Top 14 de URBA: Newman quedó como único puntero al vencer a CASI y por una sorpresiva caída de Hindú

Este sábado de rugby en el Top 14 de la URBA dejó cambios en la cima. Newman quedó como único líder gracias a la victoria por 37-28 sobre CASI en uno de los encuentros más destacados de la 12ª fecha y a la sorpresiva caída de Hindú, que perdió como local por 23-20 frente a Regatas Bella Vista. SIC, por su parte, superó como local a CUBA por 40-25 y asaltó el tercer puesto del campeonato, en desmedro del otro club de San Isidro.

También Alumni festejó, con un amplio 52-26 a Los Tilos, y continúa al acecho del lote de arriba. Además, Belgrano venció a Buenos Aires Cricket & Rugby por 36-20, La Plata consiguió un triunfo con bonus frente a Los Matreros por 44-23 y Atlético del Rosario derrotó como visitante por 27-22 a Champagnat, que no sale del fondo de la tabla.

Newman fue superior a CASI en Benavídez Martín Cossarini - LA NACION

Newman hizo su parte en Benavídez y aprovechó la caída de Hindú para treparse a la cima del Top 14. El campeón defensor superó a CASI y quedó como único líder del campeonato cuando resta una fecha para el cierre de la primera rueda. El conjunto bordó construyó la diferencia en el primer tiempo, que terminó 20-7, con una defensa sólida y disciplinada, y luego administró la ventaja pese a la reacción del conjunto de San Isidro en el tramo final. Franco Longinotti apoyó dos tries, mientras que Rodrigo Díaz de Vivar y Pablo Cardinal completaron las conquistas. Gonzalo Gutiérrez Taboada aportó 17 puntos con el pie y CASI, que descontó sobre el cierre, sufrió su tercera derrota consecutiva.

La victoria del nuevo puntero Newman ante CASI

Otro de los candidatos que volvió a responder fue SIC, que derrotó a CUBA y se consolidó en el tercer puesto. Aunque el conjunto de Villa de Mayo dominó los primeros minutos y llegó a ponerse 11-0 con un try de Pedro Castro Nevares y el pie de Rafael Benedit, el equipo de Boulogne reaccionó de inmediato y pasó de no haber sumado puntos a encadenar 26 consecutivos para adueñarse del encuentro. Con 25 tantos de Agustín Sascaro y un juego que ganó fluidez con el correr de los minutos, SIC terminó resolviendo el partido con autoridad, aun sin conseguir el punto bonus ofensivo. CUBA mostró voluntad y se mantuvo en partido durante buena parte de la tarde, impulsado por Benito Ortiz de Rozas, pero perdió intensidad con el paso de los minutos y no logró sostener el ritmo frente a un rival que impuso su jerarquía en el tramo decisivo.

La victoria de SIC ante CUBA

Regatas Bella Vista dio el gran golpe de la jornada al vencer al entonces puntero Hindú en Don Torcuato y provocó el cambio de liderazgo en el campeonato. El conjunto visitante cortó una larga racha sin triunfos en esa cancha y construyó una victoria de enorme valor con la eficacia de José De La Torre y un try de Felipe Rugolo en el tramo final, cuando el local buscaba completar la remontada.

El golpe en la tabla: Regatas venció a Hindú

Alumni también confirmó su buen momento con una amplia victoria por 52-26 sobre Los Tilos en Tortuguitas. Después de un primer tiempo parejo, el conjunto rojiblanco marcó diferencias en el complemento con una ofensiva contundente y sumó un nuevo triunfo para mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla.

Triunfazo de Alumni ante Los Tilos

Belgrano se recuperó tras un comienzo adverso y derrotó por 36-20 a Buenos Aires C&RC. El conjunto de Virrey del Pino llegó al descanso en desventaja, pero elevó su rendimiento en la segunda mitad, dio vuelta el resultado y terminó resolviendo el encuentro con autoridad para continuar su escalada en el certamen.

El triunfo de Belgrano ante Buenos Aires

En la parte baja de la tabla, La Plata consiguió un valioso triunfo con bonus al imponerse por 44-23 a Los Matreros. El equipo platense marcó diferencias desde la primera etapa y sostuvo el dominio durante el complemento para sumar cinco puntos que le permitieron tomar aire en la lucha por la permanencia.

Amplia victoria de La Plata ante Los Matreros

Atlético del Rosario también obtuvo una victoria importante al superar como visitante a Champagnat por 27-22, en un duelo directo por escapar del fondo de las posiciones. Plaza golpeó en los momentos decisivos y resistió la reacción del conjunto de Pilar para llevarse un éxito que puede resultar determinante de cara a la segunda mitad del campeonato.

El compacto de Rosario y Champagnat

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

Los resultados de la 12ª fecha

La Plata 44 (B) vs. Los Matreros 23

vs. Los Matreros Hindú 20 (B) vs. Regatas Bella Vista 23

vs. Regatas Bella Vista Champagnat 22 (B) vs. Atlético del Rosario 27

vs. Atlético del Rosario Alumni 52 (B) vs. Los Tilos 26

vs. Los Tilos Newman 37 vs. CASI 28

vs. CASI SIC 40 vs. CUBA 25

vs. CUBA Belgrano Athletic 36 (B) vs. Buenos Aires C&RC 20

Las posiciones

Newman , con 49 puntos

, con Hindú , con 48

, con SIC , con 40

, con CASI , con 38

, con Alumni , con 36

, con Belgrano , con 30

, con Regatas Bella Vista , con 28

, con CUBA , con 25

, con Rosario , con 24

, con Los Tilos , con 21

, con Los Matreros , con 19

, con La Plata , con 18

, con Buenos Aires , con 14

, con Champagnat, con 13

Try de Nicanor Acosta, ante la marca de De la Vega (derecha) y Castro Nevares (izquierda) para SIC ante CUBA; Andrea Panzarini, el que llega de SIC, y Eliçagaray, de CUBA, al fondo Santiago Filipuzzi

La 13ª jornada (sábado 27/6, 15.30)

Los Matreros vs. Belgrano

Buenos Aires Cricket & Rugby vs. SIC

CUBA vs. Newman

CASI vs. Alumni

Los Tilos vs. Champagnat

Atlético del Rosario vs. Hindú

Regatas Bella Vista vs. La Plata

Newman sonrió con la victoria y la punta provisoria del campeonato, cuando se acerca el cierre de la primera ronda Mart√≠n Cossarini - LA NACION

La 12ª fecha de la primera A

Hurling 36 vs. Pucará 32 (B)

vs. Pucará Lomas 31 (B) vs. San Andrés 7

vs. San Andrés Curupaytí 30 vs. Universitario de La Plata 25 (B)

vs. Universitario de La Plata San Luis 50 (B) vs. Pueyrredón 7

vs. Pueyrredón Olivos 30 vs. San Fernando 27 (B)

vs. San Fernando GEBA 28 vs. Deportiva Francesa 27 (B)

vs. Deportiva Francesa San Albano 27 (B) vs. San Cirano 31

La 12ª jornada de la primera B