Top 14 de la URBA: CASI y SIC aprovecharon las derrotas de Hindú y Alumni y Newman no afloja

La pelea por los cuatro primeros puestos del Top 14 de la URBA sumó este sábado un capítulo importante. CASI goleó por 47-13 a Atlético del Rosario y SIC superó por 39-20 a Champagnat para sacar provecho de las derrotas de dos rivales directos: Hindú cayó sorpresivamente por 36-13 ante Belgrano Athletic y Alumni perdió por un ajustado 29-19 frente a Newman, que continúa su marcha firme y en soledad en lo más alto del campeonato. Así, SIC se acercó a Hindú en la tabla de posiciones y ya igualó la línea de puntos de Alumni, aunque los de Tortuguitas mantienen la cuarta colocación.

Más atrás, Los Tilos derrotó por 33-27 a Los Matreros, y quiere meterse en la pelea. CUBA se impuso por 19-10 frente a Regatas Bella Vista y La Plata consiguió un valioso triunfo como visitante, en un partido cambiante hasta el final, ante Buenos Aires Cricket & Rugby por 29-32. A falta de ocho fechas, los resultados volvieron a mover una lucha por los puestos de semifinales que tiene a varios equipos separados por un margen estrecho.

Belgrano dio el golpe ante Hindú Hernán Zenteno - La Nación

Belgrano dio uno de los grandes golpes de la fecha en Virrey del Pino. Derrotó por 36-13 a Hindú, sumó bonus y mantuvo viva su ilusión de meterse entre los cuatro mejores. El conjunto local había llegado a una jornada en la que prácticamente no tenía margen para dejar puntos en el camino y respondió ante un adversario que ocupa puestos de clasificación, pero que atraviesa una etapa de cierta irregularidad.

La diferencia estuvo especialmente en la defensa de Belgrano, que resistió los intentos de Hindú y encontró espacios para lastimar con una de sus armas características: los contraataques. El local ya ganaba 19-6 al descanso y amplió la ventaja en el complemento hasta dejar prácticamente resuelto el encuentro. El cierre, sin embargo, tuvo tensión: bajo la lluvia, con las luces encendidas y las dos hinchadas involucradas, Belgrano fue en busca del bonus que necesitaba y consiguió el try que aseguró los cinco puntos. También hubo una expulsión de Martínez Sosa en un tramo caliente del partido.

El resultado dejó a Belgrano con 46 unidades y renovó sus expectativas: está séptimo, pero ahora quedó a diez puntos de Alumni y SIC, que comparten el cuarto puesto. Para Hindú, en cambio, fue otro traspié costoso. Conserva el tercer lugar con 57, apenas uno por encima de sus dos perseguidores.

Paul Cardinal apoya el try para Newman Rodrigo Néspolo

Newman continúa con paso firme. El líder superó por 29-19 a Alumni en Benavídez y mantiene una ventaja de diez puntos sobre CASI, su escolta. Ganó todos sus encuentros de la temporada salvo uno y, con ocho fechas por delante, quedó cada vez más cerca de asegurarse anticipadamente un lugar en las semifinales.

No fue, sin embargo, una tarde sencilla para el puntero. Alumni encontró una marcada superioridad en el scrum, formación desde la que consiguió dos tries penales y provocó varias infracciones. Newman debió encontrar otros caminos y logró instalarse en campo contrario aun cuando no conseguía imponerse en esa batalla. Después de un primer tiempo que terminó igualado, el campeón defensor encontró la diferencia en el complemento y Rodrigo Díaz de Vivar apoyó, a ocho minutos del final, el try que terminó por inclinar el encuentro.

La derrota resultó mucho más costosa para Alumni por lo que ocurrió alrededor. El conjunto de Tortuguitas quedó con 56 puntos y ahora comparte el cuarto puesto con SIC, apenas uno por debajo de Hindú. Así, mientras Newman mira la pelea desde una posición cada vez más cómoda, Alumni quedó involucrado de lleno en una disputa muy ajustada por los lugares de semifinales.

Otro triunfo de Newman, esta vez ante Alumni

El que mejor aprovechó los tropiezos de sus perseguidores fue CASI. La Academia goleó por 47-13 a Atlético del Rosario en la Catedral, consiguió el bonus y llegó a 65 puntos para consolidarse como único escolta. Dominó el desarrollo desde la primera etapa, se fue al descanso 21-6 y profundizó la diferencia en el complemento, en el que el visitante recién consiguió vulnerar su defensa con el tiempo cumplido.

CASI apoyó siete tries, dos de ellos de Juan Bautista Torres Obeid, y sumó su sexta victoria consecutiva. La racha le permitió cambiar radicalmente su situación en el campeonato: ahora aventaja por ocho puntos a Hindú y por nueve a Alumni y SIC en la pelea por la clasificación.

Goleada de CASI ante Atlético del Rosario

SIC también obtuvo el máximo rédito de la jornada. Después de un primer tiempo mucho más complejo de lo previsto, que terminó 14-14, el conjunto de Boulogne impuso la potencia de sus forwards y derrotó por 39-20 a Champagnat con bonus. Las formaciones fijas y, especialmente, el maul fueron determinantes para quebrar un encuentro que había comenzado favorable al visitante.

Ignacio Bottazzini apoyó tres tries y fue uno de los protagonistas de la reacción. El triunfo adquirió todavía mayor importancia por las derrotas de Hindú y Alumni: SIC llegó a 56 puntos, alcanzó al conjunto de Tortuguitas en el cuarto lugar y quedó solamente uno por debajo del tercero.

Los Tilos sostuvo su buen momento al superar por 33-27 a Los Matreros y continúa con expectativas de acercarse al grupo de arriba. Después de un primer tiempo cambiante, que terminó 14-12 para el visitante, el conjunto de Barrio Obrero reaccionó con fuerza después del descanso y apoyó tres tries en un lapso de diez minutos para inclinar el partido. Los Matreros respondió sobre el cierre y consiguió al menos el bonus defensivo.

CUBA se impuso por 19-10 a Regatas Bella Vista en un encuentro cerrado en Villa de Mayo. La eficacia de Valentín Mastroizzi resultó determinante: además de una conversión, acertó cuatro penales para sostener la diferencia del conjunto universitario. Regatas, que obtuvo un bonus defensivo, acumuló su tercera derrota consecutiva y perdió otra oportunidad de aproximarse a la zona de semifinales.

La importante victoria de CUBA ante Regatas Bella Vista

La Plata consiguió un triunfo fundamental en su pelea por alejarse del fondo al vencer por 32-29 a Buenos Aires Cricket & Rugby en Victoria. El conjunto platense llegó a estar 22-8 arriba, pero el local reaccionó en el segundo tiempo y pasó al frente cuando quedaban diez minutos. Incluso con un jugador menos, La Plata recuperó la ventaja mediante un try de Iván Kucic a cuatro minutos del final y después sostuvo el resultado ante el último intento de Buenos Aires.

Clave triunfo de La Plata ante Buenos Aires

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

Los resultados de la 18ª fecha

Los Tilos 33 (B) vs. Los Matreros 27 (B)

vs. Los Matreros CASI 47 (B) vs. Atlético del Rosario 13

vs. Atlético del Rosario CUBA 19 vs. Regatas Bella Vista 10 (B)

vs. Regatas Bella Vista Buenos Aires C&RC 29 (B) vs. La Plata 32

vs. La Plata Belgrano Athletic 36 (B) vs. Hindú 13

vs. Hindú SIC 39 (B) vs. Champagnat 20

vs. Champagnat Newman 29 vs. Alumni 19

Las posiciones

Newman , con 75 puntos

, con CASI , con 65

, con Hindú , con 57

, con Alumni , con 56

, con SIC , con 56

, con Los Tilos , con 47

, con Belgrano Athletic , con 46

, con Regatas Bella Vista , con 45

, con CUBA , con 39

, con La Plata , con 29

, con Atlético del Rosario , con 29

, con Los Matreros , con 28

, con Buenos Aires C&RC , con 20

, con Champagnat, con 14

Newman sigue a paso firme en lo más alto y venció a Alumni como local Rodrigo Néspolo

La 19ª jornada (sábado 22/8, a las 15.30)

Los Matreros vs. Alumni

Champagnat vs. Newman

Hindú vs. SIC

La Plata vs. Belgrano Athletic

Regatas Bella Vista vs. Buenos Aires Cricket & Rugby

Atlético del Rosario vs. CUBA

Los Tilos vs. CASI

La 17ª fecha de la primera A

Pucará 26 vs. Olivos 19 (B)

vs. Olivos San Luis 30 (B) vs. GEBA 34

vs. GEBA Curupaytí 31 vs. San Albano 26 (B)

vs. San Albano Lomas 21 (B) vs. San Cirano 24

vs. San Cirano Hurling 17 (B) vs. Deportiva Francesa 24

vs. Deportiva Francesa San Andrés 24 (B) vs. San Fernando 30

vs. San Fernando Universitario de La Plata 30 vs. Pueyrredón 30

La 17ª fecha de la primera B