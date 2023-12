escuchar

El año que termina celebra el centenario de San Albano, uno de los emblemas del rugby de la zona sur del Gran Buenos Aires. El aniversario va más allá del deporte. El kilómetro cero de esta historia es la creación del Old Philomathian’s Club, celebrada el 10 de febrero de 1923. Aquella fundación se enmarcó dentro de las actividades que llevaba a cabo la numerosa comunidad británica instalada en esa parte de la provincia (Southern Suburbs, según la división que hace la Argentine British Community Council), específicamente en la franja Mármol-Monte Grande hacia el este-oeste y Banfield-Burzaco al norte-sur. Manzanas donde hasta las paredes siguen hablando inglés y donde también conviven otros dos clubes que han engrandecido al rugby argentino: Lomas Athletic, primer campeón de rugby y de fútbol, y Pucará, primer club en vencer a un seleccionado extranjero (a Irlanda, en 1952) y fecundo proveedor de jugador a los Pumas.

Esta historia tiene como primer pilar al reverendo George Henry Knight-Clarke. Nació en 1869 en Aylham, Inglaterra, llegó a la Argentina en 1906 y aquí fundó la escuela Quilmes Grammar School. En 1922, como en Quilmes ya había otros establecimientos con sello británico, como el San Jorge, decidió mudarse a Lomas de Zamora. Y más al oeste del sur del GBA rebautizó al colegio como Saint Alban’s College, en honor al protomártir de Gran Bretaña.

Una reunión, con la presencia del reverendo Knight-Clarke Captura de pantalla

El Old Philomathian’s se crea con los ex alumnos del Grammar y del Saint Alban’s. Del acto fundacional participaron Eric Paterson, George Stanley, Herbert Benedict, John Vibart, Harold Hawtrey, John Paterson, Otto Hawkins y Maurice Corbould. Durante años las actividades se limitaron sólo a lo social. El primer encuentro deportivo fue un partido de criket, en Quilmes. El lema del club fue “Philomathes Polymathes” (”Aquel que ama aprender, aprenderá). El amor al conocimiento fue la señal para una institución que tuvo su primera sede en una casona de Juncal 251, en Temperley.

Durante años, alumnos y ex alumnos del colegio San Albano nutrieron a numerosas camadas de rugby de Lomas Athletic, el único club deportivo que existía en la zona. Hasta que sobre el final de la década de 1940, Roger Vibart, hijo mayor de John -uno de los fundadores de Old Philomathian’s- lideró un movimiento trascendental, que consistió en convencer a la comunidad de San Albano que deje de jugar en Lomas y lo haga en el club que la agrupaba. La división con uno de los clubes fundadores de la UAR fue traumática, pero sirvió para iniciar el camino de San Albano.

La sede del colegio San Albano Captura de pantalla

“La personería jurídica la conseguimos en 1974 y ya entonces nos llamábamos Asociación de ex alumnos del Colegio San Albano. Hay un mito urbano que yo no creo que sea cierto, de que no nos permitieron llamarnos Old Philomathian, ya sin la ese final. Y por suerte no nos seguimos llamando así, porque éramos el hazmerreír. Imaginate que nos decían ‘Old Filomena’… Después, en los 90, los genios del marketing dejaron sólo Club San Albano, porque era más fácil para todos”, me cuenta Teddy Barnfather, historiador del club y uno de los autores del libro que celebró los 90 años.

Tiempos modernos: el festejo por un gran triunfo de San Albano S. Llamera

El clásico de San Albano es contra Pucará. En 2024 volverán a encontrarse dentro de una cancha, en la Primera A, ya que el club de Burzaco descendió del Top 12. En un momento de esta historia, hubo una fusión entre ambos, que más tarde trajo numerosas controversias y picas. Roberto “Rulo” Lasala, campeón con CUBA en 2013, será el entrenador de la Primera de San Albano en la próxima temporada. El club también incorporó este año a Gaby Casarico como psicóloga.

A lo largo de estos años de rugby, San Albano tuvo personajes decisivos: John Vibart, que jugó en el seleccionado argentino y fue un fabuloso medio scrum; Roger Vibart, el que tuvo la idea de independizarse en el juego; Denis Richards, un inglés que jugó en el seleccionado de la Rosa y llegó en la década de 1930 al colegio para enseñar rugby y geografía, y que trajo un estilo que tenía a San Albano como ejemplo de juego en los torneos intercolegiales; Héctor “Ino” Staffa, un misionero del rugby en todos los clubes del sur, y que impuso el concepto del “rugby total”, y Luis “Caña” Varela, que llegó desde el CASI para, a decir de la mayoría, cambiarle la cabeza a este club distintivo de la zona sur que llegó al centenario de vida.