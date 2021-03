Largada de la Media Maratón Ciudad de Mendoza

De un momento para el otro, en el 2020 el mundo entró en pausa. Recién poco a poco se empieza mover, va caminando, pero no se conforma: también quiere correr. Los runners zapatean fuerte pidiendo pista, buscando carreras para medirse contra el resto del planeta. Las primeras competencias, bien acordes con el 2020, fueron virtuales. Luego compartieron sus primeros pasos en las montañas, en grupos muy reducidos y vigilados. Pero este año ya están listos para dar zancadas masivas. Ya una carrera de 2500 corredores marcó la cancha en Mendoza. ¿Cómo se perfila el primer semestre del 2021? ¿Qué opinan los más grandes organizadores del país? Si el 2020 fue el año donde todo se detuvo, este sin duda será el año donde todo se pondrá en marcha. La cuestión será...para dónde salir corriendo.

"Hay dos grandes ganadores con la pandemia: la bicicleta y correr. La gente tomó conciencia de su importancia", afirma Sebastián Tagle, director del Club de Corredores, uno de los mayores organizadores de carreras, entre ellas El Cruce de los Andes. "Los contagios están bajando mucho en el mundo e imagino un escenario normalizado a partir de septiembre", pero advierte: "Veo muy difícil una carrera nueva en el primer semestre porque la organización previa lleva un mínimo de tres meses".

Se suman otras voces. "La cuestión en Buenos Aires viene muy compleja, necesitamos que alguien los haga caer a tierra". Quien habla es Adrián "Roni" Gluck, director de I Love Runn, una de las empresas más jóvenes del sector, organizadora entre otras de la Carrera Verde. "Desde la Secretaría de Deportes tuvimos siempre la mejor recepción, pero depende de otras áreas donde no se puede avanzar aún. Yo propuse hacerlo en un entorno cerrado, como el Hipódromo de Palermo, donde de hecho nos dieron el okey".

La idea era hacer una carrera "para 500 a 700 personas para empezar a educar a los corredores con todos los protocolos. Teníamos una fecha para diciembre, pero la rebotaron y se cerraron los canales de diálogos en la Ciudad", detalla Gluck, quien ya tiene un marcha un circuito de carreras de campo en la provincia de Buenos Aires, pero con las fechas aún por confirmar.

Pisando más adentro de la naturaleza, Patagonia Eventos es uno de los mayores organizadores de carreras de montaña. Diego Zarba, su director, ve el panorama más a largo plazo: "Estamos pensando en retomar en junio o julio de acuerdo con como sea este mes de marzo. En tal caso, las carreras de K Series [el circuito con mayor cantidad de fechas en la Argentina] muy probablemente van a ser no más de 3, además de la Salomon K42 [que está programada para fin de año]".

Otro de los grandes jugadores del sector, Sportsfacilities, a cargo de grandes carreras como la San Silvestre, ya dio el primer gran paso: largó 2500 corredores en Mendoza. Aunque su director, Rodolfo Giordano, no ve el panorama en Capital Federal muy promisorio: "No creo que podamos hacer algo el primer semestre en CABA. Y Vicente López aún no se han decidido". Sí fue otra la realidad a los pies de la cordillera de los Andes. "En la Media Maratón de Mendoza [el pasado 21 de febrero] agotamos muy rápido los 2500 cupos". Allí las partidas fueron en grupos de 250 corredores cada 2 minutos. "Genera una clasificación más laboriosa, pero no se complicó", detalla Giordano. Y agrega "Me sorprendió que la gente haya respetado todas y cada una de las normas e indicaciones. No se complicó ninguna situación, pero tuvimos que reforzar los controles de acceso al parque cerrado y poner en práctica el protocolo previsto, que realmente es muy complejo".

La Media Maratón de Mendoza fue la carrera que todos estaban mirando. Con 2500 corredores resultó por lejos la más grande de lo que va del año (la anterior fue Uniendo Pueblos, en Lobos, con 500 corredores). "No hemos confirmado ningún otro evento aún, pero nos han llamado de varias ciudades y provincias para comenzar a charlar de posibles fechas", agrega Giordano. Las principales opciones que se barajan son Mar del Plata, Rosario o Córdoba.

Mientras tanto, otra de las carreras protagonistas será sin duda la Maratón A Pampa Traviesa, este año campeonato nacional de maratón y quizá la única prueba de 42 km en asfalto que se realice al menos hasta la primavera. La fecha publicada y confirmada es el 18 de abril. "Va a ser una carrera de un gran nivel competitivo, no tan masiva como quisiéramos pero hay que adaptarse a los tiempos que corren", explica José Luis Carluche, director de deportes de Santa Rosa. Y aclara "aún no se definió el límite de corredores, algo que se concretará en estos días". También le contó a LA NACION que tendrá una suma de premios en efectivo sin precedentes, llegando casi al millón de pesos. "Acorde con el gran nivel de atletas de tres continentes que nos visitan pensando en Tokio".

Es que lo que nadie duda es que en Santa Rosa (La Pampa) estará una de las grandes posibilidades de lograr en Sudamérica, en varios meses, la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos.

Y en montaña, otra gran cita próxima será El Raid de los Andes. Según Tagle, su organizador, "la idea es realizarlo en abril pero si el gobierno de Salta o Jujuy pide que se pase sería para septiembre. Lo definiremos en los próximos días".

En este 2021 de transición habrá propuestas con algo del año pasado y algo del año que viene. Gluck así lo cuenta: "Vamos a armar un circuito de carreras virtuales. La idea es que te propongas ir mejorando, con un objetivo, y que nosotros en forma virtual y con diferentes pruebas, llegar a cumplir con algo más rápido y más largo. Si luego se puede acoplar a algo real, no solo virtual, ¡sería genial!".

También Tagle entiende que nada volverá a ser igual. "Creo que el 2022 será un año de muchos inscriptos, entendiendo que el organizador se va a tener que adaptar a lo que quiere el participante para que pierda el miedo que genera correr con mucha gente. Los protocolos van a aumentar un poco el costo de la inscripción, aunque no va a ser desmedido. Pero los gastos en seguridad e higiene sin duda van a subir". Y entiende que el cambio ya está marcado: "En el mundo, los corredores no van a querer las concentraciones masivas".

Ganadores de la Media Maratón de Mendoza, Daiana Ortiz y Antonio Poblete

