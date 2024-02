escuchar

A pesar del inicio de un nuevo Seis Naciones, el Top 14 francés no detiene su marcha en una temporada maratónica de 26 fechas más las fases finales. La liga que alberga mayor cantidad de Pumas, tuvo su 14° jornada, que dejó tres nuevos punteros. Stade Francais y Bordeaux Begles llegaron a los 41 puntos, al igual que Toulouse, el último campeón, que volvió a contar con la destacada presencia de Juan Cruz Mallía. Ahora como fullback, el polifuncional back aportó su talento, asumió las patadas a los palos, sumó 11 puntos con el pie y apoyó un try en la última jugada en la victoria por 46-26 sobre Bayonne.

La conquista del cordobés –lleva 15 en 53 partidos en el club- le dio el punto bonus ofensivo a Toulouse, clave en un campeonato cerrado, ya que en muchas ocasiones los clasificados se definen por una diferencia escasa. Mallía apoyó de palomita y recibió el abrazo de tres compañeros, aunque todos los focos se los llevó quien lo asistió. Con todo su ingenio, Antoine Dupont rompió la línea de ventaja, corrió casi 50 metros, hizo una pausa y la pasó a un compañero. En la siguiente fase tomó la pelota, levantó la cabeza, observó el panorama y asistió con una patada cruzada a Mallía, que no tuvo problemas en capturarla.

Antoine Dupont, la gran figura del rugby francés que conmueve a Les Bleus por su decisión de pasarse al Seven LIONEL BONAVENTURE - AFP

“Definitivamente, la vida es más fácil con Antoine Dupont. Soy un compañero de equipo y un espectador de lo que hace. Sólo él tiene el secreto, sólo él puede imaginarlo en su cabeza”, expresó su compañero Alexandre Roumat en conferencia de prensa. “Tiene un liderazgo increíble a través de las palabras y el ejemplo que da en la cancha. No sé qué más decir. Sólo él puede imaginar esas cosas su cabeza”, agregó.

El try de Mallía y la definición de Dupont

Antoine Dupont, figura icónica de Francia, está en el centro de los debates del rugby de su país. El medio scrum, que ayer se desempeñó como apertura, tomó la decisión de cambiar de disciplina y pasar al seven para estar en los Juegos Olímpicos de París. Tras la frustrante eliminación en los cuartos de final del Mundial, buscará luchar por la medalla de oro en la capital francesa. Claro está, la decisión abarca un costado deportivo, con todo lo que puede aportar adentro de la cancha y también de marketing; Dupont está a la altura de Kylian Mbappé en la escala del deporte francés. El medio scrum disputó su último partido en el Toulouse antes de sumarse al plantel de seven que se prepara para los torneos de Vancouver -23 a 25 de febrero- y Los Ángeles -2 y 3 de marzo-.

Mientras Toulouse disfrutó a su principal estrella, el seleccionado francés lo extrañó en el inicio del Seis Naciones. El jugador de 27 años decidió no participar de ningún encuentro del torneo para enfocarse en el Seven. Les Bleus cayó sin atenuantes como local ante Irlanda por 38-21 y, si bien el campeonato recién empieza, quedó sin margen de error para pelear por el título.

Joaquín Oviedo, aquí tackleado, fue la figura de Perpignan FRANCIS BOMPARD - AFP

Sin su talismán, Francia pierde el liderazgo, el talento y las pinceladas de un jugador generacional. Pierre Berbizier, ex jugador y entrenador de Francia, fue uno de los que salió a criticarlo “Es un jugador excepcional, pero simplemente me hubiera gustado, ya que veo que está disponible, que el capitán del último Mundial, después de este fracaso, relance a sus tropas, aunque sea adaptándose al Seven después. Su presencia habría sido una señal fuerte. ¿Podemos imaginar a Mbappé rechazando a la selección de Francia el sábado y jugando con el PSG el domingo?” disparó el ex medioscrum.

En un Top 14 marcado por la paridad, otros argentinos tuvieron protagonismo. Al igual que Mallía, Ignacio Ruiz marcó un try en la última jugada para el punto bonus de Perpignan, en el triunfo por 26-5 sobre Racing 92. El hooker apoyó su segunda conquista con esa camiseta, pero la figura de la cancha fue su compatriota Joaquín Oviedo. El tercera línea fue el jugador de su equipo con más tackles -16-, más ataques -10-, más tackles superados -6- y más pelotas recuperadas -2-. Su potencia física fue fue un impulso para Perpignan, que también contó con Jerónimo De la Fuente como capitán y se aleja de los puestos de descenso.

Con Marcos Kremer, Tomás Lavanini y Benjamín Urdapilleta, Clermont logró una valiosa victoria sobre Lyon por 38-21. Los 14 puntos con el pie de Domingo Miotti no le alcanzaron a Oyonnax, que perdió 23-19 ante el Stade Francais de Francisco Gómez Kodela. Con el ingreso de Facundo Isa en los últimos 20 minutos, Toulon dejó pasar una buena chance de acercarse a los primeros puestos y cayó por 37-32 frente a Bordeaux Begles.