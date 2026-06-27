Top 14 de URBA: Newman le ganó como visitante a CUBA y le sacó más ventaja a Hindú

Este sábado de rugby en el Top 14 de la URBA le permitió a Newman consolidarse al frente de las posiciones tras su victoria como visitante por 31-25 ante CUBA, en uno de los partidos más destacados de la 13ª fecha. Tras llegar a la cima la jornada anterior, se sostuvo en un encuentro cambiante durante el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda etapa el líder logró imponer su juego.

Hindú, que venía de perder como local frente a Regatas Bella Vista, volvió a caer, esta vez en su visita a Atlético del Rosario por 32-30, pese a pasar al frente en el marcador con un penal a tres minutos del final. Sin embargo, un drop casi en la última jugada de Manuel Nogués hizo festejar al local. Así, los dos equipos de San Isidro se acercaron a ese segundo lugar que aún conserva el conjunto de Don Torcuato: SIC goleó por 37-13 a Buenos Aires C&RC como visitante y CASI reaccionó a tiempo para derrotar como local por 28-23 a Alumni.

CASI le ganó a Alumni un partidazo con dueño cambiante por la fecha 13 del Top 14 de rugby de la URBA. Santiago Filipuzzi

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

Los resultados de la 13ª fecha

Los Matreros 38 vs. Belgrano Athletic 35

vs. Belgrano Athletic Buenos Aires C&RC 13 vs. SIC 37 (B)

vs. SIC CUBA 25 vs. Newman 31

vs. Newman CASI 28 vs. Alumni 23

vs. Alumni Los Tilos 34 (B) vs. Champagnat 29

vs. Champagnat Atlético del Rosario 32 vs. Hindú 30

vs. Hindú Regatas Bella Vista 53 (B) vs. La Plata 28

Las posiciones

Newman , con 53 puntos

, con Hindú , con 49

, con SIC , con 45

, con CASI , con 42

, con Alumni , con 37

, con Regatas Bella Vista , con 33

, con Belgrano , con 31

, con Atlético del Rosario , con 28

, con CUBA , con 26

, con Los Tilos , con 26

, con Los Matreros , con 23

, con La Plata , con 18

, con Buenos Aires C&RC , con 14

, con Champagnat, con 14

CASI y Alumni regalaron un partidazo en la fecha 13 del Top 14 de rugby de la URBA Santiago Filipuzzi

La 14ª jornada (sábado 4/7, 15.30)