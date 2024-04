Top 12: un error en una patada, un fallo polémico y un penal hicieron que a Regatas se le escapara en el final un triunfazo sobre Hindú

Escuchar

El Top 12 muchas veces no perdona un error en un desenlace de partido. Y menos si enfrente hay un multicampeón, un equipo que tiene el oficio de Hindú, que aun con el plantel diezmado logra competir a fondo. En el segundo partido en su vuelta a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires, Regatas Bella Vista fue superior a su rival durante varios tramos de la tarde, pero equivocó los caminos y el Elefante no dejó pasar la chance. En la última jugada en Don Torcuato, Santiago Fernández estampó el 21-19 final con un penal, para el primer triunfo del local. “Somos un equipo que tiene que trabajar un montón. Hay muchos chicos que suman pocos partidos en primera y hay que ayudarlos a que tomen la posta. Hoy dimos un paso adelante”, admitió el apertura, que se perdió la primera fecha y volvió a ser capitán, por un golpe que sufrió Nicolás Amaya.

En una tarde caracterizada por ráfagas de lluvia y un viento incontrolable, Regatas marcó presencia de entrada y facturó con un buen maul definido por Pedro García Colinas. El visitante llevó la iniciativa y, a pesar de las condiciones climáticas, intentó mover la pelota buscando constantemente a Juan Cruz Corso y Alejo Barrera en el centro de la cancha. Pero luego de un intercambio de penales entre Santiago Fernández y Mateo Camerlinckx, se descontroló. Primeramente, con infracciones que derivaron en un try-penal y una tarjeta amarilla a su capitán, Enrique Camerkinckx. Luego, con una descoordinación en la marca y ante una buena secuencia de pases de Hindú, que terminó con un try de Martín Sulam, debutante en el in-goal en la primera de su club. “En el Top 12 nadie regala nada. El foco está en aprender partido tras partido e ir mejorando”, resaltó Marcos Joseph, uno de los más experimentados de Regatas, que mantuvo una base sólida tras el ascenso.

Compacto del triunfo de Hindú

El descenso definido in extremis en el 2022 no derrumbó el espíritu de un club que cuenta con una gran masa de jugadores. Este sábado presentó siete equipos en el plantel superior. Su paso por la primera A en el 2023 mostró que la pérdida de la categoría había sido sólo un traspié y que el lugar del club es el Top 12: de los 26 partidos del año pasado, ganó 24, empató uno y perdió el otro (ambos, cuando ya se había asegurado el ascenso). Anotó 1041 puntos (promedio de 40 por partido) y recibió 386 (14,8 de media). Un nivel arrollador que dejó en evidencia las grandes diferencias entre las dos categorías y que le permitió afianzar una idea. “La intención es construir sobre esa base. En el Top 12 se paga muy caros los errores; acá vamos a tener que ajustar los detalles. Entregás un penal y perdés el partido. Hay que seguir trabajando en eso. Respecto al último fin de semana dimos un paso adelante. Si bien no se dio el resultado, estamos contentos porque crecimos”, explicó Joseph.

En el segundo tiempo hubo un factor determinante para que Regatas sometiera por un largo rato a su adversario: el ingreso del pilar Mateo Trimarco le dio un salto de calidad en el scrum y resultó un cambio radical para el desarrollo del partido. El visitante empezó a hacerse fuerte en esa formación y forzó cuatro penales, incluida una amonestación a Franco Diviesti. Si bien arrinconó a su rival, le faltó paciencia para definir mejor las jugadas y templanza para tomar mejores decisiones. En la segunda etapa sumó solamente mediante el pie de Juan Otsubo, el reemplazante de Mateo Camerlinckx, que salió por una lesión muscular. Hindú no bajó la guardia y defendió bien cerca de los rucks.

Francisco Ploder no llega a robarle el line a Tomás Scallan, de Hindú; Regatas fue una piedra en un zapato para un equipo que sigue en recambio de jugadores pero que siempre se las arregla para ser muy competitivo.

Esa falta de templanza y de serenidad para cerrar partidos le salió cara a Regatas en los últimos dos minutos, con la diferencia en favor en el tablero. Por un mal despeje del conjunto de Bella Vista con el pie, Hindú tuvo la última posesión en campo ajeno y consiguió un penal por una infracción en un ruck, con algo de polémica: dio la impresión de que Valentín Bourse había llegado primero y pescado la pelota de manera lícita, pero Pablo Houghton no lo interpretó así y sancionó un penal que Fernández, con su experiencia, no desaprovechó.

Con un gran recambio de jugadores, y otros que se recuperan de lesiones, el Elefante procurará construir fecha tras fecha para estar en el lote de los de arriba, una costumbre durante casi tres décadas. Por su parte, en la primera jornada, ante Belgrano, y en la segunda, frente a Hindú, Regatas dio el mensaje de que está como para competir fuerte. El exigente Top 12 da poco margen para el error y el recientemente ascendido deberá reaprender pronto las lecciones.

Síntesis de Hindú 21 vs. Regatas Bella Vista 19

Lisandro Rodríguez; Tomás Ahmer, Belisario Agulla , Bautista Farise y Martín Sulam; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Santino Amaya, Agustín Arburua y Tomás Scallan; Juan Comolli y Elías Banach; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Juan Ignacio Martínez Sosa. Cambios: PT, 6 minutos, Franco Diviesti A por Martínez Sosa; ST, 25, Mariano Leiva por Nicolás Leiva, y 34, Benjamín Silveyra por Capurro.

por Martínez Sosa; ST, 25, Mariano Leiva por Nicolás Leiva, y 34, Benjamín Silveyra por Capurro. Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Diego Liberato, Hernán Senillosa y Daniel Diviesti.

Cruz Camerlinckx; Francisco Pisani, Alejo Barrera, Juan Cruz Corso y Enrique Camerlinckx (capitán); Mateo Camerlinckx y Marcos Joseph; Felipe Camerlinckx, Francisco Ploder y Marcos Ferro; Esteban Sciandro y Tomás Sanguinetti; Juan Manuel Gobet, Pedro García Colinas y Tomás Barbaccia. Cambios: PT, 36 minutos, Juan Otsubo por Mateo Camerlinckx; ST, 14, Mateo Trimarco por Gobet; 23, Pedro Vega por Sciandro; 25, Ramiro Moadeb por Corso, y 30, Marcos Camerlinckx por García Colinas y Valentín Bourse por Ferro.

Entrenadores: Santiago Ocampo y Joaquín Fernández Gil.

5 minutos, gol de Mateo Camerlinckx por try de García Colinas (R); 13, penal de Fernández (H); 18, penal de Mateo Camerlinckx (R); 28, try-penal (H), y 34, try de Sulam (H). 28, Enrique Camerlinckx (R). Hindú 15 vs. Regatas Bella Vista 10. Segundo tiempo: 4 minutos, penal de Otsubo (R); 8, penal de Fernández (H); 30, penal de Otsubo (R); 38, penal de Otsubo (R), y 40, penal de Fernández (H). Amonestados: 21, Diviesti (H), y 29, Agulla (H). Resultado parcial: Hindú 6 vs. Regatas Bella Vista 9.

4 minutos, penal de Otsubo (R); 8, penal de Fernández (H); 30, penal de Otsubo (R); 38, penal de Otsubo (R), y 40, penal de Fernández (H). 21, Diviesti (H), y 29, Agulla (H). Hindú 6 vs. Regatas Bella Vista 9. Árbitro: Pablo Houghton.

Pablo Houghton. Cancha: Hindú.