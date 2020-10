El triunfo por 40-15 dejó menos satisfecho al entrenador, Ignacio Fernández Lobbe, que a sus dirigidos. Crédito: Prensa UAR

Tanta es la diferencia entre el rugby argentino y el de sus vecinos que una victoria por 40 a 15 y frente a Brasil, estar primero y permanecer invicto en dos fechas no les alcanzan a los propios involucrados para estar contentos. Argentina XV, el segundo seleccionado nacional, ganó en Montevideo su segundo partido en el 4 Naciones Sudamericano y el próximo domingo se enfrentará con el local, Uruguay, en busca de la corona regional.

«Necesitábamos cambiar la imagen del otro día, contra Chile. Por momentos lo hicimos, pero nos falta un montón. Cometimos muchas indisciplinas", analizó Ignacio Fernández Lobbe, el entrenador. Tras el sufrido 25-24 in extremis del estreno, el ex segunda línea había dicho "estuvimos inexistentes". Para esta vez dispuso nueve cambios, y quedó menos disconforme. "Hay que bajar la cantidad de penales y trabajaremos en eso para tener mejor calidad y más volumen de juego contra Uruguay el domingo, para jugar 80 minutos de buen rugby y no de a ratos. Había chicos muy jóvenes, había que economizar las energías, y tuvieron la chance de expresarse en una cancha y de demostrar por qué están acá", especificó el ex forward de los Pumas.

En el estadio Charrúa, las anotaciones de Argentina XV fueron dos tries de Ignacio Ruiz, dos de Teo Castiglioni, uno de Matías Osadczuk, un try-penal, tres goles de Castiglioni y uno de Santiago Mare. Hace dos años, el equipo albiceleste perdió insólitamente a manos de su vecino del noreste en el Sudamericano 6 Naciones por 36 a 33, después de estar 33 a 3 al frente. Esta vez, con el azul acompañando a los colores tradicionales en el uniforme, el conjunto de la Unión Argentina de Rugby estuvo lejos del papelón, y ganó con más claridad que lucimiento.

Y los jugadores, aunque lejos de estar a pletóricos, quedaron más a gusto con su producción que el entrenador. "Queríamos cambiar la imagen, ser más protagonistas, y lo logramos. Por momentos jugamos un buen rugby. Para nosotros es importante tener un plantel amplio con posibilidad de cambio, así que siempre que los chicos rinden se da algo muy positivo", valoró Tomás Cubilla, el capitán. Su compañero Javier Ortega Desio destacó: "Estamos muy contentos como equipo. No tuvimos un buen primer partido, pero hoy planteamos lo que queríamos. Sabíamos de nuestras fortalezas, de las debilidades de Brasil, y tratamos de someterlo por el pack; creo que dio resultado. El trabajo de los forwards fue fundamental, construido de a poco. Tratamos de tener nuestras pelotas de calidad y de hacerlas difíciles en las formaciones a Brasil".

En el otro encuentro del día, Chile sorprendió a Uruguay con un 22-21, tras estar perdiendo por 13 tantos. Argentina XV está primero, con 9 puntos, seguido por el anfitrión y por Los Cóndores, con 5 cada uno; Brasil no tiene unidades.

Este domingo se cruzarán los chilenos y los brasileños y cerrarán el certamen los anfitriones y los argentinos, con el título de campeón en juego, al que aspiran también los trasandinos. "Para el domingo nos preparamos con muchas ganas. Tenemos que descansar y hacer una recuperación más rápida que lo normal. Apuntamos a tener un buen partido", confió el centro Cubilla. "Va a ser difícil contra Uruguay: ellos son muy pasionales, como nosotros, y siempre salen lindos partidos", anticipó el octavo Ortega Desio.

Según Javier Ortega Desio, el pack argentino sometió al de Brasil. Crédito: Prensa UAR

Las formaciones de Argentina XV 40 vs. Brasil 15

Argentina XV: Martín Cancelliere; Leopoldo Herrera, Tomás Cubilla (capitán), Teo Castiglioni y Matías Osadczuk; Santiago Mare y Joaquín Pellandini; Santiago Ruiz, Javier Ortega Desio y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Lucas Favre, Ignacio Ruiz y Francisco Minervino.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresados: Santiago Portillo, Juan Cruz Pérez Rachel, Mateo Carreras, Facundo Ferrario, Juan Pablo Castro, Lautaro Bazán Vélez, Ramiro Tallone, Rodrigo Martínez, Estanislao Carullo, Javier Díaz y Martín Vaca.

Brasil XV: Daniel Sancery; Robert Tenório, Felipe Sancery (capitán), Moisés Duque y Lorenzo Massari; Lucas Tranquez y Douglas Rauth; Rafael Teixeira, Adrio Luiz y Devon Müller; Gabriel Paganini y Gabriel Oliveira; Matheus Rocha, Yan Rosetti y Leonardo Souza.

Entrenador: Fernando Portugal.

Ingresados: Guilherme Dias, Matheus Cruz, Daniel Lima, Laurent Bourda-Couhet, Felipe Cunha, Josh Reeves, Kauã Guimarães, Alexandre Alves, Henrique Ferreira, Endy Pinheiro y Lucas Abud.

Estadio: Charrúa, de Montevideo.

Árbitro: Frank Méndez, de Chile. Asistentes: Francisco González, de Uruguay, y Damián Schneider, de la Argentina.

