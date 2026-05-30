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Agenda de TV y streaming del domingo: Pumas 7s, Estudiantes - Central, Roland Garros, MotoGP y Giro

Fútbol local e internacional, rugby, tenis, motociclismo, ciclismo, básquetbol, béisbol conforman el menú deportivo de la jornada

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Estudiantes de La Plata y Rosario Central volverán a enfrentarse, ahora por la Copa Argentina, tras aquel pasillo de espaldas del Pincha al cuadro canalla.
Estudiantes de La Plata y Rosario Central volverán a enfrentarse, ahora por la Copa Argentina, tras aquel pasillo de espaldas del Pincha al cuadro canalla.Captura tv

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 31 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 15.30 Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central. TyC Sports

Amistosos internacionales

  • 10.45 Suiza vs. Jordania. ESPN y Disney+
  • 15.30 Alemania vs. Finlandia. ESPN y Disney+
  • 16.35 Estados Unidos vs. Senegal. Disney+
Joshua Kimmich, una de las figuras de la selección de Alemania, que se medirá con Finlandia en preparación para el Mundial.
Joshua Kimmich, una de las figuras de la selección de Alemania, que se medirá con Finlandia en preparación para el Mundial.RONNY HARTMANN - AFP

TENIS

Roland Garros

  • 6 Octavos de final. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 Octavos de final. ESPN 2 y Disney+

RUGBY

Seven de Valladolid

  • 6.06 Argentina vs. Sudáfrica, semifinal masculina. Fox Sports y Disney+
  • 6.31 Argentina vs. Gran Bretaña, por el 11er puesto del torneo femenino. Fox Sports y Disney+
  • 10.16 Argentina o Sudáfrica vs. Fiji o Australia, por el tercer lugar del certamen masculino. Fox Sports y Disney+
  • 11.26 Argentina o Sudáfrica vs. Fiji o Australia, la final masculina. Fox Sports y Disney+
Acelera Marcos Moneta y lo mira Luciano González Rizzoni en el 21-19 sobre Francia; los Pumas 7s irán por el pase a la final en el Seven de Valladolid, frente a Sudáfrica.
Acelera Marcos Moneta y lo mira Luciano González Rizzoni en el 21-19 sobre Francia; los Pumas 7s irán por el pase a la final en el Seven de Valladolid, frente a Sudáfrica.@lospumas7arg

Premiership

  • 11.30 Leicester Tigers vs. Exeter Chiefs. ESPN4 y Disney+

Top 14 de Francia

  • 11.30 Toulon vs. Bordeaux Bègles. Disney+
  • 16.05 Union Clermont vs. Racing 92. ESPN 4 y Disney+

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 5.45 Las respectivas carreras principales del GP Italia. ESPN4 y Disney+
Raúl Fernández ganó la sprint en Mugello, donde hoy se efectuará la carrera principal del Gran Premio de Italia de MotoGP.
Raúl Fernández ganó la sprint en Mugello, donde hoy se efectuará la carrera principal del Gran Premio de Italia de MotoGP.ANDREAS SOLARO - AFP

AUTOMOVILISMO

Procar 4000

  • 10 Fecha 4. TyC Sports

IndyCar Series

  • 13.30 La carrera de Detroit. Disney+

CICLISMO

Giro de Italia

  • 10.30 La 21ª y última etapa de la carrera masculina. DSports 2
  • 8 El 2º tramo de la competencia femenino. DSports2
Jonas Vingegaard, de rosa, conquistó la penúltima etapa del Giro de Italia y se encamina y ganar una de las tres grandes carreras del ciclismo, que concluirá este domingo.
Jonas Vingegaard, de rosa, conquistó la penúltima etapa del Giro de Italia y se encamina y ganar una de las tres grandes carreras del ciclismo, que concluirá este domingo.TIM DE WAELE - POOL

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 14 Barcelona vs. Valencia. Fox Sports 3

BÉISBOL

Major League Baseball

  • 20 St. Louis Cardinals vs. Chicago Cubs. ESPN3 y Disney+
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