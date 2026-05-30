Agenda de TV y streaming del domingo: Pumas 7s, Estudiantes - Central, Roland Garros, MotoGP y Giro
Fútbol local e internacional, rugby, tenis, motociclismo, ciclismo, básquetbol, béisbol conforman el menú deportivo de la jornada
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 31 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Argentina
- 15.30 Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central. TyC Sports
Amistosos internacionales
- 10.45 Suiza vs. Jordania. ESPN y Disney+
- 15.30 Alemania vs. Finlandia. ESPN y Disney+
- 16.35 Estados Unidos vs. Senegal. Disney+
TENIS
Roland Garros
- 6 Octavos de final. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 Octavos de final. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Seven de Valladolid
- 6.06 Argentina vs. Sudáfrica, semifinal masculina. Fox Sports y Disney+
- 6.31 Argentina vs. Gran Bretaña, por el 11er puesto del torneo femenino. Fox Sports y Disney+
- 10.16 Argentina o Sudáfrica vs. Fiji o Australia, por el tercer lugar del certamen masculino. Fox Sports y Disney+
- 11.26 Argentina o Sudáfrica vs. Fiji o Australia, la final masculina. Fox Sports y Disney+
Premiership
- 11.30 Leicester Tigers vs. Exeter Chiefs. ESPN4 y Disney+
Top 14 de Francia
- 11.30 Toulon vs. Bordeaux Bègles. Disney+
- 16.05 Union Clermont vs. Racing 92. ESPN 4 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 5.45 Las respectivas carreras principales del GP Italia. ESPN4 y Disney+
AUTOMOVILISMO
Procar 4000
- 10 Fecha 4. TyC Sports
IndyCar Series
- 13.30 La carrera de Detroit. Disney+
CICLISMO
Giro de Italia
- 10.30 La 21ª y última etapa de la carrera masculina. DSports 2
- 8 El 2º tramo de la competencia femenino. DSports2
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 14 Barcelona vs. Valencia. Fox Sports 3
BÉISBOL
Major League Baseball
- 20 St. Louis Cardinals vs. Chicago Cubs. ESPN3 y Disney+
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