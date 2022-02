“Mostaza” Merlo, de River y Racing a revolucionar el ascenso: “Soy feliz en una cancha con los jugadores, sin importar la categoría”

Un mural gigante de Diego Armando Maradona y otro de Lionel Messi en la fachada de un corralón de materiales ubicado sobre la calle Sáenz Peña, en Zárate, supervisan la obra de la tribuna que Defensores Unidos lleva adelante en la cabecera norte del estadio Mario “El León” Losinno, expresidente de la institución en tres períodos, que gestionó la afiliación a la AFA y la construcción de la cancha. Son casi las 9 del jueves en el barrio Villa Fox y desde hace un par de horas los albañiles preparan las bases de lo que será la nueva tribuna; y hace un puñado de minutos el plantel del Celeste inició el entrenamiento de cara al debut este domingo en el Apertura de la B Metropolitana, frente a JJ Urquiza. Entre el ruido de los martillazos y los gritos de decenas de niñas y niños de la colonia de vacaciones que disfrutan de la pileta, sobresale el inconfundible vozarrón del flamante director técnico del club, Reinaldo Merlo, quien habla con sus dirigidos.

Hace poco más de dos meses, “Mostaza” revolucionó a CADU y, también, a Zárate. Desde que a principios de diciembre fue presentado como entrenador, la vida del club y la ciudad dio un giro de 180 grados. Con él y los refuerzos que se incorporaron, la ambición deportiva es grande.

–¿Cómo se dio su llegada a un club del ascenso como CADU?

-El profesor (Pablo) Mansilla, que conoce a los dirigentes, me preguntó si me interesaba. Los dirigentes hablaron con él, él les dijo que sí y me llamaron. No tenía nada certero en otro club, solo algo del exterior, pero no me interesaba. Ahora solo quiero dirigir en la Argentina.

Reinaldo "Mostaza" Merlo durante el entrenamiento de Defensores Unidos de Zárate Ricardo Pristupluk - LA NACION

–¿Qué lo sedujo del club?

–La conversación con el presidente (Diego Montero) y los dirigentes que tuve en la reunión. Me gustó la propuesta, es un equipo que quiere ascender y que está bien organizado. Me gustó la conversación con los dirigentes, arreglé y arranqué. Ellos quieren ascender y yo también quiero ascender a la Primera Nacional.

–¿Esa expectativa está también en el hincha?

–El hincha tiene la expectativa de que el equipo esté bien y que ascienda, los dirigentes también. No hay miedo a que las cosas no salgan como se espera, en el fútbol uno tiene que hacer todo para que las cosas salgan bien y después depende de los resultados.

–¿Tiene contacto con los hinchas en Zárate? ¿Qué le transmiten?

-Sí. Por ejemplo, cuando hacemos doble turno me quedo en un hotel que me consiguieron los dirigentes y lo poco que estoy en Zárate veo que hay mucha expectativa. La gente espera los partidos desde que empezamos la pretemporada el 3 de enero. Justo fue la época que no había tanta gente en la ciudad por las vacaciones, pero en el poco contacto que tuve las vi muy entusiasmada.

Desde la llegada de Mostaza Merlo, CADU tuvo muchas bajas y nuevas incorporaciones Ricardo Pristupluk - LA NACION

Las carreras de Merlo como jugador y entrenador son muy disímiles. Debutó en 1963 en River Plate y se retiró en 1983 en el mismo club, algo impensado en la actualidad para cualquier futbolista. En 1987 empezó a trabajar como director técnico y ya pasó por casi 20 clubes. “Como entrenador fui una valija, estuve por todos lados”, bromea ante LA NACION.

Y analizó: “Son casos diferentes. Como entrenador desde que empecé casi que no paré, solo algún tiempo cuando dejaba algún club y tardaban en llamarme. No fue por elecciones propias, sino que había épocas que te llamaban enseguida y otras en que no. Tampoco tengo problemas de ir a un lado u otro, tuve la suerte de que no me casé nunca y vivo solo, entonces siempre decido yo”.

Reinaldo "Mostaza" Merlo dijo que el ascenso "se profesionalizó" y que su trabajo es el mismo sin importar la categoría en la que está Ricardo Pristupluk - LA NACION

Su desembarco en CADU de Zárate sorprendió a la B Metropolitana, la tercera categoría de la AFA para sus clubes directamente afiliados. Aun cuando parte de su carrera como entrenador fue en el ascenso: debutó en Los Andes, pasó por Douglas Haig de Pergamino y Colón de Santa Fe, al que en 2014 lo ascendió a primera; y previo a la pandemia de coronavirus estuvo un puñado de partidos en Racing de Córdoba, en el Federal A.

–¿Le pasó en otros clubes del ascenso de generar una revolución como en Zárate?

–Sí, cuando fui a Pergamino, a Douglas Haig, en la primera práctica había 400 personas. Fue impresionante, practicamos un jueves y jugamos un sábado. El viernes hicimos táctico y después jugamos con Independiente Rivadavia de Mendoza.

–Pasó de dirigir equipos de primera al ascenso, donde la realidad es otra. ¿Cómo vivió ese cambio?

–Cambian algunas cosas, pero el trabajo es el mismo. En Primera es todo más estructurado y acá hay cosas con las que te tenés que ir arreglando. No quiero especificar, pero hay cosas que te tenés que arreglar sobre la marcha, aunque es muy profesional también. El ascenso se profesionalizó y, por ejemplo, tenemos una cancha que está muy bien. Las demás canchas también, son pocas las canchas que están mal porque en la B Metropolitana han mejorado muchísimo.

Antes de desembarcar en CADU de Zárate, Mostaza trabajó en Racing de Córdoba Diego Lima - LA NACION

–¿Tuvo en el último tiempo opciones para dirigir a un equipo de primera?

–No, no. En Racing de Córdoba me llamaron, me gustó también la idea y fui, antes de la pandemia. No pienso mucho al momento de definir las propuestas. Uno hace el curso de entrenador y no elige lo que va a dirigir. Uno lo hace porque le gusta esto, después te puede tocar un equipo de afuera, otros como Racing de Córdoba y Douglas Haig de Pergamino o acá en Zárate. Es importante lo que hablás con los dirigentes, la propuesta que tienen ellos tiene que entusiasmar. Al hablar con ellos te das cuenta qué es lo que pretenden.

–¿Ve en el futuro alguna nueva oportunidad en River o Racing?

-No, no. Realmente ni lo pienso, pienso en que me vaya bien acá en CADU. Ya estuve por todos esos lugares y por suerte me fue bien en todos.

-¿Y que lo llamen para algún trabajo en la Selección argentina, donde ya estuvo con Alfio Basile?

-No. Cuando renunciamos, me olvidé de la Selección. Nunca se abrió una puerta para ser el entrenador ni tampoco nunca lo pensé. No fue un objetivo. A mí me gusta dirigir y estar con los jugadores, soy feliz en un campo de juego con los jugadores sin importar la categoría.

–¿Cómo se fue transformando como entrenador, desde que empezó en 1987 hasta la actualidad?

–Ahora hay que aprovechar la experiencia y la tranquilidad que te da dirigir tantos años. La tecnología la uso, sirve. El profesor usa los GPS, hacemos análisis de los equipos contrarios por computadora. Aportan datos que me sirven. Antes lo hacíamos por video, ahora por la computadora. También está la ventaja de que se televisan todos los partidos.

Efecto “Mostaza”

Merlo no solo ilusiona a Defensores Unidos en lo deportivo. Su presencia en el club impactó de forma positiva en el proyecto que lleva adelante la Comisión Directiva que preside Diego Montero: “Sabíamos que traer una persona así iba a revolucionar la ciudad, que íbamos a salir en todos lados. Con todo lo que se generó, se arrimó mucha gente, hay más socios y más publicidades estáticas y en la camiseta”, cuenta el dirigente.

Desde diciembre, la institución sumó a 400 socios a los 1300 que ya tenía. Es decir, tiene poco más de 30% más de abonados. Para el debut en el Apertura 2022, este domingo frente a JJ Urquiza, en las primeras dos horas de venta de entradas para afiliados se vendieron 120 tickets. Debido a que la tribuna que da a la cabecera de calle Sáenz Peña se derrumbó para construir otra con capacidad para unos 4000 hinchas, los dirigentes pusieron un tope de 2200 simpatizantes para el primer partido del año y saben que será insuficiente.

La tribuna cabecera a la calle Sáenz Peña tendrá una capacidad de hasta 4000 personas y se estima estará disponible a mitad de año Ricardo Pristupluk - LA NACION

“La llegada de Mostaza tiene que ver mucho con esto, motiva mucho él y el gran grupo que hay. Eso genera mucha alegría en la gente y entusiasmo. De él nos convenció la experiencia y cómo les llega a los jugadores. Es un técnico de primera, un gran profesional, una excelente persona y estamos orgullosos de tenerlo acá en Zárate”, aseguró el titular del club.

El refuerzo más importante de CADU para el campeonato es el delantero Javier Velázquez, máximo ídolo de la entidad con la que ya obtuvo dos ascensos y el último fue en 2018 de la Primera C a la B Metropolitana. Incluso, el año pasado fue el goleador de San Telmo, que subió a la Primera Nacional: “Es una etapa diferente. Se generó una expectativa muy grande con la llegada de Mostaza y podemos hacer historia”.

“Sabemos -continuó- que hay una revolución en la ciudad por lo que él significa para el fútbol argentino. Esperemos que podamos rendirle como él quiere dentro del campo. Estamos orgullosos de que pueda estar a la cabeza del grupo en el club del cual soy hincha”.

Reinaldo "Mostaza" Merlo hizo parte de su carrera como entrenador, que ya lleva 25 años, en el ascenso Ricardo Pristupluk - LA NACION

Alejo Macelli es uno de los jugadores que ya estaba en el equipo y recientemente renovó su contrato hasta diciembre de 2023. El volante central, misma posición en la que se desempeñó Merlo en River, sabe lo que es el mundo CADU con y sin él: “Obviamente la llegada de un entrenador como Mostaza revolucionó a la ciudad por la calidad de técnico y de persona que es. Es un honor y un privilegio tenerlo. En mi caso, al jugar en su puesto, lo escucho mucho para aprender”.

Otro de los que volvió al Celeste es el defensor Facundo Laumann, quien destacó la personalidad de Merlo: “Es un tipo muy sencillo, muy común. Nunca te hace valer su jerarquía y recorrido. Tiene buen manejo de grupo, es buena gente y eso es lo que se necesita para lograr cosas grandes”.

También habló de lo que generó su desembarco: “Se ha armado un revuelo grande. Yo no soy de Zárate y no estaba cuando salió la noticia. Tengo amigos que cuando se enteraron que me venía para acá, me preguntaron por él. Esperemos darle una alegría a él, a toda la gente y a nosotros”.

El paso a paso “prescribió”

En los casi 30 minutos que Merlo habló con LA NACION sentado en un banco de cemento al borde del campo de juego, jamás dijo “paso a paso”, la histórica frase que patentó cuando llevó a Racing a ser campeón del fútbol argentino tras 35 años en el Apertura 2001, título del que recientemente se cumplieron dos décadas. Hasta la evitó cuando le fue mencionada: “Es una frase que ya prescribió, ya está”.

Y aseguró: “No tengo ninguna cábala para este torneo, tenemos que jugar y ojalá que salgan las cosas bien. Llegamos muy bien, se trabajaron cinco semanas muy bien y el plantel estuvo muy predispuesto al trabajo. Estamos bien, pero hay que jugar”.

Mostaza Merlo llevó a Racing a ser campeón del Apertura 2001 tras 35 años de sequía

Defensores Unidos, que en 2021 clasificó por primera vez al Reducido, tiene grandes ambiciones y su entrenador no las esconde: “Estamos en un club que yo sabía desde antes de arreglar que quiere ascender a la Primera Nacional. El objetivo es ese, estar arriba. Es un club que tiene estructura y puede estar tranquilamente en la B”.

Para eso, aseguró que el Celeste será “un equipo protagonista” y saldrá a “buscar los partidos” en todas las canchas. “Estoy conforme con el plantel que tengo, es amplio y hay variantes. Es un equipo competitivo y va a ser un torneo parejo. Esperemos estar arriba nosotros y llegar bien a la recta final”, agregó.

Termina el entrenamiento de casi 90 minutos, los jugadores y el cuerpo técnico se meten a los vestuarios y se bañan. Tras dialogar con LA NACION, “Mostaza” sale caminando del Gigante de Villa Fox para regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside. Ni bien cruza la puerta que une el estadio con el camping del club, empiezan los saludos. Un socio de poco más de 50 años que se dirige con su raquetero a las canchas de tenis le choca el puño, se da vuelta y se queda mirándolo con admiración. Merlo, quien en 2018 sufrió un episodio cardíaco, camina como quien no tuviera 71 años y admite que le “gustaría” jugar unos minutos este domingo, pero asegura que no puede. También, revela la fórmula de su éxito: “La verdad que estoy bien, llevo una vida tranquila y esto de estar en actividad, ayuda”.

El fútbol argentino, la Selección y el River de Gallardo

La mirada del DT sobre el fútbol argentino: “Lo veo bien porque tenemos una selección argentina que anda muy bien. Siempre salen jugadores, la Argentina es una máquina de sacar jugadores. El jugador que está en Europa no es mejor que el que está en Argentina, sino que tiene otro roce. Pero en Argentina hay jugadores que pueden jugar en la selección como el caso de (Julián) Álvarez, que está en River”.

Sobre Lionel Scaloni y su ciclo al frente de la selección argentina, Merlo opinó: “Él ya venía trabajando con el plantel y ya sabía cómo manejarlo. Tenía a (Lionel) Messi, que ya es una ventaja, y le agregó otros chicos que juegan bien, eligió muy bien los componentes de alrededor. La selección es un espejo del fútbol argentino. Si el Mundial fuera en dos o tres meses, estaría entre los dos o tres candidatos a ganar el título. Dentro de nueve meses también, pero vamos a esperar porque falta mucho”.

A Mostaza no lo conmueve volver a dirigir en primera división Ricardo Pristupluk - LA NACION

Su paso por la selección argentina como jugador: “Debuté con Chile, que entré un rato en la cancha de Vélez. Después entré como titular contra España y después jugué contra ese famoso Perú del 72 y me rompieron la mandíbula. Después fui con la “selección fantasma” y no me adapté a la altura. Al técnico le dije que no me adaptaba y me cansaba muchísimo, no sé si era el clima o qué, pero no me adapté. De ahí me fui y no estuve nunca más en la selección”.

River y Marcelo Gallardo: “A River lo veo muy bien, con muchos jugadores de buen pie y mucha intensidad. Gallardo en el tiempo que está ha demostrado que se reinventó cada seis meses. Está bien que River te alimenta de jugadores, pero se fue reinventando con distintos equipos. Eso es muy difícil, él tiene una base ahora y le fue agregando. Eso te potencia. Hoy River y Boca tienen ventaja con los demás porque fueron incorporando más jugadores”.

Así se juega la temporada de la B Metropolitana

La B Metropolitana inicia este fin de semana su temporada 2022 con el Apertura, que constará de 17 fechas en las que los equipos se enfrentarán todos contra todos. En el segundo semestre del año se disputará el Clausura, con el mismo formato.

El campeón de cada certamen pasará a semifinales por el único ascenso a la Primera Nacional. Allí, aguardarán al resto de los ocho mejores elencos de la tabla general (se suman los puntos de ambos campeonatos) que se eliminarán en cruces de octavos y cuartos de final.

Si el ganador del Apertura y Clausura es el mismo club, subirá de categoría automáticamente. El último de la general descenderá a la Primera C.

“El comienzo es contra JJ Urquiza, un equipo que trata muy bien la pelota. Cambió algunos jugadores, pero no el sistema. Es un equipo que juega con línea de cinco defensores, tres volantes y dos puntas como el año pasado. Atacan mucho por afuera, juegan bien”, analizó Merlo sobre el primer rival de Defensores Unidos.

Reinaldo "Mostaza" Merlo durante el entrenamiento de Defensores Unidos de Zárate Ricardo Pristupluk - LA NACION

Para él, será un torneo con paridad y en los entrenamientos hizo hincapié en “ser un equipo intenso” y “profundo” para salir a ganar en todas las canchas. Además, elogió a su plantel, que tuvo muchas bajas e incorporaciones con respecto al 2021: “Tenemos jugadores de buen pie. Nosotros llegamos y conocíamos a muchos jugadores de verlos jugar. A otros los conocí acá. cuando me hablaron de CADU empecé a ver las finales de la B Metropolitana. Vi el partido de Sacachispas y Colegiales, vi partidos de Talleres de Remedio de Escalada. Es parte de nuestro trabajo, tenemos que conocer todo”.

En 2021, el campeón del año fue Flandria, al derrotar en una apasionante definición a Colegiales, mientras que Sacachispas ascendió por ganar el Reducido.