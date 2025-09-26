42km de Buenos Aires: el post-maratón estuvo cargado de emociones y lleno de disfrute

La Maratón de Buenos Aires volvió a ser escenario de superación, emoción y comunidad. Miles de corredores recorrieron los 42 kilómetros por la ciudad, acompañados por familiares y amigos que alentaron en cada tramo. En este marco, Corona Cero eligió celebrar los golden moments, esos instantes únicos que van más allá del cronómetro.

El verdadero premio: los vínculos

Porque el verdadero premio no siempre está en los tiempos ni en los podios, sino en los gestos que suceden durante la carrera: la ovación de un amigo desde la vereda, la familia emocionada esperando en la llegada, el abrazo con un hijo después del esfuerzo. Cada uno de esos momentos irrepetibles se transformó en parte de la experiencia que la marca quiso resaltar.

Familiares y amigos de los corredores fueron a alentar. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo

Los runners se potenciaban de energía cuando veían a la gente arengando. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo

Un espacio para celebrar en la meta

En la zona de post carrera, al mediodía, la activación de Corona Cero tuvo su propio espacio junto al VIP de adidas. Allí se montó un mandala a modo de podio, donde los runners pudieron celebrar su logro y sacarse fotos personalizadas con la marca y con el tiempo que registraron en la competencia.

El influencer "runner con corbata" disfrutó de su gold moment post carrera. Rodrigo

El cierre con un brindis responsable

De esta manera, la marca se consolidó como la bebida oficial para después de la corrida, invitando a cada participante a cerrar la jornada con su propio Golden Moment: levantar una Corona Cero bien fría y compartir la alegría de haber llegado a la meta.

Post maratón se pudo disfrutar del espacio de Corona Cero. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo

