Top 14 de URBA: en la tarde en que el rugby pidió justicia, Hindú apretó la lucha por los playoffs

Después de que en los siete encuentros de la 21ª fecha se clara por “Justicia por Fede”, en alusión al juicio que este lunes comenzará en París para dilucidar responsabilidades por el asesinato a Federico Martín Aramburú en 2022, el Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires determinó su primer clasificado para los playoffs y a la vez puso un poco más de incertidumbre en cuanto a los últimos dos lugares de acceso a las semifinales. Newman se aseguró un lugar en los cruces eliminatorios al obtener un previsible triunfo, el 20º en las 21 jornadas; CASI siguió firme como escolta e Hindú apretó la puja por el tercer y el cuarto lugares.

En un partidazo de 80 puntos en Don Torcuato, que perdía al cabo de la primera mitad, el Elefante terminó superando a su vecino Alumni por 43 a 37 y, si bien no salió de la 5ª posición, quedó a apenas dos unidades de su vencido, que marcha tercero, y a una del equipo que está entre medio de ambos, San Isidro Club. Quedan cinco jornadas, y para el caso de que un par de esos tres pesos pesados se caiga, está expectante Los Tilos, que sorprende con su recuperación y su buena campaña y está a 5 puntos de Hindú.

El encuentro era de antemano el más atractivo del día, por la magnitud de los dos clubes y por lo que estaba en juego entre ellos, y no solamente no decepcionó, sino que además fue un espectáculo sensacional. Hubo golpe por golpe, muchos tantos, cambios en la delantera en el tablero, intensidad (a veces, hasta demasiada) y muy buen rugby. De ese que sabe ofrecer Hindú, aquel juego por el que se lo conoce. Alumni había sido superior en la etapa inaugural, que lo tuvo al frente en el resultado, e incluso estuvo holgadamente arriba en parte del segundo período. Pero el Elefante tiene buena memoria.

Ella le permitió recordar los buenos viejos tiempos, aquellos del rugby champagne y abrumador. El local se llevó por delante a Alumni, volvió espectacular la definición y terminó pasándole por encima. Pero le faltó algo en la atropellada: marcar un par de tantos más. Con eso le habría impedido al visitante conseguir el punto de bonus que lo deja a dos en la tabla, y no a uno.

Otro encumbrado que revirtió el resultado del primer tiempo es CASI, el club más involucrado en la cuestión de Martín Aramburú, por ser el del recordado back platense. Después del acto de pedido de justicia, que fue masivo en la adhesión en la Catedral, la Academia se enfrentó con el irregular CUBA. Tan irregular que, a pesar de flotar en la medianía de la tabla de posiciones, superó a CASI como visitante en esos 40 minutos iniciales, por 19 a 10. Pero los cruces de rugby duran 80 y las cebras de 2026 son definitivamente mejores que el equipo azul y negro y terminaron imponiéndose con amplitud, por 41 a 27, aunque sin bonus por diferencia de tries. Eso lo consolida como escolta, pero sin colchón suficiente como para quedarse tranquilo. Con 25 unidades todavía en juego por equipo, amplió su ventaja a 7 sobre el tercero (y 8 sobre el cuarto y 9 sobre el quinto). Positivo, pero nada decisivo.

Compacto del éxito de CASI sobre CUBA

Nada perturba a Newman en las alturas de la tabla, y de hecho el Cardenal es el único que obtuvo el bonus por productividad, en el 34-19 a La Plata en Manuel Gonnet. Tal es su superioridad (una sola derrota en 21 actuaciones) que terminó consiguiendo la clasificación con cinco fechas de anticipación, habiendo nada menos que 25 puntos todavía en juego por equipo. El campeón suma 90 unidades sobre 105 posibles (85,7% de eficiencia), contra 65 del quinto, Hindú (los semifinalistas serán cuatro, naturalmente). El sistema de desempate entre ambos favorece al cuadro bordó, que le ganó al Elefante ambos enfrentamientos de la etapa regular. Ergo, una vez más Newman está entre los cuatro que definirán el certamen.

SIC, por su parte, obtuvo un triunfo de formulario en Bella Vista, 24-16 contra Regatas, y no resignó terreno en la carrera. Los Tilos sigue mirando de reojo a los de arriba tras su 24-21 a Buenos Aires Cricket & Rugby, y Los Matreros frustró lo que se proyectaba como victoria de Champagnat después de 17 fechas, con un penal en la última jugada: 27-26.

Resumen del triunfo de SIC en Bella Vista

Informe: Juan de Dios Vera Ocampo

Resultados de la 21ª fecha

Los Matreros 27 vs. Champagnat 26 (B)

vs. Champagnat Hindú 43 vs. Alumni 37 (B)

vs. Alumni La Plata 19 vs. Newman 34 (B)

vs. Newman Regatas Bella Vista 16 vs. SIC 24

vs. SIC Rosario 35 vs. Belgrano 33 (B)

vs. Belgrano Los Tilos 24 vs. Buenos Aires 21 (B)

vs. Buenos Aires CASI 41 vs. CUBA 27

Las posiciones

1º, Newman , con 90 puntos

, con 2º, CASI , con 74

, con 3º, Alumni , con 67

, con 4º, SIC , con 66

, con 5º, Hindú , con 65

, con 6º, Los Tilos , con 60

, con 7º, Regatas Bella Vista , con 50

, con 8º, Belgrano , con 48

, con 9º, CUBA , con 40

, con 10º, Rosario , con 38

, con 11º, La Plata , con 33

, con 12º, Los Matreros , con 32

, con 13º, Buenos Aires , con 30

, con 14º, Champagnat, con 15

La 22ª jornada (sábado 12/9, 15.30)

CUBA vs. Los Matreros

Buenos Aires vs. CASI

Belgrano vs. Los Tilos

SIC vs. Rosario

Newman vs. Regatas Bella Vista

Alumni vs. La Plata

Champagnat vs. Hindú

La fecha 20 de la primera A

San Fernando 40 (B) vs. Pucará 28

vs. Pucará Francesa 47 vs. Pueyrredón 47

vs. Pueyrredón San Cirano 38 (B) vs. Universitario de La Plata 22

vs. Universitario de La Plata San Albano 34 (B) vs. San Andrés 37

vs. San Andrés GEBA 38 vs. Hurling 29

vs. Hurling Olivos 17 vs. Lomas 17

vs. Lomas San Luis 40 vs. Curupaytí 30

La jornada 20 de la primera B