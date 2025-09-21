Los 42K de Buenos Aires 2025: adidas celebra la gran fiesta del running

La maratón porteña mostró su crecimiento sostenido y consolidó su prestigio internacional; adidas estrenó la indumentaria oficial, que se agotó en la expo, y reforzó su alianza con la comunidad runner

Con más de 15.000 corredores que llegaron hasta el final y una ciudad hecha circuito, la Maratón de Buenos Aires 2025 reafirmó su crecimiento sostenido y su ambición de jugar en las grandes ligas. Como novedad, adidas presentó por primera vez la indumentaria oficial de la carrera, edición limitada inspirada en los colores porteños, que se agotó en la expo: un trofeo extra a la medalla para una comunidad que no deja de creer.

Lo heroico de los runners no estuvo solo en la meta: se forjó en meses de entrenamiento, en madrugadas frías, en las molestias físicas que no frenaron y en cada vez que el cuerpo pidió parar y la cabeza respondió “un kilómetro más”. Cruzar la meta no fue solo detener el reloj: fue demostrar que la constancia vence a la duda.

La maratón atravesó lugares icónicos de la ciudad de Buenos Aires.

“Desde la marca, sabemos que no es un evento más: es el resultado de meses de preparación y del compromiso que compartimos con la comunidad runner.” — Santiago Anziano, responsable de Comunicación de adidas Argentina.

Por eso, cada corredor es una historia de coraje compartido entre quien corre y alguien que lo empuja, porque todos necesitamos a alguien que nos haga creer.

“Estamos cerca del runner todo el año y sabíamos que la indumentaria oficial era un deseo, trabajamos para cumplírselo: este año la hicimos realidad para que, además de la medalla, quede un recuerdo que los siga acompañando. Todos los años buscamos sumar algo para mejorar su experiencia: un recorrido que motive, indumentaria y calzado que acompañen sus marcas personales y, sobre todo, la energía de una comunidad que hace grande este deporte. Nos apasiona el running y este es el camino para seguir acompañándolos siempre”, comentó Santiago Anziano, responsable de Comunicación de adidas Argentina.

42 KM de experiencias y aliento

adidas encendió el recorrido en los puntos clave. Acompañó al corredor con un despliegue de activaciones que le dieron vida a los puntos icónicos de los 42K y los mensajes de aliento no tardaron en llegar. La presencia de atletas de élite y de la comunidad adidas Runners aportó fuerza colectiva y espíritu de equipo, convirtiendo cada kilómetro en una experiencia compartida.

adidas acompañó a los corredores en puntos claves con mensajes de aliento.

El podio de esta edición tuvo un claro sello de las tres tiras: los ganadores cruzaron la meta impulsados por la línea Adizero adios Pro 4, la más elegida por los atletas de élite en el mundo y también por los corredores locales. De hecho, muchos de los inscriptos optaron por adidas para desafiar los 42K, reafirmando a la marca como la preferida dentro de la comunidad runner.

Esphond Cheruiyot obtuvo el segundo puesto del podio internacional masculino.

David Rodriguez obtuvo el segundo puesto del podio nacional masculino.

La fuerza de correr en comunidad

Los mensajes claves en los momentos claves estuvieron a cargo de adidas.

Durante todo el año, adidas fue protagonista de un ecosistema que impulsó a la comunidad runner a través de carreras como los 10K Supernova, los 15K Adizero y los 21K de Buenos Aires, junto con entrenamientos y encuentros de adidas Runners que ofrecieron preparación, motivación y contención para quienes soñaban con llegar a la meta.

El logro, unos 42K de Buenos Aires que conquistaron a más de 15 mil corredores y se consolidan como un evento que deja huella en cada amante del running y los estimula a seguir creciendo en este deporte.

