Una carrera memorable, una acción que revolucionó a los fanáticos del rugby en las redes sociales. Por la jornada 16 del Top 14 de Francia, en el clásico de París entre Racing 92 y Stade Français, se quedó con todas las miradas el fijiano Peniasi Dakuwaqa, que marcó un try que algunos especialistas comenzaron a calificar como el mejor del año y posiblemente uno de los mejores de la historia.

El wing aportó dos tries en la victoria de Les Stadistes, pero sin dudas el segundo será el más recordado por el mundo del rugby. A los 66 minutos de juego, Dakuwaqa, tomó la pelota e ingresó a su propio ingoal, al no ser tackleado por Wenceslas Lauret, superó los palos y comenzó una corrida que no pudo ser detenida por ningún rival.

Al salir de sus propias 22, Dakuwaqa, compañero de los argentinos Francisco Gómez Kodela y Juan Martín Scelzo, realizó un auto kick para dejar en el camino a un rival que estaba siendo asistido por los médicos. Si bien, Martin Méliande quiso detener su carrera, el fijiano imprimió toda su potencia para dejar atrás a todas las oposiciones que ensayó Racing 92.

Mientras todos miramos seven, 6 Naciones o Super Rugby, Peniasi Dakuwaqa hizo esta locura en el derby de París. 🤯pic.twitter.com/f0qAT4PlvK — Periodismo Rugby (@Perrugby) February 25, 2024

Peniasi Dakuwaqa, que nació en Fiji hace 26 años, mide 1,86 metro y pesa 95 kilos, no era una de las estrellas más poderosas de Stade Français, sin embargo, el wing surgido en Tupapa Maraerenga Panthers se convirtió en la sensación de las redes sociales.

Según el diario deportivo L’Equipe, el fijiano tardó unos 19 segundos en completar el recorrido desde que tomó la pelota hasta que logró la anotación. “ Ya he marcado intentos así. Pero fue hace mucho tiempo. Vi un gran espacio, conservé el balón y corrí ”, dijo Dakuwaqa.

“ Peni produjo varios destellos en este partido, ¡incluido uno que todos los que juegan al rugby soñaban con marcar! Felicitó al director deportivo. Fue fenomenal verlo, la pareja perfecta para él ”, comentó Laurent Labit, otro de sus compañeros que celebró la victoria.

El wing Peniasi Dakuwaqa, de 26 años, mide 1,86 metro y pesa 95 kilos, se convirtió en la sensación de las redes sociales. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Tras la impactante jugada del fijiano, uno de los primeros en reaccionar fue su compañero de equipo Brad Weber: “ He visto bastantes tries en mi carrera. Pero nunca había visto una hazaña individual así. Fue un placer ver a ‘Flash’ en vivo. Da la impresión de que la gente rápida... no lo es cuando lo ves ”, dijo el integrante del Stade Frances.

El wing fijiano consiguió su quinto try en el Top 14 y Stade Français, que ganó sus últimos cuatro partidos, se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 50 unidades, cuatro más que Toulouse y seis respecto de Castres.

