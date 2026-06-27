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Top 14 de URBA: Newman le ganó como visitante a CUBA y le sacó más ventaja a Hindú
El Bordó ganó en Villa de Mayo y se consolida gracias a la segunda caída seguida de su escolta; todos los resultados de la 13ª fecha
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Este sábado de rugby en el Top 14 de la URBA le permitió a Newman consolidarse al frente de las posiciones tras su victoria como visitante por 31-25 ante CUBA, en uno de los partidos más destacados de la 13ª fecha. Tras llegar a la cima la jornada anterior, se sostuvo en un encuentro cambiante durante el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda etapa el líder logró imponer su juego.
Hindú, que venía de perder como local frente a Regatas Bella Vista, volvió a caer, esta vez en su visita a Atlético del Rosario por 32-30, pese a pasar al frente en el marcador con un penal a tres minutos del final. Sin embargo, un drop casi en la última jugada de Manuel Nogués hizo festejar al local. Así, los dos equipos de San Isidro se acercaron a ese segundo lugar que aún conserva el conjunto de Don Torcuato: SIC goleó por 37-13 a Buenos Aires C&RC como visitante y CASI reaccionó a tiempo para derrotar como local por 28-23 a Alumni.
Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova
Los resultados de la 13ª fecha
- Los Matreros 38 vs. Belgrano Athletic 35
- Buenos Aires C&RC 13 vs. SIC 37 (B)
- CUBA 25 vs. Newman 31
- CASI 28 vs. Alumni 23
- Los Tilos 34 (B) vs. Champagnat 29
- Atlético del Rosario 32 vs. Hindú 30
- Regatas Bella Vista 53 (B) vs. La Plata 28
Las posiciones
- Newman, con 53 puntos
- Hindú, con 49
- SIC, con 45
- CASI, con 42
- Alumni, con 37
- Regatas Bella Vista, con 33
- Belgrano, con 31
- Atlético del Rosario, con 28
- CUBA, con 26
- Los Tilos, con 26
- Los Matreros, con 23
- La Plata, con 18
- Buenos Aires C&RC, con 14
- Champagnat, con 14
La 14ª jornada (sábado 4/7, 15.30)
- Regatas Bella Vista vs. Los Matreros
- Atlético del Rosario vs. La Plata
- Los Tilos vs. Hindú
- CASI vs. Champagnat
- CUBA vs. Alumni
- Buenos Aires Cricket & Rugby vs. Newman
- Belgrano Athletic vs. SIC
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