciones regionales que conforman la Unión Argentina de Rugby (UAR). Marista fue el mejor entre los clubes de las diversas partes del país excluida Buenos Aires, y llegó a la cancha de Newman para disputar el trofeo nacional con el local.

Santiago Marolda supera marcas y toma velocidad; Newman fue superior en la segunda mitad, cuando quebró la paridad del primer tiempo (10-10) y dominó claramente a Marista en el Nacional de Clubes. Alessia Maccioni

Se mantuvo competitivo en el primer tiempo. Llegó a estar en ventaja y cerró los 40 minutos iniciales con un 10-10 que dejaba totalmente abierta la definición. Incluso quedó 15-10 al frente a comienzos de la segunda mitad, pero luego el Cardenal dominó pelota, territorio y tanteador y se escapó hasta triunfar por 23 puntos.

Las lágrimas del Gonzalo Gutiérrez Taboada en la ronda final de festejo mostraron la importancia que el 10 otorgó a ésta, la segunda conquista de su carrera, a sus 38 años de edad. Y la emoción se multiplicó cuando los compañeros elevaron en ronda a Marcelo Brandi, que en principio se retiraba con esta definición. El hooker que consiguió el priemr try en el desenlace del Top 12 contra SIC fue reconocido por todos en el presunto cierre de una trayectoria trascendente.

Noticia en desarrollo

