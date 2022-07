Un jugador de rugby le salvó la vida a un rival durante un partido con una reacción clave

Las imágenes son elocuentes. En este caso, afloraron como nunca los valores humanos del rugby. Ciertamente, podría haber ocurrido en cualquier disciplina, pero sucedió en uno de los torneos organizados por la URBA. Fue en el encuentro entre CASA de Padua y Old Georgian, de Quilmes, por el torneo de Primera C, correspondiente a la undécima fecha, y que finalizó con la victoria del local por 53-21. Aunque el resultado, claro está, fue lo menos importante de la jornada.

Porque en un pasaje del partido, el drama rodeó a los jugadores, en especial a Gonzalo Suárez, integrante del plantel de CASA de Padua, club de la localidad bonaerense de Merlo. En una acción de juego, con el score 14-0 para su equipo, Suárez chocó con un adversario y recibió un rodillazo en la sien. Cayó tendido, inconsciente y de cara al cielo. Pero el cotejo seguía. Nadie había reparado en lo delicado de la situación. Los jugadores seguían corriendo hacia la zona donde estaba la pelota. Salvo Axel Rionegro, de Old Georgian, que pasó a su lado, inmediatamente frenó la marcha, volvió sobre sus pasos y se arrojó al piso para auxiliar al adversario.

Suárez estaba inconsciente cuando Rionegro se arrodilló a su lado y empezó a pedir auxilio a los gritos, mientras trataba de brindarle los primeros auxilios al jugador afectado. Su relato es estremecedor.

Rionegro frena y se arroja sobre Suárez para ayudarlo

“Fue todo muy rápido. Vi al jugador de ellos en el piso, con los ojos en blanco y con baba que salía de su boca. En ese momento atiné a agarrar el protector bucal y sacárselo de la boca porque se estaba ahogando”, contó Rionegro a @Merlos_real, medio de red social que informa sobre la actualidad de la localidad de Merlo.

Rionegro dio más detalles del hecho. “La situación se generó por un choque de la cabeza con la rodilla de un compañero mío. Se ve que perdió el conocimiento y me tiré para ayudarlo. Si bien me mordió un poco la mano, no me pasó nada. Después comencé a gritarle al árbitro para que detuviera el partido”, rememoró.

Afortunadamente el cuadro no empeoró y Suárez rápidamente fue asistido, cuando el juez detuvo el juego para hacer ingresar al campo al kinesiólogo de Quilmes, Marco Cipriano, que logró estabilizarlo. El estado de Suárez mejoró con el paso de las horas y todos en el club coincidieron en que la rápida reacción de Rionegro fue decisiva para que la historia no terminara mal. Los exámenes a los que fue sometido el rugbier de CASA de Padua dieron positivos y le fue curada la herida. Los días siguientes, de acuerdo con los protocolos, incluyeron controles de rutina para evitar sorpresas.

El momento en el que Rionegro le salvó la vida a Suárez

Jugador de rugby le salva la vida a un rival

La acción de Rionegro, muy elogiada por sus compañeros y rivales, además de por los asistentes y familiares del rugbier conmocionado, recordó a algo sucedido en la Eurocopa 2021 de fútbol en el partido entre Dinamarca y Finlandia, cuando el futbolista Christian Erikssen se desplomó producto de un ataque cardíaco y fue asistido por el capitán del equipo, Simon Kjaer, cuya intervención fue clave para que el hecho no terminara en una tragedia.