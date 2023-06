Top 14 de Francia: Marcos Kremer se fue expulsado y Juan Imhoff alargó su racha en el clásico de París

escuchar

París respira deporte, mientras se acerca el verano europeo. Roland Garros sigue su rumbo hacia la segunda semana. Ya con el título de la liga asegurado, el PSG despide a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes. Durante la semana, llegó la Copa Webb Ellis, el trofeo del Mundial de Rugby, a 100 días del partido inaugural entre Francia y Nueva Zelanda. También en el rugby, hoy arrancaron los play-off del Top 14 con un derby: a pocos metros del Parque de los Príncipes, Racing 92 volvió a eliminar al Stade Francais y está entre los cuatro mejores equipos de uno de los torneos de rugby más competitivos del mundo.

El duelo entre los dos clubes fuertes de París estuvo marcado por una acción que cambió el rumbo del partido. A los cinco minutos, Marcos Kremer se fue expulsado por golpear en la cabeza a Finn Russell, cuando pasó un ruck con fuerza desmedida. Perdió el control rápidamente y dejó a su equipo con uno menos. Es su tercera tarjeta roja en la temporada: la primera también fue con su club ante Pau y la segunda con los Pumas, frente a Escocia, en la ventana de noviembre. Una acción similar, limpiando al capitán Jamie Ritchie en un ruck. Desconsolado, las cámaras de la televisión francesa lo mostraron llorando en el vestuario. Fue su último partido en el conjunto de París antes de pasar al Clermont la próxima temporada.

Roja para Kremer

¡Malas noticias para Stade Francais! En 5' de partido, Marcos Kremer vio la tarjeta roja por esta acción ante Racing 92. Se juega el clásico parisino en los playoffs del #Top14 francés, por un lugar en semifinales. 🟥🇦🇷6️⃣#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/eupi3RFqHI — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 3, 2023

Kremer es una fija en los Pumas desde su debut en 2016 y cuando logra canalizar su energía es vital por su actividad en defensa y su fortaleza en el punto de encuentro. Habrá que esperar la sanción que reciba, a prácticamente un mes del debut de los Pumas en el Rugby Championship ante los All Blacks, en Mendoza. Por lo pronto, tendrá tres semanas de vacaciones antes de sumarse a los entrenamientos del seleccionado argentino que arrancarán en los próximos días.

Quesada habló n Canal + sobre la situación de Kremer. “Habrá que consolar y acompañar a Marcos, él es alguien que da todo, todo el tiempo, entonces me da mucha tristeza. Estoy triste por Marcos, es terrible para él. Quería que ganáramos por Marcos porque se va a culpar demasiado y no se lo merece. Le deseo lo mejor porque es un chico con un corazón enorme”, señaló el exapertura de los Pumas.

🇦🇷😢 Sin consuelo.



🔴🏉 Marcos Kremer vio la roja a los pocos minutos del clásico entre Stade Francais y Racing 92 y no pudo contener las lágrimas.https://t.co/QpDojpq50Q — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 3, 2023

Racing 92 aprovechó el desconcierto de su rival y golpeó al instante, a través de Juan Imhoff. A puro olfato, el rosarino corrió bien en apoyo, peleó una pelota a la salida de un ruck y apoyó el primer try de su equipo. En una temporada en la que había perdido algo de protagonismo, recuperó una gran versión en el tramo final y lleva cuatro tries consecutivos: Bayonne, Toulon, Clermont y ahora Stade Francais. Desde su llega al club en 2011 acumula 110, es el tryman histórico de Racing 92 y uno de los jugadores más emblemáticos. Con 35 años mantiene su velocidad y determinación, mientras pelea por un lugar en el plantel mundialista de los Pumas. En el Stade Jean Bouin se hizo presente Juan Martín Hernández, quien supo vestir ambas camisetas. En diálogo con Canal + en entretiempo, elogió la vigencia de su ex compañero: “Está haciendo un buen partido, marcó un try, está con una buena mentalidad. Todavía tiene piernas, pero también sabe cómo ubicarse, conoce la cancha de rugby de memoria y su experiencia cuenta mucho para este tipo de partidos”.

A pesar del try inmediato de Imhoff, más otro de Wenceslas Lauret, el visitante perdió el control y mostró flaquezas, sobre todo en el juego agrupado. Se fue en igualdad al descanso en 17, en la segunda mitad sumó gracias al pie de Finn Russell y lo liquidó en la última jugada a través de Gaël Fickou. Fue el octavo triunfo en los últimos siete derbies, incluyendo dos eliminaciones en los cuartos de final del Top 14 y otra en los octavos de final de Champions Cup.

El try de Imhoff

¡Es tuya, Juan!



Siempre atento, Imhoff apareció en el clásico parisino para quedarse con la ovalada en el ruck y apoyar la primera conquista del encuentro para Racing 92 ante Stade Francais, en los playoffs del #Top14 francés. ⚡🇦🇷1️⃣1️⃣#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/XBKeQWX2La — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 3, 2023

Gonzalo Quesada le puso punto final a su segundo ciclo como entrenador del Stade Francais, esta vez sin títulos (en su primera etapa conquistó el Top 14 2015 y la Challenge Cup 2017). Sin embargo, volvió a poner de pie a un club inconsistente en los últimos años con dos clasificaciones a los Barrages, aún sin figuras rutilantes. Tiene el prestigio y el reconocimiento para seguir trabajando en el primer nivel del rugby.

Racing 92 se enfrentará el próximo fin de semana en San Sebastián al poderoso Toulouse, el mejor de la temporada regular. Deberá dar un salto de calidad para eliminar a un equipo superior, que cuenta con Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares en el plantel. La otra semifinal será entre La Rochelle y el ganador de Lyon-Bordeaux Begles, que se enfrentarán mañana a las 16.05 por Star + en ESPN.