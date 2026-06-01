Pumas en Europa: la actuación descollante de Albornoz y los más destacado del fin de semana

Atrás quedaron los festejos de Bordeaux Begles en la Champions Cup y de Montpellier en la Challenge Cup. Los trofeos de las copas europeas viajaron a Francia y las principales ligas reanudaron su actividad en la etapa del año en la que se acercan las instancias finales. Al Top 14 y a la Premiership le restan sólo una fecha de cara a los play-off.

Felipe Contepomi sigue atentamente el desenlace de la temporada de cara al año internacional de los Pumas, que arrancará el 4 de julio, frente a Escocia, en Córdoba. El entrenador sabe que los finalistas del Top 14 no estarán a disposición, como es habitual en las últimas temporadas; los calendarios se contraponen y la definición de la liga francesa es una semana antes del test que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Santiago Chocobares sacó a relucir su habitual potencia en la victoria de Toulouse

El gran favorito es el Toulouse, que con el triunfo 39-31 sobre Lyon se aseguró un lugar en las semifinales de manera directa. Santiago Chocobares fue una de las figuras, con su habitual potencia: fue el jugador con más ataques (14) y el que más tackles rompió (5) en el encuentro disputado en el Stade Ernest-Wallon, que también contó con la presencia de Efraín Elías, uno de los jóvenes emergentes que buscará sumar más protagonismo internacional en el 2026.

Montpellier dio un gran paso en su objetivo de meterse en las semifinales de manera directa. El triunfo 26-18 sobre Pau (Montoya fue amonestado), rival directo, lo ubica segundo en la tabla junto al Stade Francais. Sin Justo Piccardo, lesionado, ni Domingo Miotti, que terminó golpeado en la final de la Challenge Cup, quedaron bien posicionados antes de su visita a Lyon.

La gran figura argentina del fin de semana fue Tomás Albornoz, que brilló en el triunfo del Toulon ante el Bordeaux Begles. El tucumano apoyó los dos primeros tries de su equipo en la victoria 27-22 ante el campeón de Europa. El primero, luego de recoger una pelota al piso y correr más de 70 metros. El segundo, con una genialidad propia de calidad: un rastrón corto para quebrar la defensa. Además, el apertura administró bien los momentos del partido, aunque no asumió las patadas a los palos, un rol que perdió en su nuevo club. Melvyn Jaminet, el pateador, fue fundamental en la victoria con dos penales de atrás de mitad de cancha. Toulon quedó lejos de los play-off y Albornoz entrará en periodo de vacaciones la próxima semana.

Benjamín Urdapilleta fue uno de los jugadores reconocidos en Perpignan en el último partido como local. El apertura de 40 años se retirará al finalizar la temporada, pero aún le quedan objetivos por cumplir. Con los nueve puntos del sábado en la victoria 29-27 ante Castres quedó a un sólo tanto de convertirse en el goleador histórico de la liga francesa en la era profesional. El formado en CUBA llegó a 2611 puntos y quedó a uno de Romain Teulet. Además, Perpignan deberá afrontar el repechaje para mantener la categoría en el Top 14, frente al segundo del PRO D2 (Vannes o Provence Rugby). En el conjunto catalán fue figura otra vez Joaquín Oviedo, mientras que también fueron titulares Jerónimo De la Fuente e Ignacio Ruiz.

El Clermont de Bautista Delguy y Marcos Kremer (volvió luego de una suspensión) sufrió una inesperada goleada 41-13 ante Racing 92 y complicó sus chances para los play-off antes de su visita a Bordeaux Begles.

Santi Carreras misses at the death and Bristol get a huge derby day win 💪



Will four points be enough though? pic.twitter.com/MVXYchYkRl — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) May 29, 2026

En la Premiership, Bristol Bears se llevó uno de los partidos más atrapantes del fin de semana, con un apretado 21-19 sobre Bath. Matías Moroni fue uno de los más destacados de su equipo, con muchas acciones en ataque y también con su habitual firmeza en defensa. Junto a Benhard Janse van Rensburg fueron claves para llevarse el derby, aunque no le alcanzó y quedaron sin chances de meterse en las semifinales. Santiago Carreras tuvo la victoria en sus pies, pero falló un penal de atrás de mitad de cancha en la última jugada. No obstante, Bath ya se había asegurado un lugar en las definiciones, al igual que Northampton Saints y el Leicester Tigers de Joaquín Moro. El último boleto a las semifinales se lo disputarán entre Exeter Chiefs (60 puntos) y Saracens (58), que se enfrentarán en la última fecha.