Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

Los Pumas ya están instalados en Durban, ya con la cabeza puesta en el partido contra Sudáfrica por la quinta jornada del Rugby Championship, el próximo sábado a partir de las 12.10. La competencia de selecciones del hemisferio sur tuvo un fin de semana de receso, pero la actividad en Europa no se detiene. El Top 14 continúa su marcha, con argentinos que buscan volver a estar en la consideración de Felipe Contepomi. “Cualquier jugador con pasaporte al día puede ser convocado”, suele repetir el entrenador.

Lo cierto es que, en este Rugby Championship, Contepomi utilizó un núcleo de jugadores chico. En parte, porque la base está afianzada, la renovación está bien encaminada y la etapa para rotar y darles descanso a las principales figuras es durante la ventana de julio. Además, por ahora no han sufrido lesiones graves, más allá de la luxación traumática del quinto dedo de su mano izquierda que padeció Tomás Albornoz, que se perdió la gira por Australia y ya está a disposición para llevar la camiseta 10 en Durban.

Domingo Miotti celebra durante la victoria de Montpellier sobre Toulouse (Photo by Sylvain THOMAS / AFP) SYLVAIN THOMAS - AFP

Otro apertura tucumano fue noticia el fin de semana por su destacada actuación en el encuentro más resonante de la tercera fecha del Top 14: Domingo Miotti aportó 17 puntos con el pie para Montpellier, que aplastó a Toulouse, el último campeón, por 44-14. El jugador de 29 años fue implacable a los palos y acertó sus siete envíos en los 73 minutos que estuvo en la cancha. Si bien no descolló, aportó serenidad y aplomo en la conducción junto al escocés Ali Prince.

Miotti busca recuperar su mejor versión después de una temporada en la que estuvo acechado por lesiones y no tuvo continuidad. Hace cuatro años perdió terreno en la consideración de los Pumas por varios factores; su estilo de juego, más posicional y estratégico, no es del gusto de Felipe Contepomi, que se inclina por aperturas más dinámicos y audaces, que sean una amenaza en ataque.

La irrupción de Tomás Albornoz y las variantes en ese papel de Santiago Carreras y Gerónimo Prisciantelli, sumado al poco rodaje en la última temporada, hacen que Miotti corra de atrás. No obstante, el formado en Tucumán Lawn Tennis no baja la guardia e intentará rendir constantemente en la mejor liga del mundo para ser una opción. En su caso, aporta una característica distinta: un pie quirúrgico de larga distancia.

En el Septeo Stadium de Montpellier también regresó a las canchas Efraín Elías, tras recuperarse de una lesión en la rodilla. El cordobés ingresó 30 minutos en un Toulouse desdibujado y errático, lejos de la versión que lo llevó a la cima del Top 14 en cuatro de las últimas cinco temporadas. Sin embargo, el segunda línea entró lúcido en un contexto difícil, con duelos positivos y activo en ataque.

El forward de 21 años es una buena alternativa y tiene una excelente consideración de parte de Felipe Contepomi; el año pasado escaló de los Pumitas al seleccionado mayor y debutó en el triunfo sobre los All Blacks en Wellington. Al fichar con el mejor club de Europa perdió rodaje en el primer nivel, aunque integra uno de los mejores centros de formación del mundo y en la selección argentina lo monitorean constantemente: es parte del recambio generacional y, en buenas condiciones, puede pelear por un lugar entre los 23 del día del partido con Franco Molina, Guido Petti y Pedro Rubiolo.

Jerónimo de la Fuente observa la lucha aérea entre el neozelandés Joey Manu y su compañero, el italiano Tommaso Allan (Photo by Matthieu RONDEL / AFP) MATTHIEU RONDEL - AFP

En la tercera fecha del Top 14, Facundo Isa jugó su primer partido como titular en Pau, que cayó en su visita a Clermont por 50-27. Jerónimo De la Fuente ingresó en el segundo tiempo en la derrota de Perpignan frente a Racing 92 por 28-15, mientras que Facundo Bosch hizo lo propio en la caída de Bayonne ante Castres por 48-17.

Además, Juan Martín Scelzo fue titular en el Stade Français, que perdió por 42-37 contra Lyon en un encuentro de ida y vuelta. Por su parte. Facundo Pomponio, Tomás Lezana y Lucio Sordoni sumaron minutos en Montauban, que no levanta cabeza: el club recién ascendido cayó goleado 71-24 ante Bordeaux Bègles y aún no sumó puntos en la tabla.