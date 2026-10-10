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Top 14 de la URBA: Alumni ganó con punto bonus y se clasificó a las semifinales; Hindú y SIC definirán el cuarto puesto en la última fecha
Los tres equipos que pugnaban por pasar a las semifinales ganaron como visitantes
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La penúltima fecha del Top 14 de la URBA terminó con Alumni, tercero en la tabla de posiciones como gran ganador: los de Tortuguitas vencieron como visitantes por 31-12 a Los Tilos y certificaron su pasaje a las semifinales, cuando resta solo una fecha para que finalice la fase regular. Esa victoria con punto bonus les permitió trepar al segundo puesto, igualados en unidades con CASI -que perdió con Newman en el partidazo de la jornada-, pero al que superan por el acumulado en los enfrentamientos entre ambos.
Ni CASI -tercero- ni Alumni -segundo- pueden ser alcanzados por el SIC, que marcha quinto en la tabla de posiciones luego de su victoria por 44-30 como visitante ante CUBA. La Zanja pierde en el acumulado con ambos, por lo que aunque gane en la última jornada y Alumni y CASI pierdan no podrá alcanzar ni a uno ni a otro.
Hindú, cuarto en la tabla, también ganó por goleada: 40-10 a Regatas y quedó a dos unidades de CASI y Alumni, por lo que podría trepar hasta el segundo puesto la próxima semana si es que suma de a cinco. Pero también puede quedarse afuera si pierde y el SIC triunfa por goleada. Todo está por definirse.
El SIC, entonces, sólo tiene una chance de clasificación: sumar más puntos que Hindú, actual cuarto en las posiciones. Entre ambos definirán el último cupo a la definición. En caso de empate en unidades entre ambos equipos, los resultados entre ambos favorecen al Elefante, que ganó los dos partidos entre ambos. Así, SIC está obligado a ganar con bonus y rezar para que Hindú pierda (con o sin punto extra). O vencer sin bonus y que el Elefante caiga sin el extra.
SIC jugará con Buenos Aires, que no está matemáticamente salvado del descenso (le lleva cuatro puntos a Los Matreros, penúltimo), mientras que Hindú recibirá a Atlético del Rosario, que ocupa el décimo puesto en la tabla y ya está fuera de peligro.
En otros partidos, Atlético del Rosario goleó a Champagnat por 42-22, Belgrano batió a Buenos Aires C&RC por 55-31 y Los Matreros venció 23-7 a La Plata como local.
Arde el descenso
En la parte baja de la tabla, el último, Champagnat, ya sabe que dejará el Top 14 la próxima temporada y jugará en la Primera A. La incógnita es quién lo acompañará. Hay tres equipos involucrados en la lucha por no bajar. Los Matreros, penúltimo con 36 puntos, se jugará todo contra Belgrano. La Plata, antepenúltimo con 37, definirá sus chances ante Regatas. Todo hace pensar que el otro que perderá la categoría saldrá de esos dos equipos. Aunque si ambos ganan (y con bonus), Buenos Aires (undécimo) podría ser el gran perjudicado. Biei la tiene difícil: visitará al SIC, que se jugará su boleto a las semifinales y estará obligado a ganar.
La victoria de Hindú
El Elefante se impuso de principio a fin en Bella Vista ante Regatas. El 40-10 refleja la superioridad del vencedor en todas las facetas del juego. Es más, hasta bien entrado el segundo tiempo el local apenas tenía tres puntos. Sobre el final llegó el try convertido que le permitió llegar hasta 10, pero la historia ya estaba resuelta.
Los de Don Torcuato sustentaron la victoria en el scrum y también se hicieron fuertes en el line. Los 30 puntos de distancia entre uno y otro fueron la diferencia cabal entre un equipo que aspira a conseguir el boleto a las semifinales y otro que sólo espera que la temporada concluya porque ya no juega por nada.
Resultados de la 25ª fecha
- Los Matreros 23 vs. La Plata 7
- Regatas 10 vs. Hindú 40 (B)
- Los Tilos 12 vs. Alumni 31 (B)
- CASI 27 vs. Newman 37
- CUBA 30 vs. SIC 44 (B)
- Buenos Aires C&RC 31 vs. Belgrano 55 (B)
- Rosario 42 vs. Champagnat 22
Las posiciones
- 1º, Newman, con 108 puntos
- 2º, Alumni, con 86
- 3º, CASI, con 86
- 4º, Hindú, con 84
- 5º, SIC, con 81
- 6º, Los Tilos, con 64
- 7º, Regatas Bella Vista, con 56
- 8º, Belgrano, con 54
- 9º, CUBA, con 49
- 10º, Rosario, con 43
- 11º, Buenos Aires C&RC, con 40
- 12º, La Plata, con 37
- 13º, Los Matreros, con 36
- 14º, Champagnat, con 15
La 26ª jornada (sábado 17/10, 15.30)
- Belgrano vs. Los Matreros
- SIC vs. Buenos Aires C&RC
- Newman vs. CUBA
- Alumni vs. CASI
- Champagnat vs. Los Tilos
- Hindú vs. Rosario
- La Plata vs. Regatas
Resultados de la 24ª fecha de la Primera A
- San Cirano 29 vs. Pucará 27
- San Albano 22 vs. Francesa 19
- GEBA 8 vs. San Fernando 13
- Olivos 22 vs. Pueyrredón 24
- San Luis 33 (B) vs. Universitario (La Plata) 16
- Curupaytí 45 (B) vs. San Andrés 21
- Lomas 21 vs. Hurling 23
Resultados de la 24ª fecha de la Primera B
- Manuel Belgrano 20 vs. Banco Nación 25
- Mariano Moreno 36 vs. Delta 29
- Monte Grande 30 vs. Vicentinos 20
- San Martín 42 vs. Liceo Militar 31
- Don Bosco 44 (B) vs. San Patricio 11
- Argentino 42 vs. Italiano 42
- C. U. de Quilmes 24 vs. Liceo Naval 8
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