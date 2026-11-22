Sentenciar que hubo una mejora cuando se pierde por 28 puntos es elocuente del bajón por el que transitan estos Pumas. Máxime considerando que el resultado de 45-17 es justo y es un facsímil cabal de lo que ocurrió en el campo de juego del Stade de France. En esta ventana de noviembre, con un partido por jugar y tan sólo el Rugby Championship 2027 como preludio del Mundial de Australia, la selección argentina no está en condiciones de ser competitiva ante las potencias.

Sentenciar que hubo una mejora, aunque sutil, implica también sopesar el pozo en que se encuentra el equipo y contemplar el momento encumbrado de Francia, bicampeón del Seis Naciones y finalista de este Nations Championship tras ganar la Conferencia Norte. Por eso conviene dividir el análisis en dos partes: de un lado, los primeros sesenta minutos, en los que los Pumas fueron competitivos; del otro, el descontrol de los últimos 20.

Kalvin Gourgues se zambulle al try, uno de los siete de Francia FRANCK FIFE - AFP

Esto no significa disociar al equipo. La debacle del final también explica el trance que tiene atados a los Pumas. Después de combatir de igual a igual y mantenerse cerca en el marcador durante una hora, perdió el control y terminó entregándose ante un equipo implacable.

La imagen de Julián Montoya, el capitán, quien debe portar la bandera del ejemplo, protestándole airadamente al árbitro y ganándose una amonestación en un momento crítico, da cuenta de esta situación. Ya acumulan 12 tarjetas amarillas y una roja en los últimos siete partidos.

La derrota, sumado al éxito australiano ante Gales, retrasó a los Pumas hasta el cuarto puesto en la Conferencia Sur. Así, el próximo domingo jugará por el séptimo puesto del Nations Championship ante Escocia en Twickenham, preludio de la final entre Sudáfrica y Francia. Aunque no es ni de lejos el partido con que se planteó cerrar la temporada durante la primera concentración del año en Londres en marzo, tener enfrente a un rival que no tiene el talante de los más poderosos otorga una mejor oportunidad de recuperarse.

Julián Montoya ingresa a la cancha con Santiago Aramburu, hijo de Federico Martin Aramburu, exrugbier argentino asesinado en 2022 en París FRANCK FIFE - AFP

Algo de razón tenía Montoya en su protesta. No por el penal que le cobraron, ni por la expulsión seis minutos antes de Mayco Vivas, dos acciones que dejaron a los Pumas con 13 casi hasta el final del partido. La jueza escocesa Hollie Davidson no midió con la misma vara las acciones en el piso de argentinos y franceses en el inicio del segundo tiempo. Un partido que estaba parejo (Francia ganó 14-10 el primer tiempo), empezó a inclinarse. Los argentinos quedaron a merced de su defensa, que empezó a sucumbir ante el poder del mejor equipo del momento. Terminó de desmembrarse con la indisciplina.

Después de un preludio emotivo, con Antoine Dupont y Julián Montoya ingresando al campo de juego de la mano del pequeño Santiago, hijo del recordado Federico Martín Aramburú, los Pumas salieron a jugar con la energía que requiere una cita de este tipo, como se les exigía después de dos partidos en los que el espíritu no relució. En el primer tiempo y hasta la mitad del segundo, fueron competitivos. En el fragor de la lucha, ganaban y perdían, pero no claudicaban. Recuperaron pelotas en el contacto y perdieron otras, lo mismo en los duelos aéreos. Recibieron dos tries en acciones que Francia inició cerca del in-goal argentino, pero también evitaron otros tantos. Con un pack pesado, el scrum se convirtió en un arma y factor de dominio en un momento en que acecharon el in-goal rival. Elogiable. De una ventaja de penal en esa formación llegó la conquista de Justo Piccardo, que no iba a jugar por acumulación de partidos pero tuvo que salir a la cancha por una lesión a último momento de Santiago Chocobares. Fue uno de los mejores.

El ruck, otra deuda, lució mucho más fluido que en los partidos anteriores y los Pumas tuvieron posibilidades de jugar con los backs. El ingreso de Agustín Moyano le dio todavía más velocidad que en el tiempo en que estuvo Simón Benítez Cruz.

La árbitra escocesa Hollie Davidson, apuntada por los argentinos FRANCK FIFE - AFP

Los impredecibles tiñeron el partido. Los Pumas pagaron el fragor con dos lesiones tempranas, entre ellas la dolorosa pérdida de Boris Wenger, que había conseguido el único quiebre ofensivo y estaba muy firme en el scrum. Luego, excesivas intervenciones del TMO, las tarjetas, cambios por doquier por protocolo de conmoción (Joel Sclavi no lo podía creer), scrums simulados y una árbitra a la que se le escapó el control del partido. Los argentinos, que habían cometido sólo cuatro penales en el primer tiempo, se enrollaron en esa: hicieron ocho infracciones en el segundo.

Una seguidilla de fallos controvertidos en los primeros 20 minutos de la segunda mitad pusieron el partido cuesta arriba. Pescas que para la Argentina eran penal en contra por apoyar las manos en el piso eran a favor de Francia cuando ni siquiera llegaban a asirse de la pelota. Un knock-on intencional de Dupont fue juzgado hacia atrás. La roja podría haber sido amarilla, sí. Pero los Pumas no tienen a nadie a quien responsabilizar más que a ellos mismos. Estar a la altura de los mejores, como lo estuvieron en los dos años anteriores y como pretenden en Australia 2027, implica también convivir con esas circunstancias. En ventaja numérica, Francia olió sangre y marcó cuatro de sus siete tries.

El domingo 29 a las 10.10 habrá revancha contra Escocia. Se cierra el año ante el mismo rival contra el que se empezó. Está un escalón abajo de los más poderosos, pero en Córdoba demostró que con orden y contundencia es suficiente para vulnerar a los Pumas. Casi seis meses después, el diagnóstico sigue siendo el mismo. Habrá que repetir lo bueno y corregir lo malo para que el 2026 no sea un año perdido.

Síntesis

Francia 54: Théo Attissogbé; Aaron Grandidier-Nkanang, Kalvin Gourgues, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (c); Charles Ollivon, Anthony Jelonch y Esteban Capilla; Mickaël Guillard y Florian Verhaeghe; Sipili Falatea, Peato Mauvaka y Rodrigue Neti.

Cambios: ST, 4m, Jefferson Poirot por Neti y Régis Montagne por Falatea; 15, Tyler DuGuid por Guillard, Cameron Woki por Ollivon y Grégory Alldritt por Jelonch; 16, Maxime Lamothe por Mauvaka; 20, Maxime Lucu por Jalibert y Emilien Gailleton por Grandidier-Nkanang; 24-35, Mauvaka por Lamothe (temporario); 28, Neti por Poirot.

Argentina 17: Gerónimo Prisciantelli; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Justo Piccardo Ignacio Mendy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Juan Martín Scelzo, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (c) y Boris Wenger.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Cambios: PT, 8m, Rodrigo Isgró por Delguy; 17, Mayco Vivas por Wenger. ST, Pedro Rubiolo por Lavanini y Pablo Matera por Isa; 6m, Agustín Moyano por Benítez Cruz; 11, Joel Sclavi por Moreno y Efraín Elías por Petti Pagadizábal; 22, Moreno por Isgró; 36, Facundo Bosch por Montoya, Isa por Matera y Petti Pagadizábal por Sclavi.

PT: 7 y 34m, goles de Gourgues por tries de Guillard y Mauvaka (F); 17, gol de Albornoz por try de Piccardo (A); 23, penal de Albornoz (A).

ST: 7, 28 y 38m, goles de Gourgues por tries de él mismo, de Duguid y de Bielle-Biarrey (F); 23, try de Gailleton (F); 30, try de Gourgues (F); 32, gol de Albornoz por try de Matera (A).

Amonestado: 26m, Montoya (A).

Expulsado: 20m, Vivas (A).

Cancha: Stade de France, París

Árbitro: Hollie Davidson (Escocia)