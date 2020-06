Emiliano Boffelli, en acción; podría viajar a Francia si prosperan las gestiones Fuente: AFP

En una reunión en la sede de World Rugby en Dublín que sostendrán el 15 de junio representantes de la Sanzaar, el Seis Naciones, el Top 14 de Francia, la Premiership inglesa y la Liga Celta se debatirá la unificación del calendario internacional para 2021 , con la posibilidad de jugar el Rugby Championship y el Seis Naciones de manera paralela, entre marzo y abril, como una de las alternativas, según reveló la revista de rugby francesa Midi Olympique en su edición del viernes.

De concretarse esta modificación variaría indefectiblemente la fecha de realización del Super Rugby, cualquiera sea el formato que adquiera, y le daría más tiempo a Jaguares a encontrar su destino. El futuro de la franquicia argentina quedó en el limbo luego de que se conociera que Australia y Nueva Zelanda, principalmente a partir de la pandemia de Covid-19, armarán torneos locales para sus equipos en 2021. Ante esta situación, la UAR le dio libertad a un grupo de jugadores experimentados para buscar club en el exterior . Los rumores de pases no tardaron en cobrar forma.

Jerónimo De la Fuente, el capitán, es uno de los apuntados por potencias del Viejo Continente Crédito: Mauro Alfieri

La unificación del calendario global es una de las premisas que postularon tanto el presidente de World Rugby, Bill Beaumont , como su opositor en las últimas elecciones, Agustín Pichot . Hoy existe un desfasaje entre el calendario del hemisferio norte, que va de agosto a mayo, y el del sur, de febrero a octubre.

Una de las propuestas consiste en jugar el Seis Naciones y el Rugby Championship al mismo tiempo, entre marzo y abril. El certamen europeo se atrasaría apenas un par de semanas y el del Sur, que desde 2012 incluye a los Pumas, se adelantaría de la fecha actual de agosto y septiembre. Las ventanas internacionales, que en la actualidad se juegan en julio y noviembre, se jugarían en continuado en octubre y noviembre, una vez que todas las ligas locales hayan terminado.

Con este formato, el Super Rugby, si tuviera continuidad, tendría la ventana de mayo a septiembre para disputarse . Las ligas europeas se jugarían de enero a septiembre o de diciembre a julio, tal las dos alternativas que se barajan. La otra opción que está sobre la mesa no contempla cambios en el calendario internacional, sino sólo a nivel de las ligas europeas.

Julián Montoya, en el medio; el hocker está en la mira de dos clubes ingleses Crédito: VillarPress

Es muy temprano para saber qué ocurrirá con Jaguares, pero es un hecho que la UAR les dio vía libre a algunos jugadores para negociar con clubes europeos y no tardó en comenzar la danza de rumores. Según el sitio rugbyinsidetheline.co.uk, Julián Montoya (26 años) está en la mira de dos clubes ingleses: Leicester Tigers y Gloucester.

El capitán Jerónimo de la Fuente tiene contrato hasta fin de este año, es uno de los más buscados. "Mi compromiso con la UAR es 100%, voy a esperar hasta el último minuto para ver qué decisión tomar, porque es algo por lo que aposté. Si tiene que venir una oferta de Europa para ayudar a la UAR, lo haré. Me duele mucho pensar que Jaguares no exista más, que no pueda jugar el Super Rugby entonces soy positivo desde ese lado, que se va a encontrar la solución", dijo el rosarino en diálogo con ESPN. "Tuvimos una charla [con la UAR] en la que pudimos hablar de lo que va a pasar. Lo que está confirmado es que el Super Rugby no va a ser como tradicionalmente se venía haciendo, sino que se va a jugar parecido a lo que se está planeando ahora, con los equipos de Nueva Zelanda jugando en Nueva Zelanda, los de Australia en Australia y los de Sudáfrica en Sudáfrica. Queda Jaguares un poco solitario y estamos viendo si invitan a Jaguares a alguna de sus competencias. Es difícil que se haga, pero también es una posibilidad y te da un poco de esperanzas. Nosotros no sabemos qué va a ser del futuro de Jaguares ."

Su ex compañero en Duendes, Emiliano Boffelli, tiene chances de pasar a Racing 92 de París, aunque también está analizando ofertas de Inglaterra.